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ИЗМИР

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

15 Июня 2018 168 0 События и факты
Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Первый день мундиаля принес сборной России фееричную победу над командой Саудовской Аравии. После торжественной церемонии открытия, которая прошла в «Лужниках», отечественные футболисты обыграли соперника в стартовом матче долгожданного ЧМ–2018 со счетом 5:0. К мундиалю готовились долго, было потрачено масса сил, времени и средств. Но стоило ли оно того, окончательно можно будет сказать через месяц, когда ЧМ закончится. Ну, а пока, судя по всему, всех всё устраивает. Кроме сборной Саудовской Аравии.

Травма Дзагоева и счастливая звезда Чернышева

Для Алана Дзагоева этот матч окончился драматически: в первом тайме полузащитник получил травму, и не смог продолжить игру. Как позднее уточнит глава РФПЛ Сергей Прядкин, у Дзагоева была зафиксирована травма ноги, что «выбило» его минимум на оду-две недели. Комментируя ситуацию, вице-президент РФС Сергей Анохин отметил: «Дзагоева постоянно преследуют травмы, это большая потеря. Желаю ему скорейшего выздоровления».

Одного из лучших полузащитников страны пришлось заменить, и на смену Алану на футбольное поле вышел Денис Черышев, забивший в матче два гола. Позднее, по итогам встречи, болельщики на официальном сайте ФИФА признали Дениса лучшим игроком матча.

За победы не извиняются

За ходом матча наблюдали президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Во время эфира можно было отчетливо увидеть, как после гола, который был забит в ворота саудовцев, Владимир Путин развел руками. Позднее пользователи в социальных сетях стали предполагать, что глава РФ таким образом решил извиниться за поражение, которое россияне нанесли национальной сборной Саудовской Аравии.

Комментируя этот инцидент, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин не извинялся перед Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, и что жесты главы государства неверно истолковали. «Это просто эмоции! За победу в спорте не извиняются!» – пояснил Песков.

Футболистов Саудовской Аравии накажут

Игроки сборной Саудовской Аравии будут наказаны за проигрыш российской команде. Как сообщил глава саудовской Федерации футбола Адель Иззат, игроков подвергнут дисциплинарному взысканию. Он заявил, что вся национальная федерация расстроилась от поражения. «Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», – подчеркнул Иззат. Напомнив, что перед командой стояло несколько задач перед этим ЧМ, одна из которых связана с преодолением страха в матчах с сильным соперником на его территории.

Известно, что взыскание за провал в игре получит несколько игроков. В том числе вратарь Абдулла Аль-Маюфа, защитник Усама Хавсави и нападающий Мохаммад Аль-Сахлави.

Что пишу СМИ о ЧМ

Американский канал CBS отметил, что победа сборной России в первом матче – это «фантастическое начало». «Этот гол стал именно тем началом, которое было необходимо России, чтобы завести толпу, и стадион «Лужники» сейчас ликует. Лучшего способа зажечь толпу в первом матче турнира и не пожелаешь», – отметил CBS.

О том, что на улицах Москвы царил самый настоящий праздник футбола, который объединил людей, сообщал и британский телеканал Sky News. Журналист, который вел трансляцию, отмечал, что граждане России после того, как сборная обыграла соперника, пели и танцевали, что обычно им несвойственно.

Журналист Sky News также поделился своими впечатлениями. Он рассказал о болельщиках из Перу, чья сборная смогла пробиться на чемпионат мира впервые с 1982 года: «Когда перуанцы разделились, к ним присоединились фанаты из Коста-Рики, аргентинцы, бразильцы и ярко одетые мексиканцы. Даже непробиваемая российская полиция наслаждались этим невероятным спортивным карнавалом».

Представитель турецкого издания Milliyet, который побывал на ЧМ в Бразилии, поделился впечатлением о том, что российский чемпионат лучше по организации, а также в плане качества стадионов и транспорта. В своем репортаже он написал: «В России, в отличие от Бразилии, любителям футбола гораздо проще добраться до стадионов. Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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