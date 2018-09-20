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Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

20 Сентября 2018 147 0 Бизнес и психология
Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Мы рождаемся с ожиданием найти такие отношения в нашей жизни, которые спасут нас от любых переживаний, связанных с взаимодействием с реальностью жизни. Мы надеемся встретить такого человека, который защитит нас от этой грубой яви, перемелет ее и подаст нам в изумительно сервированном виде на эксклюзивной тарелке и даже поможет нам ее пережевать, проглотить и не подавиться.

Эта всесильная фигура поглотит наши переживания, а взамен даст нам радость бытия и внесет гармонию в нашу жизнь. Желание найти такую фигуру в реальной жизни, ее возвеличивание в собственных глазах – поддерживает внутри нас самих образ собственного совершенства и заставляет все больше и больше тревожиться по поводу нашего будущего. Встревоженные и обескураженные, мы все больше и больше припадаем, как нам кажется, к источнику живительной влаги, который призван помочь нам прожить нашу жизнь. Но только вот чью? Попробуем разобраться.

Мы все нуждаемся в образце для подражания

Или, по крайней мере, все мы таковой ищем. Это стремление закладывается в нас с самого раннего детства. С первых моментов нашей жизни мы перенимаем привычки своих близких как способ взаимодействия с внешним миром. От них мы получаем ответы на свои вопросы: что я чувствую, мне тепло или холодно, я хочу есть или пить. Ребенок начинает лепетать первые слова на языке своей матери, подражая ее интонациям. Мы ищем себя в других – так выстраивается коммуникация с внешним миром.

Это похоже на то, как по крупицам собирается образ себя. Желаемый, идеальный.

«Хотеть быть, как…» – для большинства из нас становиться той путеводной нитью, которая ведет по жизни. И каждый раз, когда мы испытываем страх, боясь сбиться с условно «верного» пути, предопределенного, как нам кажется, свыше, мы все крепче и крепче сжимаем эту нить, страшась хоть на миг выпустить ее из рук.

Так куда она нас ведет?

Нам нужен кто-то к чьему опыту мы можем прикоснуться, кем мы можем восхититься, тот, кем бы мы хотели быть и какими мы себя видим в идеале. Подражая другому настолько, насколько это возможно, мы как будто бы берем взаймы часть его успеха, часть чужой, прожитой не нами жизни. В надежде найти ответы на свои вопросы и почувствовать себя хотя бы на мгновение более устойчиво мы предпринимаем попытки воссоздать чужую жизнь в своей.

Игра в жмурки: скорбь о совершенстве другого и сокрушение о своих недостатках

Если у вас в детстве не было велосипеда, а теперь вы можете позволить себе купить мерседес, то все равно в детстве у вас велосипеда не было.

Дефицит некоторых чувств в прошлом получить в настоящем путем простого копирования невозможно. Это утопия – присвоить чужой опыт, выдавая его за свой собственный.

Причина в том, что этот опыт, словно чужеродный элемент, встраивается в систему суждений без критического осмысления и тем самым не интегрируется в целостную систему нашего мировосприятия, приводя к внутренним конфликтам. Словно капля масла, попадая в стакан с водой, он остается чужеродным элементом.

Требуется постоянная подпитка, допинг если хотите, постоянное убеждение себя в том, что эта чужеродная капля именно то, чего нам так не хватало в жизни.

Дело не только в дефиците чего-то в жизни (каких-то чувств, а каких пока не понятно), но и в роли отцовской фигуры, которая в наше время стремительно обесценивается. Мы все отождествляем себя с нашими родителями и если роль одного из них обесценена, то нам сложно воспринимать себя как целостную гармоничную личность. Позитивный образ родителей дает ту самую опору, поддержку и защиту, на которую мы опираемся при столкновении с жесткостью внешнего мира.

И дальше мы либо можем «взять для себя» у кумира какие-то качества и, проводя через нашу внутреннюю систему критического осмысления (данную нам родителями), что-то ассимилировать в свой опыт, либо обесценить и выкинуть, испытав при этом злость на «недосягаемость нашего объекта для подражания – я так никогда не смогу», вину за «недостойность и не соответствие объекту подражания, собственную никчемность, несовершенство», а возможно, и обиду на весь окружающий мир.

Интересно получается, если мы не смогли присвоить, то чувствуем вину за неудачу и собственную беспомощность. Но никто не желает чувствовать себя беспомощным! И тогда маятник стремительно движется в другую сторону – мы начинаем злиться на себя и стыдиться этого чувства в себе.

Отказаться от самого себя, прожить не свою жизнь и добиться в этом совершенства, примерить чужую жизнь на себя – не имея своей… Вам это для чего?

Примеров для позитивного подражания множество. Важно то, как мы его присваиваем и как пропускаем через внутренние фильтры, данные нам нашими родителями.

«Ты разочарован, что я не стал тобой? Нет, я разочарован в том, что ты хотел быть мной»: как критически осмыслить предлагаемый извне опыт с пользой для собственного развития

Ну и в заключение несколько логических выводов, над которыми можно на досуге поразмышлять:

1. Взаимодействуя с миром 24х7, мы не можем не поглощать информацию, мы выступаем как контейнер для сбора условно «хороших» и «плохих» идей и связанных с ними чувств.

2. Нам нужны кумиры. Как предмет для подражания, позитивный образ и возможность переосмыслить свой личный опыт. Выбор кумира (хорошего/плохого) осуществляется исходя из нашего детского опыта общения с родителями.

3. Фильтр на входе для восприятия чужого опыта и его присвоения устанавливается опять же исходя из нашего детского ощущения позиции родителя и связанных с этим чувств: либо принимается безоговорочно, с некоторыми купюрами или отвергается и обесценивается.

4. Недостаточность внутренних ресурсов (если мы их не получили от родителей либо мало получили, либо получили, но по каким-то причинам не смогли полностью присвоить) для критического осмысления, переживания и принятия опыта, с одной стороны, тешит наше тщеславие (как принадлежность к некоторому «избранному обществу нашего кумира»), а с другой, мы можем чувствовать разочарование в себе и окружающих людях за свою собственную беспомощность («я никогда таким не стану»), мы страшимся принять себя такими, какими мы есть, со всеми слабыми и сильными (это в нас есть обязательно!) сторонами.

Достичь гармонии, подражая другому (пусть и великому), невозможно. Помните про каплю масла? Она всегда будет чужеродным, искусственным элементов в стакане с водой. Простое копирование чужих стратегий без личного осмысление – верный путь потерять себя. Соприкосновение с чужим опытом – это особый момент творчества, попадая в благодатную почву, оно приносит свои плоды, и помогает нам открывать новое в себе. Слушайте себя, ищите, творите, но не соглашайтесь на все без разбора.

Мария Груздева
Мария Груздева

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