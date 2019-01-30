План «Великая Япония до Урала». Абэ допустил размещение военных баз США на Курилах

В случае, если южные Курильские острова будут переданы Японии, на них могут появиться военные объекты США, но только с разрешения Токио. Об этом на заседании парламента сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Заявление японского лидера было сделано после слов президента России Владимира Путина о том, что вопрос безопасности крайне важен при заключении мирного договора, учитывая тот факт, что военная инфраструктура США в Японии и на Окинаве уже размещена. Россия не может допустить появление военных баз на Курилах.

«Право США»

«США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения должно быть согласовано с правительством Японии», – сказал Абэ, отвечая на соответствующий вопрос представителя оппозиционной партии.

При этом на вопрос о том, в какой форме этот вопрос обсуждается с Россией, японский премьер отвечать не стал, отметив, что подобные комментарии негативно отразятся на ходе переговоров о заключении мирного договора, которые правительство Японии планирует ускорить.

Ранее, как сообщали японские СМИ, во время встречи с главой России Владимиром Путиным Абэ заверил, что если Россия передаст Японии часть южных Курил, то на них американские военные базы размещаться не будут. Аналогичное заявление в первых числах января сделал и командующий силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез, заверивший, что в планах Вашингтона нет намерений размещать Вооруженные силы на этих островах.

Напомним, что в вопросе мирного договора именно статус Курильских островов является «камнем преткновения» для его заключения. Россия настаивает, что они перешли под ее юрисдикцию после Второй мировой войны. Япония со своей стороны убеждена в том, что в 1956 году СССР дали обещание передать ей острова Шикотан и Хабомаи, а суверенитет Токио распространяется на всю Курильскую гряду и сегодня. Хотя де-факто и де-юре этого нет.

Замах на Сахалин

Однако, думая о мире, Россия, похоже, «готовится» и к войне. Как считает доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев, в случае войны у Японии в этом регионе будет явное превосходство над Россией, причем, не только в вооруженных силах, но и в личном составе. В своей публикации для «Военно-промышленного курьера» эксперт рассказал о том, что «есть в запасе» у Токио на Дальнем Востоке, а также сравнил силы Японии и России в данном регионе.

«По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть – новые», – пишет Зайцев.

Эксперт добавляет, что еще у Токио есть 7 ракетных, 8 десантных, 25 минно-тральных катеров, 5 морских танкеров, 2 корабля управления, 2 поисково-спасательных судна, 1 минный заградитель, 3 БДК и 2 малых десантных, а также более 180 единиц самолетов и еще 140 вертолетов.

Эксперт подчеркивает: в Японии не собираются отказываться от своих амбиций и так называемый «план Великая Япония до Урала» никто не отменял. При этом не стоит исключать возможность нанесения Японией внезапного удара по Сахалину и Южным Курилам. И сделать это Токио может в любой момент, требуя отдать обратно со ссылкой на Трактат о торговле в границах 1855 года.

История вопроса

Напомним, что до сих пор Россия и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио заявляет о своих претензиях на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, упоминая постоянно о двустороннем Трактате о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает: острова стали частью СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония поставили свои подписи под Совместной декларации, в которой речь шла о возможной передаче Японии Хабомаи и Шикотана, а вот судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Тем не менее, Токио продолжает настаивать на том, что острова являются японской территорией.