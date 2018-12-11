«Победа рабочих Франции». Французы добились от Макрона отмены налогов и повышения зарплат

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон вел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения. Это решение он принял на фоне акций протестов «желтых жилетов», продолжающихся уже несколько недель. Макрон считает, что жители страны проявляют вполне справедливый гнев, но подчеркивает, что нападениям на полицейских и разрушениям зданий и торговых точек нет оправдания.

Справедливый гнев

Десятого декабря глава Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в ходе которого сообщил о введении в стране режима чрезвычайного экономического и социального положения. Глава республики не стал отрицать, что за последние полтора года – со времени, когда он пришел к власти – у него не получилось решить проблемы, которые больше всего волнуют жителей страны.

Заявление Макрона прозвучало на фоне массовых протестов «желтых жилетов». На протяжении месяца рядовые французы заявляют о своем недовольстве властью и ее решениями. В том числе экологическим налогом на автомобильное топливо.

Со своей стороны Макрон считает гнев своих граждан весьма справедливым. Однако отмечает, что нападения на полицейских и разрушение магазинов и зданий ничто не может оправдать. «Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», – заявил французский президент.

Чего удалось «добиться»

Для стабилизации ситуации Макрон предложил ряд мер. В частности, он отдал поручение об увеличении со следующего года размера минимальной оплаты труда на сто евро в месяц. Теперь МРОТ для французов будет составлять 1498 евро.

Также глава страны поручил компаниям выплатить своим сотрудникам годовой бонус и отменить повышение отчислений на соцстрахование пенсионеров, получающих меньше 2 тыс. евро. Обо всех этих мерах в ближайшее время парламентариям сообщит премьер-министр страны. Реализация этих мер обойдется бюджету страны в 8-10 млрд евро.

Как показали данные опроса, который провел местный телеканал LCI, большинство французов выразили свое удовлетворение мерами, которые предложил президент страны. В частности, 78% респондентов с одобрением отнеслись к уменьшению налогов, еще 68% – приветствовали увеличение МРОТ. Также больше половины опрошенных считают, что протесты пора прекращать (54%), но оставшиеся (45%) отдали голоса за их продолжение.

Красиво, но не на что

Однако за красивыми речами Макрона, по сути, ничего не стоит. По словам первого вице-президента партии «Республиканцы» (вторая по величине парламентская фракция) Гийома Пелтье, обращаясь к гражданам, глава Франции не рассказал, как он планирует реализовывать предложенные им меры. Плюс ко всему, он фактически дезавуировал весь свой предыдущий политический курс.

«Эммануэль Макрон хорошо говорил после того, как плохо действовал. По тону, как и по глубине, это первая, историческая, победа рабочих и среднего класса Франции», – цитируют СМИ Пелтье, который отзывается о главе Франции следующим образом: «Макрон выступил как анти-Макрон, перевернув политику последних 18 месяцев».

Республиканец подчеркивает, что это «беспрецедентное дезавуирование его правительства и его парламентского большинства». А вот отвечая на вопрос о том, помогут ли предложенные главой Франции меры выйти из кризиса, Пелтье заявил, что необходимо обратить внимание на две вещи: «Первая – это конкретная и долгосрочна реализация этих мер. Вторая – их финансирование. За 13 минут (выступления Макрона) не было ни слова на эту тему».

Еще один республиканец, Эрик Верт, отметил, что в обращении Макрона к нации «есть доля несправедливости». В частности, по его словам, не для всех пенсионеров во Франции будут отменены повышение налога на соцобеспечение. Более того, вероятно, работодатели будут облагать сборами итоговые премии многих своих сотрудников.