«Послал на три буквы». Почему кандидат Путина в Приморье сначала проиграл выборы, а потом внезапно выиграл

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья единоросс Андрей Тарасенко опередил своего оппонента – кандидата от КПРФ Андрея Ищенко на 1,5% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия после подсчета 100% протоколов участковых избиркомов. За Тарасенко во втором туре губернаторских выборов, которые прошли 16 сентября, проголосовали 49,55% избирателей. Фактически новость ЦИКа можно рассматривать как признание выборов состоявшимися.

Продавливание единоросса

Второй тур губернаторских выборов в Приморье закончился скандалом: после обработки 97,87% голосов Ищенко опережал своего конкурента более чем на 3%. Однако в последний момент табло с итогами выборов перестало обновляться, а через некоторое время показало победу Тарасенко. Если в среднем за Тарасенко на участке отдавали голоса порядка трети избирателей, то неожиданно появились места, где за него проголосовали 100% участников.

Примечательно, что некоторые УИК были прописаны на судах, стоящих на мели без экипажа. Количество приписанных к ним избирателей в разы превышало численность экипажа (УИК №5824). Также за Тарасенко активно голосовали давно ликвидированные компании, с прописанными в них избирательными участками (например: УИК №5859, УИК №5876). В несуществующих компаниях и на бесхозных судах Тарасенко получил 100% голосов.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не признал поражения: в понедельник он объявил бессрочную голодовку (которую прекратил тем же вечером) и призвал людей организовать палаточный городок в рамках бессрочного митинга. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину с призывом вмешаться в ситуацию: создать специальную комиссию депутатов Госдумы, чтобы разобраться в происходящем. Зюганов назвал выборы «уголовными», а также «криминальным беспределом». Правда, после переговоров с главой ЦИК Эллой Памфиловой Зюганов рекомендовал Ищенко прекратить голодовку и отказаться от митинга, что он и сделал.

Поражение первого лица

Тем временем в Приморье экстренно вылетел замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По словам источника РБК, задачей федеральных властей стал поиск «компромиссных вариантов». В частности от команды Тарасенко коммунист Ищенко получил предложение занять должность вице-губернатора. «Я их послал на три русские буквы», – прокомментировал предложение Ищенко. Сейчас представитель КПРФ готовит заявление в Следственный комитет и говорит о тысячах украденных голосов в Уссурийске и Находке. Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока также отменила результаты голосования на 13 участках.

Кремль, поддерживающий Тарасенко, исходил из трех возможных вариантов: признание выборов состоявшимися, частичный пересчет голосов или полная отмена выборов. Глава ЦИК Памфилова говорила, что выборы состоялись, но вопрос – признает их результаты комиссия или нет (хотя ЦИК может только рекомендовать ТИКу признавать результаты или нет). Президент Владимир Путин публично поддержал Тарасенко во время Восточного экономического форума. Тарасенко продвигал и полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, который выступает резко против Ищенко.

В Кремле столкнулись с проблемой: личная поддержка Путиным Тарасенко не гарантировала ему победы – протестное голосование, в том числе из-за несогласия граждан с пенсионной реформой президента, вылилось в фактическую победу кандидата от КПРФ, поскольку внесистемную оппозицию власти до выборов не допускают. Таким образом, политологи связывают поражение Тарасенко с поражением первого лица в регионе. Допустить это в администрации президента не могут: было принято решение размыть тему фальсификаций и представить итоги через неделю. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нужно следить за сообщениями от ЦИК. Сегодня ЦИК официально объявил о перевесе голосов в пользу Тарасенко.

Вторые туры выборов так же ожидаются в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области. Они пройдут 23 сентября. Обстановка в регионах похожа на Приморье – поддержанные Кремлем и лично Путиным кандидаты не пользуются популярностью и могут проиграть, если голосования будут организованы без фальсификаций, как это произошло в Приморье.

Пример возможного решения проблемы показал действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он предложил своему сопернику от ЛДПР Сергею Фургалу должность первого заместителя в правительстве. Стороны пошли на мировое соглашение, но формально второй тур выборов все же пройдет.