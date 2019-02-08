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Петров, Боширов и еще трое. Кого еще Лондон подозревает в отравлении Скрипалей

8 Февраля 2019 288 0 Политика
Петров, Боширов и еще трое. Кого еще Лондон подозревает в отравлении Скрипалей

Британская полиция заявила, что к отравлению Скрипалей причастны еще двое россиян, которые выполняли «вспомогательную роль». Таким образом, всего в этом деле оказалось замешано пятеро граждан нашей страны. Имена так называемых «новых виновных» не называются, однако, как считают правоохранители, сейчас они уже находятся на территории России. Доказательства их причастности обещают представить в ближайшее время.

Новые отравители

Сотрудники британской полиции вышли на след, который помог им сделать вывод – к делу Скрипалей причастно еще двое россиян. Публикация с соответствующим содержанием появилась в Daily Mail. В общей сложности, «банда» граждан России, якобы замешанных в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, состояла пять человек. Выводы и собранные улики полиция планирует предоставить в течение ближайших недель.

Новые обвиняемые, как говорится в публикации, исполняли роль туристов для получения британской визы. После того как в марте 2018 года произошло нападение, они, судя по всему, вернулись в Россию. Как отмечают источники издания, оба россиянина играли «гораздо меньшую» роль, в отличие от остальных своих соотечественников. Подозреваемые перемещались по Британии отдельно от «основной группы отравителей» – Александра Петрова и Руслана Боширова.

А кто третий?

О третьем подозреваемом британцы сообщили недавно. В Telegraph появилась статья, где утверждалось, что речь идет об офицере военной разведки России, у которого было вымышленное имя Сергей Федотов. Как заявляли полицейские, в Британию он приезжал, чтобы оказать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову.

После того как на Скрипалей было совершено нападение, Федотов якобы должен был покинуть Британию, однако в самый последний момент решил сняться с рейса и еще на некоторое время остаться в Британии. Комментируя этот «инцидент», российское посольство в Великобритании заявило, что информация о третьем подозреваемом – это очередной «вброс».

Как ранее писали СМИ, настоящие имена Петрова и Боширова – Анатолий Чепига и Александр Мишкин. У первого имеется звание подполковника, а второй является военным врачом ГУ Генштаба. Именно их Скотланд-Ярд считает главными «ответственными» в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Замечен не впервые

Примечательно, что о Сергее Федотове сообщают и другие источники. В расследовании британской группы Bellingcat и издания The Insider говорится о том, что он имеет отношение и к другому отравлению. Речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которое было совершено в 2015 году.

Как утверждают авторы этого расследования, обстоятельства покушения в Болгарии очень напоминают отравление Скрипалей: болгарин потерял сознание во время приема в Софии в апреле. Кроме него, себя плохо почувствовали его сын и один из топ-менеджеров компании. Все они были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Сам Гебрев около месяца пробыл в коме.

Никаких доказательств?

Напомним, что «история» с отравлением Скрипалей произошла 4 марта прошлого года. Главными героями стали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужден в России за госизмену, и его дочь Юлия. Где сейчас находятся оба, неизвестно. В Лондоне заявляют, что к их отравлению причастна Россия. Со своей стороны Москва категорически все отрицает. При этом, комментируя обвинения, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у британцев нет никаких доказательств о причастности россиян к этому отравлению.

Тем не менее, Лондон продолжает искать «русский след» в этом деле. Петрову и Баширову, о которых было упомянуто выше, британская прокуратура предъявила обвинения по четырем статьям, включая покушение на убийство Скрипаля, его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Британская полиция убеждена, что Петров и Боширов – это сотрудники ГРУ. Хотя сами подозреваемые в одном из интервью заявили, что были в Солсбери в качестве туристов и ничего не знают о Скрипалях.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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