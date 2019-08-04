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Планетарные катастрофы в истории Земли

4 Августа 2019 773 0 Наука и технологии
Планетарные катастрофы в истории Земли

За свою жизнь, продолжительность которой ученые оценивают в 5 миллиардов лет, Земля много чего пережила. Но нас интересуют не те стародавние времена, когда Земля была безжизненной планетой и формировалась под воздействием космических и, отчасти, геологических процессов, а то время, когда на ней возникла многоклеточная жизнь, дальними потомками которой мы с вами и являемся. Про историю и загадки возникновения жизни мы писали здесь. В той публикации говорилось о многих до сих пор неразгаданных тайнах. Но жизнь возникла и возникла. Что же было потом?

Катастрофы в истории Земли

Развивалось все потихоньку. Десятки и сотни миллионов лет. Но в некоторые исторические эпохи на Земле возникали всепланетные катастрофы, которые, при стечении обстоятельств, могли эту жизнь полностью перечеркнуть. Но, как-то пронесло. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Разумеется, сведения об этих событиях довольно расплывчаты, интерпретация причин неоднозначна. Тем не менее, сейчас существуют уже устоявшиеся гипотезы о том, как это все было. Современная наука насчитывает пять великих или массовых вымираний, которые именуются по названиям тех геологических периодов, в которые они проходили.

Геологические эры в истории Земли

Вся история Земли делится на так называемые геологические эры, а те (более близкие к нам), в свою очередь, на периоды. Это разделение, естественно, довольно условно и определяется кардинальными изменениями, связанными с происходившими геологическими процессами, климатом, состоянием биосферы. Перечислим их.

Катархейская эра (от сотворения Земли  до зарождения жизни). Мы о ней практически ничего не знаем.

Архейская эра (3,5 миллиарда  –  1,9 миллиарда лет назад) и протерозойская эра (1,9 миллиарда – 570 миллионов лет назад). Две эти эры иногда объединяют в единое целое, называющееся Докембрий. Этот период характеризуется образованием земной коры, участков суши и моря, активной вулканической деятельностью. Из докембрийских пород образовались щиты всех континентов. Следы хоть какой-нибудь жизни в этот период  встречаются крайне редко. 

Палеозойская эра (570 миллионов  - 225 миллионов лет назад).Начало этой эры связывается с появлением морской флоры и фауны. Большую часть Земли составляли моря. Достигло своего пика горообразование. Климат был мягким. Затем появились первые позвоночные и наземные растения, появились первые наземные животные — амфибии. Затем в Северной Америке и Европе произошло затопление заболоченных лесов и речных дельт, образовались большие каменноугольные отложения. Южные континенты были охвачены оледенением. Бурно распространялись насекомые, появились первые рептилии. В то время все дрейфующие континенты были объединены в суперконтинент Пангею.

Мезозойская эра  (225 миллионов - 70 миллионов лет назад)

Пангея начала распадаться. На суше утвердилось господство хвойных растений. Появились первые динозавры и гигантские морские рептилии. Развились примитивные млекопитающие. Усилилась вулканическая деятельность, связанная с образованием Атлантического океана после распада Пангеи. На суше господствовали динозавры. Появились примитивные птицы.

Кайнозойская эра (70 миллионов лет назад – до нашего времени).С наступлением Кайнозойской эры (новой жизни), происходит скачкообразное распространение млекопитающих. Резко выросло количество цветковых растений. С похолоданием климата появились травянистые растения. Произошло значительное поднятие суши. Четыре основных оледенения перемежались с потеплениями. Млекопитающие приспособились к изменениям климата. А там уже и человек появился.

Великие вымирания

Существуют и другие классификации эпох, хотя все они и похожи друг на друга. Важно другое. Из приведенных данных может сложиться впечатление, что жизнь на Земле развивалась поступательно. Но это совсем не так. В истории биосферы нашей планеты случались катастрофы, которые называют «великими или мировыми вымираниями».

Сейчас мы их перечислим в хронологическом порядке. Причины до конца не установлены, хотя и существует масса гипотез. Две основные – глобальные извержения вулканов и столкновения Земли с огромными астероидами.

Итак, все по порядку.

