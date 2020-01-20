По Кудринскому счету. Как Президент и Счетная палата России оценивают исполнение нацпроектов?

Буквально накануне отставки правительства России Владимир Путин в ходе личной встречи фактически выдал руководителю Счетной палаты РФ карт-бланш на контроль за исполнением национальных проектов. Примечательно, что Алексей Кудрин несколько лет назад покинул кабинет министров после открытого конфликта с Дмитрием Медведевым. А за день до его встречи с Президентом России 14 января этого года СП РФ представила отчет о реализации нацпроектов в 2019 году.

Дополнительный контроль

Национальные проекты были сформированы по итогам послания Президента России к Федеральному собранию в 2018 году. Накануне очередного послания, с которым Владимир Путин выступил 15 января 2020 года, глава государства в Кремле встретился с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Владимир Путин прямо заявил – он рассчитывает на то, что Счетная Палата будет заниматься еще и контролем за исполнением национальных проектов помимо тех проблем, с которыми она работает постоянно.

Алексей Кудрин в свою очередь отметил, что Счетная палата России уже приступила к выполнению этой задачи и взаимодействует с контрольно-счетными палатами субъектов РФ.

О том, что проблемами реализации нацпроектов стали сбои в системе госуправления Владимир Путин заявил еще накануне нового года на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию.

Он прямо сказал, что в 2019-м за счет повышения НДС до 20 процентов из экономики было изъято более чем полтриллиона рублей, но в ключевые направления нацпроектов эти средства не вернули. Так что негативный эффект принятых властью решений очевиден, а положительного эффекта либо нет вообще, либо нет в ожидаемых параметрах.

Последняя капля

Кое-что в прошлом году, конечно, сделано. Так, в рамках демографического пакета мер почти 1 млн семей получил господдержку, введено почти 54 тыс. новых мест в яслях, отремонтировано 14 тыс. км дорог.

Но выделенные в 2019-м на реализацию нацпроектов 1,7 трлн рублей из федерального «осваивались неритмично».

Проще говоря, пролежали почти до конца года «мертвым грузом» сотни миллиардов рублей, которые бизнес мог бы «отправить на работу».

И «Электронный бюджет» вопреки ожиданиям тут ничем не помог.

В среднем кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября не дотянуло и до 75 процентов, а один из ключевых проектов - «Цифровая экономика» исполнен лишь на 27,3 процента.

Как отметил глава государства, еще в 2018 году давались поручения направить нацпроекты на развитие российской промышленности, создание новых высокотехнологичных производств, но только сейчас появилось понимание того, как организовать закупку машин и оборудования, на которые направляются триллионы рублей.

Владимир Путин пришел к неутешительному выводу - фактически год упущен из-за того что «никуда не торопясь, собирались с мыслями» высокопоставленные чиновники.

Не все в этом заявлении услышали «последний звонок» для российского кабинета министров России, рейтинги которого снижались много месяцев подряд.

Но именно провал по нацпроектам, похоже, стал «последней каплей» для Президента РФ при принятии решения о «новогодней» смене правительства Медведева, которое не критиковал разве что ленивый.

Возможно, пришло понимание: еще один год такой работы – и миссия по выполнению нацпроектов станет действительно невыполнимой, а сама идея – дискредитирована.

Допустить этого глава государства не может. И корректировать целевые показатели проектов так, как это предлагали федеральные чиновники, отказался категорически.

«Стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы», - заявил Путин.

Так что ревизии целей национального развития не будет. Но и одной лишь сменой правительства проблемы не решить – изменения нужны на всех уровнях власти. Как заставить чиновников работать по-новому – не совсем понятно.

Метод подгонки

Прошлый год отработали «по старинке» - федеральные ведомства подписали соглашения с регионами, выделили деньги в бюджете, и «умыли руки», дожидаясь отчетов субъектов РФ в конце года.

Никакого каждодневного заинтересованного сотрудничества полноценного партнерства федеральных, региональных и местных властей, помощи в трудных, нестандартных ситуациях, о которой говорил Президент России, пока что нет и в помине.Что из этого вышло – показал отчет Счетной Палаты РФ.

После новогодних каникул аудиторы представили первый промежуточный анализ реализации с января по ноябрь 2019 года 8 из 13 национальных проектов.

За рамками отчета остались «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика».

Анализируя исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» эксперты Счетной палаты выявили недостоверность предоставляемых региональными властями.данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Главные цели этого нацпроекта - сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах и улучшение состояния региональной дорожной сети. Повысив качество дорог, нужно вдвое снизить количество ДТП по сравнению с 2017 годом, и в 3,5 раза смертность в дорожных происшествиях.

Но поскольку дело это трудное и затратное, а на помощь федерального центра рассчитывать особо не приходится, то региональные чиновники прибегают к старому «методу подгонки».

