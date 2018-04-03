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ИЗМИР

Пираты Черного моря. Как Украина удерживает российских моряков

3 Апреля 2018 1083 1 Тренды События и факты
Пираты Черного моря. Как Украина удерживает российских моряков

В Черноморском флоте РФ рассматривают возможность постоянного военного присутствия в акватории Азовского моря, а также в районе Керченского пролива. Это необходимо для того чтобы пресечь провокации со стороны украинских пограничников. Как отмечают в крымских силовых структурах, на такой шаг военные РФ могут пойти после того, как дала о себе знать угроза «украинского государственного пиратства». Речь идет об инциденте, в ходе которого пограничники Украины задержали и арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд».

Отказ от гражданства в обмен на свободу

Российские моряки из Керчи вторую неделю пребывают под арестом у пограничников Украины. Обоснование следующее: незаконное пересечение границы. По словам капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбина, дело дошло до того, что морякам предлагали отказаться от гражданства Российской Федерации. В данный момент, как он сообщил в беседе с RT, команда находится в непростых условиях: в трюме судна – шесть тонн протухшей рыбы. Моряки предлагали ее конфисковать, но СБУ отказались. Еду и предметы первой необходимости приносят юристы, которых начали пускать.

«24 марта мы вышли из Керчи на промысел тюльки в Азовское море. Были в разрешенном районе, который определен совместным договором между Россией и Украиной», – рассказал капитан. 24 марта к ним подошло украинское судно «Оникс» с вооруженными пограничниками и двумя пулеметами на борту. Как уточняет моряк, такие проверки – обычное дело, их проводят и российские и украинские пограничники.

Всех собрали на корме, чтобы проверить паспорта. У моряков, понятное дело, документы были российские. Это и стало камнем преткновения: украинские пограничники заявили, что паспорта являются незаконными, а сами моряки «нарушили порядок пересечения границы оккупированной территории».

После отказа признать себя гражданами Украины, российских моряков под вооруженной охраной «поплыли» в порт Бердянска. Всю ночь их допрашивали СБУ, погранвойска, а также Рыбинспекция и полиция. На судно был наложен арест, изъяты все документы. Судно, за которым круглосуточно наблюдают вооруженные силовики, покидать запретили.

Провокация

После этого инцидента МИД РФ потребовало от Киева немедленно освободить экипаж рыболовецкого судна «Норд». В заявлении, которое озвучила Мария Захарова, подчеркивается, что это задержание можно рассматривать как «очередную провокационную выходку украинских властей в отношении граждан России».

Со своей стороны, комментируя случившееся, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением о том, что шаги, которые предприняли пограничники Украины, напоминают поведение пиратов Карибского моря. Причем, по его словам, этим «джентльменам удачи» нужно дать жесткий отпор.

Ситуацию прокомментировал и судовладелец «Норда». Он убежден, что задержание и арест моряков – это незаконные действия, которые опасны для жизни россиян. По факту задержания Крымское управление ФСБ приняло решение о возбуждении уголовного дела об угоне российского судна.

В плену врага

Как было сказано выше, Черноморский флот РФ планирует решить вопрос постоянного присутствия в Азовском море. Ранее в разговоре с РИА Новости собеседник из силовых структур республики заявил, что «агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства». Если будет получен соответствующий приказ, за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна будет обеспечиваться безопасность российского судоходства.

Комментируя задержания моряков в эфире радио Sputnik, политолог Владимир Джаралла отметил, что российские моряки – граждане, которые находятся «в плену врага». Как считает эксперт, украинские пограничники ведут себя так, потому что ощущают безнаказанность. «Это уже не первая провокация украинских военных и спецслужб на границе с Россией и, судя по всему, это целенаправленная политика – проверить, как далеко они могут зайти», – подчеркивает аналитик. Отмечая, что если такие инциденты не будут пресекаться, то они будут повторяться. «В этих условиях патрулирование со стороны Вооруженных сил России просто прекратит такие инциденты на корню», – считает Джаралла.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:48, 04.04 0 0
Алга:

Как всегда у русских - валить с больной головы на здоровую! Захватить пиратским образом Крым вместе со всем имуществом, которое принадлежало Украине, захватить часть Донбасса и вывезти оттуда в Россию украинские заводы, а что не удалось вывезли, то порезать на металлолом - это нормально, а задержать в украинской зоне Азовского моря за нарушение международного морского кодекса украинское же судно, но захваченное русскими пиратами - ненормально? Где логика? Хотя, где русские, а где здравый смысл..

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