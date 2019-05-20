По «Дружбе» пошла чистая нефть в Европу, Турция готова производить оружие с Россией, не взлетел «Sukhoi Superjet 100» и другие новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет совместно с Россией производить системы ПВО С-500. Также он добавил, что Турция рано или поздно получит российские системы ПВО С-400, так же как и американские истребители пятого поколения «F-35». «Интерфакс» напоминает, что на сегодняшний день США выступают категорически против таких поставок оружия турецкой стороне и считают несовместимым российское и американское оружие.

Прокачка «чистой нефти» в Польшу, а затем в Словакию по трубопроводу "Дружба" начнется сегодня 20 мая,– заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает «ТАСС».

Новое происшествия с «Sukhoi Superjet 100». Вчера этот лайнер не смог взлететь из Ульяновска, направляясь в Москву. Никто не пострадал, но, пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту, дожидаясь резервного борта, сообщает «Интерфакс».

Обостряется ситуация на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на свои нефтеналивные танкеры, передает «Интерфакс». Дело может дойти до военного конфликта. Саудовская Аравия призывает вмешаться мировое сообщество в разрешение ситуации. МИД Ирана отвергает все обвинения саудитов.

12,8% от запланированного бюджета составил уровень реализации национальных проектов в первом квартале этого года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ.

До 166 миллионов человек увеличится население России за ближайшие 20 лет, если в стране будут запрещены аборты. Об этом заявил патриарх Кирилл, передает «Интерфакс». О том, какие центры помощи женщинам с детьми планирует создавать РПЦ, ничего не сообщается. Известно, что существовавший в СССР в 1936 – 1955 запрет на аборты, привел к росту смертности женщин в результате криминальных операций. Примечательно, что по данным Росстата, с 2011 по 2018 год количество абортов в России снизилось в 4 раза – с 2млн в год до 520 тысяч в год. Без каких бы то ни было запретов.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с рядом заявлений. Он отметил, что в ближайшее время в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, которыми могут стать юань и евро, передает «РИА Новости». Кроме того, Герман Греф заявил, что после ухода с поста руководителя Сбербанка хотел бы заняться технологическим предпринимательством, а в правительство России готов вернуться только в случае "сверхэкстренной ситуации", передает «ТАСС». Означает ли это интервью сигнал к скорой смене руководства Сбербанка – покажет время.