Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ДЕК, 17:40 МСК
USD (ЦБ)    66,5022
EUR (ЦБ)    75,6197

11 ДЕК, 17:40 МСК
USD (ЦБ)    66,5022
EUR (ЦБ)    75,6197

«Победа рабочих Франции». Французы добились от Макрона отмены налогов и повышения зарплат

11 Декабря 2018 1000 0 Политика
«Победа рабочих Франции». Французы добились от Макрона отмены налогов и повышения зарплат

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон вел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения. Это решение он принял на фоне акций протестов «желтых жилетов», продолжающихся уже несколько недель. Макрон считает, что жители страны проявляют вполне справедливый гнев, но подчеркивает, что нападениям на полицейских и разрушениям зданий и торговых точек нет оправдания.

Справедливый гнев

Десятого декабря глава Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в ходе которого сообщил о введении в стране режима чрезвычайного экономического и социального положения. Глава республики не стал отрицать, что за последние полтора года – со времени, когда он пришел к власти – у него не получилось решить проблемы, которые больше всего волнуют жителей страны.

Заявление Макрона прозвучало на фоне массовых протестов «желтых жилетов». На протяжении месяца рядовые французы заявляют о своем недовольстве властью и ее решениями. В том числе экологическим налогом на автомобильное топливо.

Со своей стороны Макрон считает гнев своих граждан весьма справедливым. Однако отмечает, что нападения на полицейских и разрушение магазинов и зданий ничто не может оправдать. «Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», – заявил французский президент.

Чего удалось «добиться»

Для стабилизации ситуации Макрон предложил ряд мер. В частности, он отдал поручение об увеличении со следующего года размера минимальной оплаты труда на сто евро в месяц. Теперь МРОТ для французов будет составлять 1498 евро.

Также глава страны поручил компаниям выплатить своим сотрудникам годовой бонус и отменить повышение отчислений на соцстрахование пенсионеров, получающих меньше 2 тыс. евро. Обо всех этих мерах в ближайшее время парламентариям сообщит премьер-министр страны. Реализация этих мер обойдется бюджету страны в 8-10 млрд евро.

Как показали данные опроса, который провел местный телеканал LCI, большинство французов выразили свое удовлетворение мерами, которые предложил президент страны. В частности, 78% респондентов с одобрением отнеслись к уменьшению налогов, еще 68% – приветствовали увеличение МРОТ. Также больше половины опрошенных считают, что протесты пора прекращать (54%), но оставшиеся (45%) отдали голоса за их продолжение.

Красиво, но не на что

Однако за красивыми речами Макрона, по сути, ничего не стоит. По словам первого вице-президента партии «Республиканцы» (вторая по величине парламентская фракция) Гийома Пелтье, обращаясь к гражданам, глава Франции не рассказал, как он планирует реализовывать предложенные им меры. Плюс ко всему, он фактически дезавуировал весь свой предыдущий политический курс.

«Эммануэль Макрон хорошо говорил после того, как плохо действовал. По тону, как и по глубине, это первая, историческая, победа рабочих и среднего класса Франции», – цитируют СМИ Пелтье, который отзывается о главе Франции следующим образом: «Макрон выступил как анти-Макрон, перевернув политику последних 18 месяцев».

Республиканец подчеркивает, что это «беспрецедентное дезавуирование его правительства и его парламентского большинства». А вот отвечая на вопрос о том, помогут ли предложенные главой Франции меры выйти из кризиса, Пелтье заявил, что необходимо обратить внимание на две вещи: «Первая – это конкретная и долгосрочна реализация этих мер. Вторая – их финансирование. За 13 минут (выступления Макрона) не было ни слова на эту тему».

Еще один республиканец, Эрик Верт, отметил, что в обращении Макрона к нации «есть доля несправедливости». В частности, по его словам, не для всех пенсионеров во Франции будут отменены повышение налога на соцобеспечение. Более того, вероятно, работодатели будут облагать сборами итоговые премии многих своих сотрудников.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения

В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения

В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика

В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика

В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72

В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72

В Сочи открылся для пациентов новый перинатальный центр

В Сочи открылся для пациентов новый перинатальный центр

Новости СМИ

Новости дня

16:59 За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
16:49 Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
15:58 Москва и Петербург могут войти в список регионов с въездом по электронной визе Москва и Петербург могут войти в список регионов с въездом по электронной визе
15:49 «АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. Lada Vesta «АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. Lada Vesta
14:59 Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу
14:54 Госдума повысила МРОТ с 1 января Госдума повысила МРОТ с 1 января
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
14:04 В архиве германской разведки обнаружили удостоверение Владимира Путина В архиве германской разведки обнаружили удостоверение Владимира Путина

Узнай, страна!

16:37 В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
15:07 В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика
14:43 В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72 В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72
10 ДЕК, 17:11 Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter