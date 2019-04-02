«Платное гостеприимство». Экспериментальный «налог на туристов» хотят сделать обязательным по всей России

В Минфине РФ выступили с предложением узаконить курортный сбор, который два года назад ввели в качестве эксперимента в ряде российских регионов. Эксперимент признали удачным: за прошлый сезон с туристов удалось собрать около трехсот миллионов рублей. Новый налог, сумма которого вырастет до ста рублей в сутки с человека, получит новое название «гостиничный сбор».

Название сути не меняет

Проект поправок в Налоговый кодекс о замене экспериментального курортного сбора на обязательный гостиничный сбор обнародован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. По сути, речь идет о новом налоге на туристов. При этом в Минфине его упорно называют новым сбором. Причина очевидна - Президент России рекомендовал, а правительство обязалось не вводить в стране новые налоги.

Еще летом 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, согласно которому в период с 2018 по 2022 года в некоторых регионах в качестве эксперимента с путешественников взымается плата «за пользование курортной инфраструктурой». Эксперимент проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Что касается Крымского полуострова, то по этому региону решение есть, но его реализацию решили пока отложить.

Теперь, согласно новой инициативе Минфина, начиная с 2023 года курортный сбор будет заменен на гостиничный налог. Уточняется, что плательщиками нового налога будут признаваться организации и физические лица, осуществляющих «деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».

Двойная плата за отдых

Если отбросить в сторону все юридические и законодательные определения, то по факту туристы будут платить за приведение в порядок индустрии гостеприимства. Пояснительная записка к законопроекту гласит: «Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях».

Замысел Минфина состоит в следующем: ставка налога будет определяться местными органами законодательной власти. Сумма самой ставки не может превышать ста рублей в день за одного человека, который живет в гостинице. То есть, семья из четырех человек должна будет заплатить 400 рублей в день, или 4 тысячи за десятидневный средний отпуск. Сумма для многих россиян вовсе не символическая.

А что же Крым?

Стоит отметить, что до этого аппетит Минфина и местных властей был более умеренным. Так, на первом этапе введения нового налога глава парламентского комитета Крыма по туризму Алексей Черняк выступал с предложением: установить планку курортного сбора на уровне 35–50 рублей в день.

А вот в случае, если речь будет идти о сторублевом сборе, то курортам Крымского полуострова будет весьма сложно составлять конкуренцию курортам Турции или Египта. Депутат считает, что такую сумму можно взимать только в качестве разового сбора. При этом ранее в Крыму звучало предложение о курортном сборе при въезде на полуостров, но в итоге правительство пришло к выводу, что это может привести к большим пробкам на дорогах.

В Крыму эксперимент с курортным сбором начнется только 1 мая этого года. Оператором этого сбора станет Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пояснял, что собранные деньги планируется использовать на строительство парков, дорожек, скамеек. «Когда я ездил с проверками, мы договорились с местными органами власти, чтобы были таблички, чтобы люди знали, что это построено на средства курортного сбора», — добавил он.

При этом чиновники стараются предусмотреть и возможные нарушения в ходе эксперимента, поскольку многие из владельцев отелей скрывали свою отчетность, и не все туристы платили так называемый налог. В частности, чтобы избежать подобных нарушений в Краснодарском крае были приняты изменения в краевое законодательство, и в итоге сумма штрафа за нарушения курортного сбора для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей.

«Наша курортная отрасль сейчас находится на подъеме. После запуска Крымского моста Кубань и Крым превращаются в один крупный курортно-туристский мегакластер. Поэтому мы не можем рисковать и допускать какие-либо ошибки с процедурой взимания курортного сбора», — отмечал ранее глава законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.