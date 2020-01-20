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Платить за ЖКХ будем меньше? Банкам могут запретить комиссию за коммуналку

20 Января 2020 57 0 Экономика
Платить за ЖКХ будем меньше? Банкам могут запретить комиссию за коммуналку

Власти не могут справиться с ростом тарифов на услуги ЖКХ, но запретят банкам взимать комиссию за платежи. Об этом стало известно от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, пишут «Известия». Он пообещал до весны внести соответствующий проект на обсуждение законодателей. Центробанк депутатов в этом вопросе поддерживает.

Только ЖКХ

  • Законопроект об отмене банковской комиссии за оплату ЖКХ поступит в Госдуму до конца февраля. Инициаторы проекта рассматривают два варианта реализации запрета: внести соответствующие правки в Жилищный кодекс или внести изменения в несколько законодательных актов – в том числе в закон о банках и о национальной платежной системе.
  • По словам Неверова, изменения будут простыми в техническом плане. С самого начала депутат предлагал запретить банкам взимать комиссию не только за услуги ЖКХ, но и за уплату штрафов и прочих обязательных платежей. Но «профильные сообщества» эту идею отклонили, согласившись отказаться от комиссии только при оплате ЖКХ.
  • Сегодня банки взимают от 0,5 до 2% комиссии за оплату ЖКХ. Размер комиссии зачастую не зависит от способа оплаты: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Поддержка от Центробанка

  • Текст законопроекта обсуждается с банковским сообществом. По словам Неверова, в рамках консультаций текст законопроекта «будет доработан». Однако у депутатов уже есть принципиальная поддержка Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.
  • Поддерживает идею и первый зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Закон будет важен для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров, считает депутат. «Банк и так имеет иные источники доходов, для него важно, что эти средства просто проходят через него», – отметил Исаев.
  • Особого ущерба от отмены комиссии банки не понесут, считает Исаев. Плательщики, в свою очередь, будут платить ту сумму, которая указана в платежной квитанции, а не ту, что предлагает банк. Однако некоторые эксперты утверждают, что банки найдут возможность компенсировать убытки и будут снимать деньги с управляющих компаний, а те, в свою очередь, поднимут цены для населения.

Актуальный вопрос

  • По словам экспертов, если с граждан взимаются дополнительные средства, то подобное необходимо как-то обосновать. По мнению члена рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький, логично, когда с людей берут комиссию за оплату дополнительных услуг, например, за заполнение квитанций.
  • «Но когда этих дополнительных удобств нет, любой нормальный человек задается вопросом, за что он платит. В этой части инициатива, наверное, правильная, но она требует доработки», – добавил Беленький.
  • Особо остро вопрос переплаты комиссионных платежей стоит перед жителями села и небольших городов, считает глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. В этом плане, как она подчеркнула, депутаты готовы внимательным образом изучить законопроект после его внесения.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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