«По вашей просьбе». Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покидает свой пост. Что это значит для России?

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покинул свой пост, вручив президенту США заявление об отставке. Об этом в своем твиттере рассказал Дональд Трамп, который ранее сам просил генпрокурора подать соответствующее прошение. Вместе с этим, как отмечает ряд СМИ и эксперты, эта отставка может привести к тому, что дело о «российском вмешательстве» может быть прекращено.

Просьба Трампа

«По вашей просьбе я подаю в отставку», – гласит текст заявления Джеффа Сешнса, которое было направлено в Белый дом. В послании говорится, что он делал все, чтобы «поддерживать фундаментальные юридические процессы, являющиеся основанием правосудия». По словам Сешнса, после того как Трамп стал президентом в 2017 году, Минюст вел активную борьбу с насильственной преступностью и «транснациональными бандами», защищая нацбезопасность США. «И мы видим позитивные результаты», – говорится в заявлении министра.

«Самым важным является то, что за время моего пребывания в должности генерального прокурора мы восстановили и обеспечивали верховенство закона. Речь идет о славной традиции, ответственность за защиту которой лежит на каждом из нас. Мы действовали честно и правомочным и агрессивным образом продвигали политическую повестку дня нынешней администрации [США]», – подвел итог своей деятельности Сешнс.

Отставка принята

Со своей стороны Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что врио главы минюста был назначен Мэтью Уитэкер, который ранее работал начальником аппарата Сешнса. Также он выразил благодарность экс-генпрокурору за его службу:

«Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер, начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Кандидатура постоянного сменщика [Сешнса] будет выдвинута позднее».

Кадровые планы президента США

Последние несколько месяцев Дональд Трамп неоднократно и публично подвергал критике Сешнса. Главным поводом для этого стало решение министра провести независимое расследование, связанное с вмешательством России в президентские выборы, которые состоялись в 2016 году. Возглавил расследование специальный прокурор Роберт Мюллер, который ранее был директором ФБР США. Кроме этого, Трамп считал, что сотрудники ведомства устраивают против него заговоры.

Ранее, во время своего выступления на пресс-конференции, Дональд Трамп рассказал о том, что по итогам состоявшихся шестого ноября промежуточных выборов в Конгресс США он планирует провести кадровые перестановки в своей администрации.

«Мы рассматриваем разных людей на разные должности, как вы знаете, это очень распространенная вещь после промежуточных выборов, я не хотел ничего делать до них», – заявил президент США.

«Российское дело»

Отстранение Джеффа Сешнса от расследования возможного вмешательства России произошло по причине конфликта интересов, как предписывают правила Минюста. Бывший генпрокурор в свое время активно поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, когда и могли случиться нарушения. Кроме этого, Сешнс дважды проводил встречи с послом России в США, что автоматически определяет наличие его «связей» с Россией.

Как предполагает ряд СМИ, отставка Сешнса может оказать непосредственное влияние на так называемое «российское дело». Не исключено, что следующая отставка коснется и спецпрокурора Роберта Мюллера. Если это произойдет, то, возможно, что на самом деле будет поставлен крест, за что так активно выступает Трамп.

Комментируя отставку Сешнса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Знаете, это не наш вопрос. Это вопрос США». Позднее, отвечая на вопрос о том, повлияет ли каким-либо образом отставка генпрокурора Джеффа Сешнса на работу комиссии Мюллера, которая ведет расследование дела о вмешательстве России в выборы США, официальный представитель Кремля заявил, что, хотя «российское дело» спецпрокурора вряд ли выдерживает критику, но, тем не менее, расследование остается «головной болью» США, а не России.