Победить, но в локальной войне. Сможет ли Россия оказать серьезное сопротивление альянсу НАТО?

Доктор военных наук Константин Сивков в своей публикации для «Военно-промышленного курьера» оценил шансы Военно-воздушных сил России в случае противостояния с США и НАТО. Эксперт считает, что отечественные ВВС по своей численности могут с успехом противостоять войскам альянса «в условиях локального конфликта на территории третьей страны», а вот для глобального военного конфликта нашим военным не хватает техники и соответствующего оборудования.

Условия для победы

Константин Сивков утверждает: по численности и оснащенности военной техникой ВВС России могут успешно противостоять войскам НАТО, но только в условиях локального конфликта, который будет происходить на территории третьей страны. По мнению эксперта, при условиях локального противостояния альянс может создать группировку войск, численность которых будет достигать 2500 самолетов, а также 1500 вертолетов и 600 БПЛА. Кроме этого, НАТО также сможет использовать до 2000 крылатых ракет.

Доктор военных наук считает, что подобные силы, вероятно, могут быть задействованы в воздушной кампании, которая будет продолжаться от двух-трех недель до двух месяцев и более. При этом будет проводиться несколько ВНО (воздушная наступательная операция), где ключевой станет первая, сорвав которую, можно будет сорвать и все остальные операции.

Тем не менее, после подробного анализа конфликтов, в которых НАТО принимал участие, эксперт высказал предположение, что типовая воздушная наступательная операция альянса будет продолжаться от трех до пяти дней. При этом в этом процессе будут использоваться массированные авиационно-ракетные удары. Скорее всего, их будет около девяти.

«Каждый строится также по типовой схеме, включающей эшелон прорыва ПВО (20-45% от общего числа самолетов), ударный (45-70%) и доразведки (до 10%). Доля ударных самолетов в эшелонах может колебаться от 25 до 50 процентов в зависимости от степени ожидаемого противодействия противника. Количество КРВБ и КРМБ – до 40-50% от общего числа самолетов. Еще 30-40% дадут БЛА и столько же ложные цели. Эти силы используются главным образом для подавления системы ПВО и минимизации потерь пилотируемой авиации», – пишет Сивков.

Чего не хватает

Что касается задач, которые будут стоять перед российскими ВВС, то в такой войне они будут стремиться к срыву ВНО и воздушной кампании в целом. После чего последует поражение критически важных объектов и войск противника при поддержке авиации и «действий войск других видов ВС РФ». Вероятно, главная тяжесть по решению задачи отражения ВНО будет лежать на российских зенитных ракетных войсках (ЗРВ).

Вместе с этим, как пишет Сивков, главным условием успешного отражения ВНО при такой численности войск станет «создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля». В этом плане у наших ВВС для участия в локальном конфликте с США и их союзниками есть необходимое количество тяжелых истребителей, штурмовиков, а также самолетов стратегической авиации и тех же боевых вертолетов.

Если говорить о нехватке необходимых средств, то российским ВВС, как утверждает Сивков, не достает легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, а также «дальнего радиолокационного обнаружения и управления и транспортных вертолетов».

А если глобальная война?

Эксперт предположил и сценарий развития при условиях глобальной затяжной войны. По его словам, российские ВВС не смогут в течение долгого времени противостоять войскам НАТО. По одной простой причине: альянс имеет явное превосходство по числу самолетов, вертолетов и другой воздушной техники.

Но, если все-таки возникнет необходимость, то Россия воспользуется большим арсеналом ядерного оружия. «При угрозе разгрома наших вооруженных сил и утраты суверенитета и территориальной целостности страны мы можем перейти к применению ядерного оружия как тактического, так и стратегического, чтобы остановить агрессию», – резюмирует Сивков.