Ордовикско-силурийское вымирание. Оно происходило 450 – 443 миллиона лет назад, т.е. в начале Палеозойской эры. В те времена жизнь, пусть и в примитивных формах, существовала только в океанах. Вымирание, как предполагают ученые, происходило в два этапа. Первый из них (длительностью около 1,9 миллиона лет) был связан с оледенением, которое привело к резкому понижению температуры океанской воды. А второй – с потеплением, когда температура воды повысилась, и те организмы, которые приспособились к жизни в холодной воде, стали погибать. В ходе этого события исчезло от 72% до 86% видов и более 100 семейств морских беспозвоночных.

Девонское вымирание (372 миллиона лет назад, Палеозойская эра). Оно происходило в несколько этапов. Всего в ходе Девонского  вымирания исчезло 19% всех семейств и 50% видов всех родов. В частности, почти полностью исчезли организмы, формировавшие коралловые рифы. Это повлекло за собой изменения глобальной экосистемы мирового океана. Эти события повлекли за собой кризис и на суше, где к тому времени уже появилась жизнь. Причиной Девонского вымирания считается периодическое повышение и понижения уровня мирового океана. Почему оно происходило и как влияло на условия существования тех или иных организмов – неизвестно.

«Великое Пермское вымирание» (253 – 251 миллиона лет назад, конец Палеозойской эры) – самое массовое вымирание в истории планеты. В результате его исчезло 57% видов всех семейств, 83% всех родов, более 90% морских видов. Примечательно, что по геологическим меркам, катастрофа произошла почти мгновенно – за менее чем за 200 тысяч лет. Пермское вымирание признается крупнейшей биосферной катастрофой в истории Земли, в результате которой все экологические связи были разрушены. На восстановление всего биоразнообразия наземных организмов потребовалось до 50 миллионов лет, а морских – до 100 миллионов. Причиной этого вымирания считаются массовые извержения вулканов в Сибири (там их тогда было много), выбросы огромного количества пепла и пыли в атмосферу Земли. Это, в свою очередь, повлекло за собой резкое уменьшение достигающей поверхности Земли солнечной радиации, падению температуры и другие последствия. Сейчас существует такой термин – «ядерная зима», которая неизбежно наступит после массового применения ядерного оружия. Вот такая «зима» и случилась в период Пермского вымирания безо всякого оружия.

Триасовое  вымирание (208 – 200 миллионов лет назад, Мезозойская эра). В результате на Земле вымерло 23% всех семейств и 48% всех родов. Некоторые ученые считают, что этот катаклизм освободил экологическую нишу для динозавров. Сколько-нибудь внятных объяснений причин этого явления не существует. Более того, некоторые ученые считают, что никаких глобальных катастроф в это время не было, а вымирание происходило постепенно и было связано с естественными эволюционными процессами, когда одни виды уступали в конкурентной борьбе зарождавшемуся новому и сходили со сцены истории.

И, наконец, самое известное Мел-палеогеновое вымирание (66,5 миллионов лет назад, Кайнозойская эра). Это последнее массовое вымирание, уничтожившее 17 % всех семейств и 39-47 % всех родов, 68-75 % всех видов, в том числе и динозавров. Последнее делает его самым известным, хотя по последствиям оно стоит на последнем месте в «большой пятерке». Считается, что причиной этой катастрофы послужило столкновение Земли с огромным метеоритом размером порядка 10 километров. Его след – кратер  Чиксулуб на полуострове Юкатан. Далее все пошло по уже описанной схеме. Выброс огромного количества пыли в атмосферу, глобальное похолодание, гибель тропических лесов, которые тогда покрывали практически всю территорию суши, сокращение кормовой базы для травоядных ящеров, их гибель, затем, из-за отсутствия кормовой базы для плотоядных динозавров – гибель последних. А вот мелкие млекопитающие выжили. Эволюционировали. И мы с вами получились в конце концов.

А что дальше?

Это было последнее массовое вымирание в истории Земли. Может ли что-нибудь подобное повториться? Мы не можем этого предсказать, а, главное предотвратить. Но, кое-что, сделать можем. А именно, стараться поддерживать в нормальном состоянии экологию нашей планеты. Коль мы живем в этой «коммунальной квартире», то надо содержать ее в порядке. Совместными усилиями. Да, мы не знаем, прилетит ли к нам что-то такое страшное из космоса. Да, мы не знаем, какие процессы происходят в недрах Земли, и как наша деятельность может на все это повлиять. Но есть  такой прекрасный  принцип -«Делай, что должен и пусть будет, что будет».

Глобальных катастроф не было на Земле уже 66 миллионов лет. Но в истории человечества происходили пусть и более мелкие по масштабу, но тоже разрушительные катаклизмы. О них мы расскажем в следующей статье.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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