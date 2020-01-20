Платить за ЖКХ будем меньше? Банкам могут запретить комиссию за коммуналку 57 0 Экономика

Власти не могут справиться с ростом тарифов на услуги ЖКХ, но запретят банкам взимать комиссию за платежи. Об этом стало известно от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, пишут «Известия». Он пообещал до весны внести соответствующий проект на обсуждение законодателей. Центробанк депутатов в этом вопросе поддерживает.