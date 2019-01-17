«По душе Владимиру Путину». Французы похвалили Россию за распродажу нефти и газа

Положительное сальдо торгового баланса России за период с января по ноябрь 2018 года достигло отметки 191,4 млрд долларов и, скорее всего, рекорд 2011 года (198 млрд долларов) будет побит. Этот прогноз опубликовало французское издание Les Echos. Примечательно, что подтверждает этот прогноз и декабрьский отчет министра торговли перед президентом России: оборот торговли растет верно, хоть и медленно.

«По душе президенту»

Деловое издание Les Echos пишет: положительное сальдо торгового баланса России резко взлетело за 11 месяцев и, вероятно, будет побит рекорд 2011 года, который достиг отметки 198 млрд долларов. На вероятное обновление рекорда указывают следующие цифры: за обозначенный период доходы от экспорта превысили импорт, достигнув отметки 191,4 млрд долларов. В итоге рост составил 65,2% к такому же периоду 2017 года.

«Такие данные приходятся по душе президенту РФ Владимиру Путину», – подмечает газета.

Долгое время торговый баланс России, который был равен нулю в начале 1990-х годов, стал со временем расти и достиг апогея к 2011 году. После этого торговый баланс пошел на убывание, а в 2014 году падение стало усиливаться – из-за санкций и ответного эмбарго. Плюс к этому, в период с 2014 по 2016 года снижение торговых показателей было связано с падением цен на нефть.

В общей сложности с января по ноябрь прошлого года объем торговли составил 629 млрд долларов. То есть, рост был в пределах 19,3% (если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года).

Спасибо нефти и газу

Автор статьи пишет, что экспорт вырос на 27,5%, составив 410,2 млрд долларов. «Будучи одним из главных мировых экспортеров зерна, Россия, занимающая 16-е место в рейтинге мировых экспортеров в 2017 году, может подняться на несколько позиций по итогам прошлого года», – цитирует Газета.ру журналиста. Однако больше всего доходов приносит экспорт нефти и газа.

Издание приводит следующие данные: энергоносители составили примерно две трети (64,3%) всего экспорта и увеличились до 5,4% по объему и 36,1% по стоимости. При этом только одна Германия поглощает 20% добычи газа.

Стоит обратить внимание и на Китай, который принес заметный вклад в торговлю. Согласно данным, по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Россией и Китаем превысил 100 млрд долларов, достигнув показателя в 107 млрд долларов. Это произошло впервые в истории.