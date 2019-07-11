Победителя конкурса Оттса пригласили в Баку

Солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, после победы в Международном исполнительском конкурсе имени Георга Оттса, получил специальное приглашение выступить в азербайджанской столице.

В Санкт-Петербурге подвел итоги третий фестиваль-конкурс имени Георга Оттса, ставший в этом году рекордным по количеству участников: в первом туре перед жюри выступило 160 человек. «Уровень конкурса очень высокий, и большинство участников – это яркие, талантливые оперные певцы с большим потенциалом. Мы все испытали удивление в лучшем смысле слова уровнем исполнителей, - сообщил журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан один из членов жюри, руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Кулиев. – Мне со своей стороны было очень приятно, что меня пригласили в жюри: наряду с деятелями ведущих театров мира я представляю здесь Азербайджанский театр оперы и балета, представляю азербайджанское искусство. Это большая честь».

Кроме руководителя азербайджанского театра, в состав жюри вошли такие авторитетные в мире музыки профессионалы, как кастинг-директор Ла Скала Лука Тарджетти, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова, исполнительный директор Музыкального фонда Ричарда Такера Питер Карвел и руководитель Уэксфордского оперного фестиваля Розетта Кукки.

Поражает и география участников: Европа, Китай, Африка. Как сообщил Эйюб Кулиев, жюри пришлось работать очень напряженно с самого раннего утра и до ночи. В результате бурных обсуждений, решено было увеличить количество вокалистов, прошедших во второй тур. Кроме того, каждый из членов жюри также получил возможность вручить собственный приз. Так, Эйюб Кулиев выбрал солиста Новосибирского театра оперы и балета Гурия Гурьева, пригласив его спеть в Баку.

То, что приз Баку достался певцу регионального театра, руководитель Центра РАД Наталия Красовская считает вполне показательным: «Азербайджан традиционно имеет прекрасные гуманитарные связи во всех уголках нашей страны. Эйюб Кулиев, например, - приглашенный дирижер Академического симфонического оркестра имени Сафонова Северо-Кавказской филармонии, - поясняет эксперт. – Полагаю, Гурий Гурьев сможет по-настоящему удивить своих слушателей в Баку, и это станет основой для нового витка его карьеры».

В свою очередь, депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев полагает, что столь масштабные музыкальные конкурсы серьезно служат делу сближения народов. «Фигура Георга Оттса, как известно, связывает между собою Петербург и Таллин. Песня «Слушай, Ленинград», спетая им – это гимн города на Неве. Все мы знаем прекрасный международный конкурс имени Муслима Магомаева – человека, творчество которого всегда будет общим достоянием для России и Азербайджана. Поэтому, конечно, каждый такой фестиваль помогает вспоминать о том, что объединяет нас, помогает узнавать о новых талантах, мастерство которых равно смогут оценить зрители в разных странах. Я очень рад за Гурия Гурьева, и уверен, что, когда он приедет в Азербайджан, то наверняка полюбит эту прекрасную землю, а Баку ответит ему взаимностью», - убежден российский парламентарий.