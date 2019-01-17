Пиар-ход США? Вашингтон заявил о выходе из договора о ядерном сдерживании – виновата Россия

США объявили о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне даже назвали конкретную дату «похорон» договора: суббота, 2 февраля. Однако при этом американцы продолжают активно обвинять Москву в его несоблюдении и требовать от России, чтобы она предоставила «доказательств выполнения» ДРСМД. Со своей стороны в Москве заявляют, что все заявления США – голословны, а главная цель Вашингтона – «демонизировать» страну.

«Демонизировать» Россию

О планах США по запуску процесса выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на минувших выходных заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств его выполнения», – отметила Томпсон.

По ее словам, после того как США приостановят свои обязательства по ДРСМД, у России будет еще шесть месяцев, чтобы «выполнить договор» до полного выхода Вашингтона из Договора.

Комментируя заявление американской стороны, gервый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что подобные действия США направлены на то, чтобы «демонизировать» Россию, а само заявление о выходе из соглашения является голословным.

«Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз пиар-ход нынешней администрации США», – заявил Красов.

Запрещенные разработки

После того как США покинут РСМД, у них будет возможность заняться разработкой систем, которые запрещены договором. «Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», – заявила Андреа Томпсон.

Подобное заявление прозвучало на фоне недавних заявлений США о несоблюдении Россией договора, что вполне удачно вписывается в сценарий Вашингтона и требовании «предоставить доказательства о соблюдении Москвой договора в двухмесячный срок». В частности, посол в США в России сообщал о неуверенности в том, что Москва планирует соблюдать ДРСМД. Он подчеркнул, что США «зашли далеко, чтобы сохранить договор».

«Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению. Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», – сказал Хантсман, добавив, что США не видят в России «надежного партнера по ДРСМД или по другим договорам, которые она нарушает».

«Для отвода глаз»

Что касается попытки России и США договориться по ДРСМД в Женеве, то они, судя по всему, оказались неудачными. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтону эта встреча нужна была только «для отвода глаз». Он убежден, что США уже давно приняли окончательное решение о выходе из договора.

Комментируя ситуацию в своем твиттере, Пушков написал: «Встреча в Женеве для США – всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона».

Женевские переговоры Москвы и Вашингтона, о которых идет речь, прошли 15 января. После окончания встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выступил с сообщением, заявив, что США четко дали понять, что имеют вполне конкретное стремление «довести до конца заявленную линию на слом соглашения».