Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ФЕВ, 12:59 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,8151

20 ФЕВ, 12:59 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,8151

Победить, но в локальной войне. Сможет ли Россия оказать серьезное сопротивление альянсу НАТО?

20 Февраля 2019 104 0 События и факты
Победить, но в локальной войне. Сможет ли Россия оказать серьезное сопротивление альянсу НАТО?

Доктор военных наук Константин Сивков в своей публикации для «Военно-промышленного курьера» оценил шансы Военно-воздушных сил России в случае противостояния с США и НАТО. Эксперт считает, что отечественные ВВС по своей численности могут с успехом противостоять войскам альянса «в условиях локального конфликта на территории третьей страны», а вот для глобального военного конфликта нашим военным не хватает техники и соответствующего оборудования.

Условия для победы

Константин Сивков утверждает: по численности и оснащенности военной техникой ВВС России могут успешно противостоять войскам НАТО, но только в условиях локального конфликта, который будет происходить на территории третьей страны. По мнению эксперта, при условиях локального противостояния альянс может создать группировку войск, численность которых будет достигать 2500 самолетов, а также 1500 вертолетов и 600 БПЛА. Кроме этого, НАТО также сможет использовать до 2000 крылатых ракет.

Доктор военных наук считает, что подобные силы, вероятно, могут быть задействованы в воздушной кампании, которая будет продолжаться от двух-трех недель до двух месяцев и более. При этом будет проводиться несколько ВНО (воздушная наступательная операция), где ключевой станет первая, сорвав которую, можно будет сорвать и все остальные операции.

Тем не менее, после подробного анализа конфликтов, в которых НАТО принимал участие, эксперт высказал предположение, что типовая воздушная наступательная операция альянса будет продолжаться от трех до пяти дней. При этом в этом процессе будут использоваться массированные авиационно-ракетные удары. Скорее всего, их будет около девяти.

«Каждый строится также по типовой схеме, включающей эшелон прорыва ПВО (20-45% от общего числа самолетов), ударный (45-70%) и доразведки (до 10%). Доля ударных самолетов в эшелонах может колебаться от 25 до 50 процентов в зависимости от степени ожидаемого противодействия противника. Количество КРВБ и КРМБ – до 40-50% от общего числа самолетов. Еще 30-40% дадут БЛА и столько же ложные цели. Эти силы используются главным образом для подавления системы ПВО и минимизации потерь пилотируемой авиации», – пишет Сивков.

Чего не хватает

Что касается задач, которые будут стоять перед российскими ВВС, то в такой войне они будут стремиться к срыву ВНО и воздушной кампании в целом. После чего последует поражение критически важных объектов и войск противника при поддержке авиации и «действий войск других видов ВС РФ». Вероятно, главная тяжесть по решению задачи отражения ВНО будет лежать на российских зенитных ракетных войсках (ЗРВ).

Вместе с этим, как пишет Сивков, главным условием успешного отражения ВНО при такой численности войск станет «создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля». В этом плане у наших ВВС для участия в локальном конфликте с США и их союзниками есть необходимое количество тяжелых истребителей, штурмовиков, а также самолетов стратегической авиации и тех же боевых вертолетов.

Если говорить о нехватке необходимых средств, то российским ВВС, как утверждает Сивков, не достает легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, а также «дальнего радиолокационного обнаружения и управления и транспортных вертолетов».

А если глобальная война?

Эксперт предположил и сценарий развития при условиях глобальной затяжной войны. По его словам, российские ВВС не смогут в течение долгого времени противостоять войскам НАТО. По одной простой причине: альянс имеет явное превосходство по числу самолетов, вертолетов и другой воздушной техники.

Но, если все-таки возникнет необходимость, то Россия воспользуется большим арсеналом ядерного оружия. «При угрозе разгрома наших вооруженных сил и утраты суверенитета и территориальной целостности страны мы можем перейти к применению ядерного оружия как тактического, так и стратегического, чтобы остановить агрессию», – резюмирует Сивков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Узнай, страна

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Новости СМИ

Новости дня

12:36 Владимир Путин пообещал, что уже в этом году россияне почувствуют реальное улучшение жизни Владимир Путин пообещал, что уже в этом году россияне почувствуют реальное улучшение жизни
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:10 Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
11:46 Леди Гага отменила помолвку с Кристианом Карино Леди Гага отменила помолвку с Кристианом Карино
11:09 Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты
10:13 В Skype произошел сбой В Skype произошел сбой
09:40 Скончался знаменитый адвокат Нейл Папиано Скончался знаменитый адвокат Нейл Папиано
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:57 Россия и Индия планируют создать гиперзвуковую ракету Россия и Индия планируют создать гиперзвуковую ракету

Узнай, страна!

11:33 Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 ФЕВ, 22:57 В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс
19 ФЕВ, 22:40 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2
19 ФЕВ, 21:18 Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter