Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 НОЯ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6817

08 НОЯ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6817

«По вашей просьбе». Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покидает свой пост. Что это значит для России?

8 Ноября 2018 103 0 Политика
«По вашей просьбе». Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покидает свой пост. Что это значит для России?

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покинул свой пост, вручив президенту США заявление об отставке. Об этом в своем твиттере рассказал Дональд Трамп, который ранее сам просил генпрокурора подать соответствующее прошение. Вместе с этим, как отмечает ряд СМИ и эксперты, эта отставка может привести к тому, что дело о «российском вмешательстве» может быть прекращено.

Просьба Трампа

«По вашей просьбе я подаю в отставку», – гласит текст заявления Джеффа Сешнса, которое было направлено в Белый дом. В послании говорится, что он делал все, чтобы «поддерживать фундаментальные юридические процессы, являющиеся основанием правосудия». По словам Сешнса, после того как Трамп стал президентом в 2017 году, Минюст вел активную борьбу с насильственной преступностью и «транснациональными бандами», защищая нацбезопасность США. «И мы видим позитивные результаты», – говорится в заявлении министра.

«Самым важным является то, что за время моего пребывания в должности генерального прокурора мы восстановили и обеспечивали верховенство закона. Речь идет о славной традиции, ответственность за защиту которой лежит на каждом из нас. Мы действовали честно и правомочным и агрессивным образом продвигали политическую повестку дня нынешней администрации [США]», – подвел итог своей деятельности Сешнс.

Отставка принята

Со своей стороны Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что врио главы минюста был назначен Мэтью Уитэкер, который ранее работал начальником аппарата Сешнса. Также он выразил благодарность экс-генпрокурору за его службу:

«Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер, начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Кандидатура постоянного сменщика [Сешнса] будет выдвинута позднее».

Кадровые планы президента США

Последние несколько месяцев Дональд Трамп неоднократно и публично подвергал критике Сешнса. Главным поводом для этого стало решение министра провести независимое расследование, связанное с вмешательством России в президентские выборы, которые состоялись в 2016 году. Возглавил расследование специальный прокурор Роберт Мюллер, который ранее был директором ФБР США. Кроме этого, Трамп считал, что сотрудники ведомства устраивают против него заговоры.

Ранее, во время своего выступления на пресс-конференции, Дональд Трамп рассказал о том, что по итогам состоявшихся шестого ноября промежуточных выборов в Конгресс США он планирует провести кадровые перестановки в своей администрации.

«Мы рассматриваем разных людей на разные должности, как вы знаете, это очень распространенная вещь после промежуточных выборов, я не хотел ничего делать до них», – заявил президент США.

«Российское дело»

Отстранение Джеффа Сешнса от расследования возможного вмешательства России произошло по причине конфликта интересов, как предписывают правила Минюста. Бывший генпрокурор в свое время активно поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, когда и могли случиться нарушения. Кроме этого, Сешнс дважды проводил встречи с послом России в США, что автоматически определяет наличие его «связей» с Россией.

Как предполагает ряд СМИ, отставка Сешнса может оказать непосредственное влияние на так называемое «российское дело». Не исключено, что следующая отставка коснется и спецпрокурора Роберта Мюллера. Если это произойдет, то, возможно, что на самом деле будет поставлен крест, за что так активно выступает Трамп.

Комментируя отставку Сешнса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Знаете, это не наш вопрос. Это вопрос США». Позднее, отвечая на вопрос о том, повлияет ли каким-либо образом отставка генпрокурора Джеффа Сешнса на работу комиссии Мюллера, которая ведет расследование дела о вмешательстве России в выборы США, официальный представитель Кремля заявил, что, хотя «российское дело» спецпрокурора вряд ли выдерживает критику, но, тем не менее, расследование остается «головной болью» США, а не России.

«До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь», – отметил Песков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 3

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

Узнай, страна

НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Новости СМИ

Новости дня

15:29 Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
14:44 В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией
14:07 В отставку подал генеральный прокурор США Джефф Сешнс В отставку подал генеральный прокурор США Джефф Сешнс
13:39 Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии
13:12 В лесу под Архангельском аварийную посадку совершил самолет Ан-2 В лесу под Архангельском аварийную посадку совершил самолет Ан-2
12:42 Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
12:17 В Госдуму внесен проект об охране школ сотрудниками Росгвардии В Госдуму внесен проект об охране школ сотрудниками Росгвардии

Узнай, страна!

15:35 НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ» НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 18:52 В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт. В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского
07 НОЯ, 17:51 В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская» В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
07 НОЯ, 16:47 В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter