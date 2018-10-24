Платеж с пометкой «Россия». Банки Китая из-за санкций США отказываются обслуживать россиян

Санкции вызывают сложности в работе не только между Россией и Западом, но и на рынках, которые традиционно считаются независимыми от подобных рисков. В частности, как сообщает «Коммерсант», речь идет о Китае. Так, в сентябре Москва подняла тему, связанную со сложностями при обслуживании российских клиентов в банках Китая. Серьезность проблемы подтверждает ряд экспертов. В частности, речь идет о лицах, которые внесены в SDN-список США. Вывод один: Китай не спешит принимать меры и с осторожностью относится к теме «поворота на Восток».

«Готовность» Китая

27–28 сентября в Шэньчжэне прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и КНР, по итогам которого был составлен протокол. «Коммерсанту» удалось ознакомиться с данным документом, в котором сообщается, что главным образом обсуждение было связано с «барьерами, препятствующими своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов».

Как сообщают собеседники издания, российская сторона во время заседания настойчиво затрагивала тему того, что банки Китая блокируют либо затягивают операции российских компаний. Со своей стороны в ответ на это представители Народного банка Китая (аналог российского ЦБ, но без надзорных функций), выразили свою готовность только «продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

Также источники «Коммерсанта» настаивают на том, что с трудностями сталкиваются даже те юридические и физические лица, кого санкции не коснулись.

С чего все началось

Первые сообщения о сложностях, связанных с привлечением денег «не только с западных, но и с восточных рынков» в декабре 2014 года сообщал еще глава Сбербанка Герман Греф. В следующем году на страницах гонконгского Finance Asia первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев подтвердил, что большинство банков Китая не хотят «проводить операции с российскими кредитными организациями». Примечательно, что публично данный вопрос не поднимался до осени 2018 года.

И уже в этом году 14 сентября о сложностях сообщил представитель российского Центробанка в Китае Владимир Данилов. Комментируя ситуацию, он заявил:

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков».

Комментируют эту тему и чиновники и участники рынка не очень охотно. В банковском сообществе подтверждают, что изначально проблема возникла в конце 2014 года – когда прошли первые «раунды санкций». До конца 2015 года проблема была боле менее решена и в течение трех лет отмечалась ее стабильное состояние. Однако с начала 2018 года, особенно с мая, ситуация пошла на ухудшение. Особенно туго пришлось компаниям, которые оказались в SDN-списке США, в том числе структурам Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Проще отказаться

Как рассказал представитель одного из крупнейших госбанков Китая в Москве, ситуация стала осложняться после того, как стала «накапливаться информация о санкциях». Он рассказал о том, что каждый квартал дочки китайских банков в России (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и т. п.) направляют в главный офис в Пекине доклад с информацией «об обновлениях в области санкционного режима». Далее этот документ изучают и отправляют по другим дочерним отделениям в качестве «руководства к действию». Собеседники издания поясняют, что это позволяет «соблюдать санкции в объеме необходимого минимума».

В итоге, в существующих сегодня условиях многим небольшим региональным банкам КНР, которые часто пересекаются в работе с российскими контрагентами, проще отказаться от работы.