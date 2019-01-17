Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 11:46 МСК
USD (ЦБ)    66,7617
EUR (ЦБ)    76,1350

17 ЯНВ, 11:46 МСК
USD (ЦБ)    66,7617
EUR (ЦБ)    76,1350

Пиар-ход США? Вашингтон заявил о выходе из договора о ядерном сдерживании – виновата Россия

17 Января 2019 67 0 Политика
Пиар-ход США? Вашингтон заявил о выходе из договора о ядерном сдерживании – виновата Россия

США объявили о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне даже назвали конкретную дату «похорон» договора: суббота, 2 февраля. Однако при этом американцы продолжают активно обвинять Москву в его несоблюдении и требовать от России, чтобы она предоставила «доказательств выполнения» ДРСМД. Со своей стороны в Москве заявляют, что все заявления США – голословны, а главная цель Вашингтона – «демонизировать» страну.

«Демонизировать» Россию

О планах США по запуску процесса выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на минувших выходных заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств его выполнения», – отметила Томпсон.

По ее словам, после того как США приостановят свои обязательства по ДРСМД, у России будет еще шесть месяцев, чтобы «выполнить договор» до полного выхода Вашингтона из Договора.

Комментируя заявление американской стороны, gервый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что подобные действия США направлены на то, чтобы «демонизировать» Россию, а само заявление о выходе из соглашения является голословным.

«Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз пиар-ход нынешней администрации США», – заявил Красов.

Запрещенные разработки

После того как США покинут РСМД, у них будет возможность заняться разработкой систем, которые запрещены договором. «Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», – заявила Андреа Томпсон.

Подобное заявление прозвучало на фоне недавних заявлений США о несоблюдении Россией договора, что вполне удачно вписывается в сценарий Вашингтона и требовании «предоставить доказательства о соблюдении Москвой договора в двухмесячный срок». В частности, посол в США в России сообщал о неуверенности в том, что Москва планирует соблюдать ДРСМД. Он подчеркнул, что США «зашли далеко, чтобы сохранить договор».

«Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению. Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», – сказал Хантсман, добавив, что США не видят в России «надежного партнера по ДРСМД или по другим договорам, которые она нарушает».

«Для отвода глаз»

Что касается попытки России и США договориться по ДРСМД в Женеве, то они, судя по всему, оказались неудачными. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтону эта встреча нужна была только «для отвода глаз». Он убежден, что США уже давно приняли окончательное решение о выходе из договора.

Комментируя ситуацию в своем твиттере, Пушков написал: «Встреча в Женеве для США – всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона».

Женевские переговоры Москвы и Вашингтона, о которых идет речь, прошли 15 января. После окончания встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выступил с сообщением, заявив, что США четко дали понять, что имеют вполне конкретное стремление «довести до конца заявленную линию на слом соглашения».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Узнай, страна

В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом

В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом

Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»

В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»

В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

Новости СМИ

Новости дня

11:33 Пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе и требуют выкуп Пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе и требуют выкуп
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:58 Жителям Украины напомнили о 12-кратном росте цен на газ Жителям Украины напомнили о 12-кратном росте цен на газ
10:31 Первые в истории растения, высаженные на Луне, погибли Первые в истории растения, высаженные на Луне, погибли
10:03 США планируют использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая США планируют использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая
09:42 Настя Рыбка и Алекс Лесли депортированы в Россию Настя Рыбка и Алекс Лесли депортированы в Россию
08:58 Виталий Милонов требует запретить рекламу экстрасенсов на телевидении Виталий Милонов требует запретить рекламу экстрасенсов на телевидении
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:28 Япония выразила протест России из-за оштрафованных рыбаков на южных Курилах Япония выразила протест России из-за оштрафованных рыбаков на южных Курилах

Узнай, страна!

16 ЯНВ, 17:18 В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16 ЯНВ, 16:45 Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний
16 ЯНВ, 16:27 В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений» В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter