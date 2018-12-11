«По заветам Чавеса». Зачем российские бомбардировщики прилетели в Венесуэлу

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и Ил-62. Самолеты российских ВКС, преодолев в трансатлантическом перелете порядка десяти тысяч км, совершили посадку в международном аэропорту Майкетия. В ближайшее время они примут участие в совместных учениях. Это не первый перелет российских самолетов: ранее они прилетали в Венесуэлу в сентябре 2008 года и в октябре – ноябре 2013 года.

«Строители мира, а не войны»

В понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес возглавил торжественную церемонию в аэропорту Майкетия по случаю прибытия в страну самолетов ВКС РФ. Как рассказал Лопес, они примут участие в совместных оперативных полетах: «Мы готовимся защищать Венесуэлу до последнего клочка земли, когда это потребуется, и это мы будем делать с нашим друзьями, которые защищают уважительные отношения между государствами».

В приветственном обращении к российским экипажам Лопес заявил, что готов «в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха». Он добавил, что «никто в мире» не должен бояться присутствия российских боевых самолетов в Венесуэле, так как Каракас и Москва – это «строители мира, а не войны».

В сообщении российского Минобороны говорится, что путь самолетов, который составил порядка десяти тысяч километров, пролегал над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

План команданте

Сотрудничество России и Венесуэлы в этой сфере продолжается уже несколько лет. Кроме ранее совершенных полетов, о которых было сказано выше, президент республики Уго Чавес предлагал России заняться созданием базы ВВС на острове Арчила. Об этом еще в 2009 году рассказывал начальник штаба Дальней авиации, генерал-майор Анатолий Жихарев:

«После реконструкции аэродрома можно будет и не задействовать для взлета с максимальным весом международный аэродром Майкетия. К сожалению, в Венесуэле больше нет аэродромов с таким покрытием и с такой длиной полосы. Чтобы лететь в Россию, нам надо взлетать с максимальным весом, а это может позволить только полоса в международном аэропорту».

Однако тогда, согласно венесуэльской конституции, правительству было запрещено подписывать соглашения, в которых речь шла о создании постоянных военных баз в стране. Но Чавес, отличавшийся завидной смекалкой, планировал обойти это ограничение за счет «другой формулировки». То есть, российские самолеты могли бы пользоваться базой по мере необходимости, а не быть на ней все время.

Все вполне могло завершиться быстро и в сжатые сроки, да и к тому же объем работ предстоял небольшой: «нарастить» всего 300 метров на взлетно-посадочную полосу. Аналогичные возможности для российских самолетов, к слову говоря, были и на Кубе. Однако дело далеко не продвинулось, поскольку Москва не была готова к конфликту с Вашингтоном. Однако теперь, судя по всему, план команданте Чавеса имеет все шансы быть реализованным.

Реакция США

В США уже заявили о своем беспокойстве по поводу прилета в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Как пишут американские СМИ со ссылкой на свои источники из Пентагона, эти «два российских стратега» способны нести ядерное оружие. В Минобороны США заявили, что будут внимательно следить за самолетами, которые могут «нанести удар по территории США крылатыми ракетами».

А вот госсекретарь США Майк Помпео, комментируя отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу, заявил в своем твиттере, что это пустая трата государственных средств. «Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают».