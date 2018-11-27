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План диктатора не удался. Порошенко рассчитывал на поддержку НАТО и ЕС, но не получил ее

27 Ноября 2018 294 0 Политика
План диктатора не удался. Порошенко рассчитывал на поддержку НАТО и ЕС, но не получил ее

Инцидент, который произошел в Керченском проливе, кажется, подходит к своему логическому завершению. В СБУ подтвердили, что на борту задержанных кораблей украинских ВМС были их сотрудники. Да и в Кремле, отвечая на предложение Запада помочь урегулировать ситуацию, заявляют, что возникший конфликт не нуждается в «умиротворении». Тем не менее, как стало известно, за ситуацией пристально следит президент России Владимир Путин, который в ближайшее время планирует сделать заявлением по поводу керченского инцидента.

Прямое указание Киева

Украина признала: на борту задержанных кораблей украинских ВМС действительно были сотрудники спецслужб. С соответствующим заявлением выступил глава СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Грицак, подтвердивший, что это были работники ведомства. Комментируя инцидент, в ведомстве заявили, что офицеры исполняли задачи по «контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины».

Также в СБУ считают, что на задержанных украинцев оказывается давление. В этом плане Киев постарается сделать все, чтобы экипажи задержанных кораблей оказались на свободе: «СБ Украины – в пределах компетенции – принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи». Ранее в ФСБ заявили, что координацией провокации, которую устроили украинские корабли, занимались два сотрудника СБУ, исполнявших прямое указание Киева.

Помощи от НАТО не будет

После произошедшего в Керченском проливе Петр Порошенко ввел на Украине военное положение. Недовольство по отношению к этому выразили многие украинские политики и депутаты. Ни для кого не стало секретом, что таким образом Порошенко решил приостановить действие конституции перед выборами президента страны. Однако в парламенте был утвержден особый правовой режим в десяти украинских областях. Как отмечают эксперты, военное положение, которое было введено даже в некоторых регионах, наделяет Порошенко полномочиями, которые можно назвать диктаторскими.

Вопреки ожиданиям, на которые, вероятно, рассчитывал Киев, Украина не получит поддержки со стороны мирового сообщества. За помощью Киев официально обращался, но НАТО и ЕС предпочли отделаться «успокаивающими выражениями», призвав стороны к деэскалации. Поднять вопрос на обсуждение Совбеза ООН с нужным акцентом у Киева тоже не получилось. Даже Дональд Трамп много говорить по этому поводу не стал, заявив только, что происходящее между Россией и Украиной ему не нравится.

Ситуацию коротко и понятно описал заместитель Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Украина не является военным союзником стран НАТО. Военной помощи не будет. Это четкая позиция блока с 2014-го, и она такова: Украине сочувствуем, но прямой поддержки со стороны НАТО нет, и не предвидится».

Уголовное дело

Напомним, речь идет о воскресном инциденте, в ходе которого корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пресекли границу России, и в течение нескольких часов опасно маневрировали, и не отвечали на требования российской прекратить свои действия. В итоге было решено применить оружие, в данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Корабли были задержаны, так же как и экипажи. По факту заведено уголовное дело.

На момент написания материала украинских моряков, нарушивших российскую границу, доставили из Керчи в Симферополь, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения в Киевском районном суде Симферополя.

От Кремля ничего не зависит?

В Кремле прокомментировали предстоящее судебное заседание. В разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что судьба украинских военных моряков зависит только от решения, которое вынесет суд. Позиция Кремля на ситуацию никак не влияет.

«Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда», – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какой позиции будет придерживаться Кремль относительно судьбы украинского экипажа. Кроме этого, Песков, отвечая на вопрос, как будет реагировать Россия на введение военного положения Украиной, заявил, что «это потенциально опасная эскалация напряженности».

«Потому что такие действия – они, конечно, могут привести к эскалации напряженности на линии соприкосновения на юго-востоке Украины… Что касается реакции с российской стороны, то это надо наших военных спрашивать», – сказал Песков.

Что скажет Путин

Что касается позиции президента России Владимира Путина, который уже успел поговорить по теме с канцлером Германии Ангелой Меркель, то свое отношение к инциденту в Керченском проливе он планирует прокомментировать в ближайшие дни, сообщили в Кремле.

Как заявил его пресс-секретарь, Путин выскажется тогда, когда посчитает нужным: «Я думаю, в ближайшие дни, позиция президента будет озвучена им самим». При этом, как он отметил, Путину «с самого начала этих провокационных действий» докладывали всю необходимую информацию от пограничников и профильных ведомств, а сложившаяся ситуация является серьезным вопросом для Путина.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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