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Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

6 Ноября 2019 290 0 Экономика
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Как вчера сообщил Минфин РФ, к 1 ноября объем Фонда национального благосостояния достиг 7,95 трлн рублей (эквивалентно $124,46 млрд.). За октябрь его объем увеличился на 21,9 млрд рублей. Очевидно, что в уже в 2020 году ликвидная часть ФНБ превысит установленную законом планку 7% ВВП как минимум на полтора триллиона рублей. Но кабинет министров и Центробанк РФ до сих пор обсуждают порядок инвестирования средств ФНБ.

Как потратить триллион?

До конца года правительство России должно принять решение о порядке инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопленных  сверх порога в  семь процентов ВВП. О том, что уже собран портфель проектов на 2020–2022 годы объемом примерно 1 трлн рублей, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявлял и на сессии Госдумы РФ, и в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что решения о конкретных объемах инвестирования средств ФНБ будут приниматься ежегодно и совместно с Банком России. «Если мы этот 1 трлн рублей в один год выпулим, это сразу окажет влияние на курс рубля  — ЦБ перестанет думать о смягчении денежно-кредитной политики. А если в первый год 100 млрд рублей направим, а потом все остальное, то у регулятора будут больше руки развязаны с точки зрения политики по ставке», - отметил Силуанов.

Ранее первый вице-премьер заявлял, что в первый год «распечатывания» ФНБ около 300 млрд рублей пойдет на реализацию крупных инвестпроектов внутри страны. В Центробанке согласны  с тем, что размещение в российскую экономику средств ФНБ в таком объеме будет иметь «весьма ограниченное влияние как на инфляцию, так и на другие макроэкономические показатели». Проще говоря, не станет причиной  роста  цен.

При этом представители Банка России постоянно подчеркивают, что ожидают максимальной предсказуемости от предстоящих инвестиций ФНБ, чтобы четко понимать их последствия для монетарной политики. И обеспечить эту предсказуемость станет проще, если объем инвестиций из ФНБ правительство будет определять как фиксированные суммы в рублях, а «не отмерять» в процентах, которые постоянно меняются из-за изменений  цены на нефть.

Цена отсечения

Напомним, что ФНБ наполняется за счет механизма, при котором дополнительные доходы от продажи нефти при ее стоимости выше так называемой «цены отсечения» направляются в резервы. В ценах 2017 года это было более $40 за баррель. В 2019 году в рамках «бюджетного правила» в ФНБ откладывают все нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти дороже $41,6 за баррель, а в 2020 году «цена отсечения» вырастет до $42,4 за баррель.

Банк России продолжает настаивать на том, что при выборе механизма дополнительных инвестиций в российскую экономику лучше всего было бы увеличить расходы федерального бюджета через повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле вместо того, чтобы использовать средства ФНБ.  Как заявили РБК в Центробанке, с точки зрения предсказуемости использования данных средств представляется предпочтительным оформить их как дополнительные расходы бюджета в рамках стандартного бюджетного процесса с соответствующим уточнением параметров бюджетного правила.

Но Минфин твердо стоит на своем – вопрос изменения  отсечки цены даже не рассматривается в правительстве. Как отметил замминистра финансов Владимир Колычев, госинвестиции возвратны, причем возвращаются с определенной доходностью, а вот расходы федерального бюджета возвратными быть не могут.

Программа приватизации

Впрочем, инвестиции ФНБ правительство считает не единственным способом ускорения российской экономики. Еще одной структурной мерой Антон Силуанов считает программу приватизации на 2020–2022 годы, которая, по мнению первого вице-премьера, должна быть более амбициозной. Для этого правительству нужно еще раз составить список активов, инвестиции в которые не являются ключевыми для страны, а значит государству необязательно в них оставаться. Речь идет в основном о компаниях «небольшого дивизиона», но и крупные компании тоже должны рассматриваться.

По словам замглавы Минэкономики Оксаны Тарасенко, пока что не ставится глобальная задача по сокращению госсектора, так что продажа пакетов «Транснефти», «Россетей», «Русгидро» не планируется в следующем году, а власти стараются сохранить баланс фискальной и инвестиционной составляющих приватизации.

Отмечается, что в последние годы «большая приватизация» в России практически не проводилась. Например, уже несколько лет подряд не могут приватизировать «Совкомфлот». А средняя и малая приватизация по словам Оксаны Тарасенко, «стремится к нулю» - действующая программа исполнена на 41% в отношении предприятий и на 59% в отношении обществ. Причину власти видят в большом количестве неликвидного имущества в сегменте массовой приватизации и в несистемном подходе федеральных ведомств к управлению хозяйственными обществами.

В новой программе на 2020–2022 годы будут исправлять выявленные бюрократические проблемы — перестанут включать в план компании, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства,  будут устанавливать KPI для ведомств и агентов, закреплять ответственность за конкретными заместителями главы Росимущества, а акции и объекты недвижимости выставлять на торги минимум дважды в год.

Эксперты полагают, что готовность кабмина обсуждать расширение программы приватизации и инвестиции ФНБ как структурные меры поддержки роста экономики означает, что фокус экономической политики в России сдвигается от демонстративного поддержания равновесия к «реформам активных действий».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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