Так, по данным Счетной палаты, Ярославская область отчиталась, что за 2018 год участки концентрации ДТП в англомерации отсутствуют. Но от ГИБДД аудиторы получили сведения о том, что там зафиксировано 40 опасных участков и их число по сравнению в 2016 годом выросло в пять раз.

Выявлено, что в Улан-Удэнской агломерации число аварийно-опасных участков увеличилось вдвое, в то время как власти региона отчитывались федеральному правительству об их снижении на 76%. Да и в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, то есть втрое меньше, чем сообщали власти региона.

Рост мест концентрации ДТП аудиторы отметили в Приморском крае (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградской области (рост с 40 точек до 57) и Омской области (рост с 89 мест концентрации ДТП до 128).

Две беды

Сообщать об этом в федеральный центр регионы не спешат, поскольку это влечет за собой новые обязательства по ремонту дорог, на который еще нужно найти деньги.

Сделанный Счетной палатой анализ финансового обеспечения мероприятий региональных проектов республик Удмуртия и Бурятия, Ярославской и Кировской областей на 2019–2024 годы показал, что из-за недостаточного финансирования есть риски невыполнения этих мероприятий.

Хуже того, по ряду субъектов федерации данные о состоянии дорог были недостоверны еще при установке целевых показателей.

Как указали в Счетной палате, у семи регионов после проведения дорожных работ в течение двух лет доля автодорог, соответствующих нормативам, вместо того чтобы вырасти снизилась к концу 2019 года.

Каждый провал в регионах ставит под угрозу реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целом по стране.

По экспертным оценкам СП РФ, увеличение до 50% доли соответствующих нормативам региональных автодорог в 21 регионе не будет выполнена до завершения нацпроектов через пять лет.

И это не только плохо для государства, но и опасно для жизни россиян, ведь именно с нарушениями требований к состоянию автодорог в 2017–2018 годах было связано более трети всех ДТП в России.

Проблема не только в финансировании. Кассовое исполнение проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», кстати, было лучше многих других и за десять месяцев 2019 года составило 77,6%.

Вопрос в том, на что конкретно будут тратить деньги .

Ведь, как отметили аудиторы, в нацпроекте качество дорог оценивается только по показателям ровности и наличия дефектов, а такие важные параметры, как коэффициент сцепления автомобиля с покрытием, наличие разметки, дорожных знаков и так далее, не учитываются, хотя именно они напрямую связаны с количеством и тяжестью ДТП.

Эффект нацпроектов

Счетная Палата указала на ошибки в методиках расчета показателей нескольких нацпроектов.

В «Производительности труда и поддержке занятости» не учтено количество изготовленной продукции за единицу времени, в рамках «Малого и среднего предпринимательства» одни получают государственные средства, а другие — несут ответственность за достижение целей, в «Науке» не определены гарантированные источники внебюджетного финансирования.

И в целом, по мнению аудиторов Счетной палаты, методики расчета показателей нацпроектов дают возможность «манипуляции данными в случае недостижения плановых значений».

По оценке экономистов Всемирного банка, вклад нацпроектов в рост ВВП составит 0,1 % в 2020 году и 0,2–0,3 % в 2021–2022 годах. Именно к этому времени негативный эффект от повышения НДС начнет сходить на нет, а объекты инфраструктуры будут постепенно вводиться в эксплуатацию.

Эксперты Oxford Economics считают, что даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств нацпроектов чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1% в 2020–2021 годах и 0,2%. в 2022–2024 годах.

Владимир Путин и Алексей Кудрин ее раз спорили по поводу достижения целей с помощью нацпроектов.

По мнению руководителя Счетной палаты, маловероятно, что в 2021 году Россия превзойдет 3% экономического роста.

Он считает, что нацпроекты в их нынешнем виде не приведут к прорывному развитию экономики, а средств в них недостаточно для развития таких потенциальных драйверов экономики как наука, образование и здравоохранение.

Глава государства не согласен с тем, что нацпроекты не дают необходимых ресурсов для достижения национальных целей развития. Он считает естественными споры с экспертами, которые возникают по поводу реализации нацпроектов, поскольку именно таким образом можно найти нужные решения.

Президент требует двигаться вперед, контролируя каждый этап реализации нацпроектов, корректируя методики по мере необходимости и добиваясь эффективного выполнения мероприятий в регионах.

Так, уже в первом квартале 2020 года Владимир Путин поручил запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, «чтобы было видно — кто, где, что, каким образом приобретает».

А еще – предложил выделить отдельные средства на информационное сопровождение, чтобы об имеющихся результатах реализации нацпроектов знало большинство россиян, а не треть, как это было в прошлом году.

Согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО), в сентябре 2019 года 30,6% жителей России вообще ничего не знали о нацпроектах.

И власти приходилось даже менять решения, суть и пользу которых они не смогли разъяснить людям.

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