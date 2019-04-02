Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АПР, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

02 АПР, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

«Платное гостеприимство». Экспериментальный «налог на туристов» хотят сделать обязательным по всей России

2 Апреля 2019 55 0 Общество
«Платное гостеприимство». Экспериментальный «налог на туристов» хотят сделать обязательным по всей России

В Минфине РФ выступили с предложением узаконить курортный сбор, который два года назад ввели в качестве эксперимента в ряде российских регионов. Эксперимент признали удачным: за прошлый сезон с туристов удалось собрать около трехсот миллионов рублей. Новый налог, сумма которого вырастет до ста рублей в сутки с человека, получит новое название «гостиничный сбор».

Название сути не меняет

Проект поправок в Налоговый кодекс о замене экспериментального курортного сбора на обязательный гостиничный сбор обнародован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. По сути, речь идет о новом налоге на туристов. При этом в Минфине его упорно называют новым сбором. Причина очевидна - Президент России рекомендовал, а правительство обязалось не вводить в стране новые налоги.

Еще летом 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, согласно которому в период с 2018 по 2022 года в некоторых регионах в качестве эксперимента с путешественников взымается плата «за пользование курортной инфраструктурой». Эксперимент проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Что касается Крымского полуострова, то по этому региону решение есть, но его реализацию решили пока отложить.

Теперь, согласно новой инициативе Минфина, начиная с 2023 года курортный сбор будет заменен на гостиничный налог. Уточняется, что плательщиками нового налога будут признаваться организации и физические лица, осуществляющих «деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».

Двойная плата за отдых

Если отбросить в сторону все юридические и законодательные определения, то по факту туристы будут платить за приведение в порядок индустрии гостеприимства. Пояснительная записка к законопроекту гласит: «Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях».

Замысел Минфина состоит в следующем: ставка налога будет определяться местными органами законодательной власти. Сумма самой ставки не может превышать ста рублей в день за одного человека, который живет в гостинице. То есть, семья из четырех человек должна будет заплатить 400 рублей в день, или 4 тысячи за десятидневный средний отпуск. Сумма для многих россиян вовсе не символическая.

А что же Крым?

Стоит отметить, что до этого аппетит Минфина и местных властей был более умеренным. Так, на первом этапе введения нового налога глава парламентского комитета Крыма по туризму Алексей Черняк выступал с предложением: установить планку курортного сбора на уровне 35–50 рублей в день.

А вот в случае, если речь будет идти о сторублевом сборе, то курортам Крымского полуострова будет весьма сложно составлять  конкуренцию курортам Турции или Египта. Депутат считает, что такую сумму можно взимать только в качестве разового сбора. При этом ранее в Крыму звучало предложение о курортном сборе при въезде на полуостров, но в итоге правительство пришло к выводу, что это может привести к большим пробкам на дорогах.

В  Крыму эксперимент  с курортным сбором начнется только 1 мая этого  года.  Оператором  этого сбора станет Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пояснял, что собранные деньги планируется использовать на строительство парков, дорожек, скамеек. «Когда я ездил с проверками, мы договорились с местными органами власти, чтобы были таблички, чтобы люди знали, что это построено на средства курортного сбора», — добавил он.

При этом чиновники стараются предусмотреть и возможные нарушения в ходе эксперимента, поскольку многие из владельцев отелей скрывали свою отчетность, и не все туристы платили так называемый налог. В частности, чтобы избежать подобных нарушений в Краснодарском крае были приняты изменения в краевое законодательство, и в итоге сумма штрафа за нарушения курортного сбора для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей.

«Наша курортная отрасль сейчас находится на подъеме. После запуска Крымского моста Кубань и Крым превращаются в один крупный курортно-туристский мегакластер. Поэтому мы не можем рисковать и допускать какие-либо ошибки с процедурой взимания курортного сбора», — отмечал ранее глава законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 2

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

Узнай, страна

В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс

В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс

В Твери машиностроители перешли на выпуск экскаваторов на шасси КАМАЗа

В Твери машиностроители перешли на выпуск экскаваторов на шасси КАМАЗа

В Еврейской автономной области состыковали мост между Россией и Китаем

В Еврейской автономной области состыковали мост между Россией и Китаем

В Подмосковье в особой экономической зоне будут выпускать чай и технические изделия из драгметаллов

В Подмосковье в особой экономической зоне будут выпускать чай и технические изделия из драгметаллов

Новости дня

14:11 Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в фальсификации на выборах Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в фальсификации на выборах
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
13:36 Владимир Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии Владимир Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии
13:10 Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
13:10 Алла Маркина приглашает сбросить вес по новой программе "Неинвазивная липосакция" Алла Маркина приглашает сбросить вес по новой программе "Неинвазивная липосакция"
12:35 На выборах президента Украины зафиксировано около 2,7 тысяч нарушений На выборах президента Украины зафиксировано около 2,7 тысяч нарушений
12:11 Партия Ангелы Меркель просит Зеленского объяснить его взгляды Партия Ангелы Меркель просит Зеленского объяснить его взгляды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:46 Пентагон требует, чтобы Турция отказалась от российских С-400 Пентагон требует, чтобы Турция отказалась от российских С-400

Узнай, страна!

14:20 В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
29 МАР, 09:08 В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter