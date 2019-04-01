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Первый полет полностью российского самолета, итоги Красноярского инвестиционного форума, громкое заявление Геннадия Зюганова, и другие новости

1 Апреля 2019 70 0 События и факты
Первый полет полностью российского самолета, итоги Красноярского инвестиционного форума, громкое заявление Геннадия Зюганова, и другие новости

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил первый полет, передает «ТАСС». Это первая машина такого класса, созданная с нуля в постсоветский период. 100% узлов и агрегатов самолета разработаны в России. Потребность в обновленном парке военно-транспортной авиации составляет более 100 самолетов.

2,22 миллиарда рублей внесет бюджет в Объединенную Авиастроительную Компанию (ОАК) с целью производства и обслуживания самолета Ил-114-300, пишет «РБК». Это пассажирский ближнемагистральный самолет с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. В 2017 году на авиасалоне МАКС было подписано соглашение о покупке 50 таких самолетов. Для организации их серийного производства было выделено 9,57 миллиарда рублей.

Почти на 600 миллиардов рублей были подписаны соглашения во время Красноярского инвестиционного форума. В основном они касаются комплексно-инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", сообщает «ТАСС». Число участников форума по сравнению с прошлым годом выросло с 5,5  до 9 тысяч человек. В форуме приняли участие представители 60 субъектов Российской Федерации.

Геннадий Зюганов заявил, что считает отказ Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, грубейшим нарушением действующего законодательства. «Интерфакс» напоминает, что этот мандат стал вакантным после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова, который в Госдуме был членом фракции КПРФ. По регламенту в случае смерти одного из депутатов, выдвигавшегося по партийным спискам, партия может передать его мандат другому человеку по своему усмотрению. ЦИК мотивирует свое решение якобы имеющимися иностранными банковскими счетами Грудинина. Зюганов подчеркивает, что история с якобы имеющимися счетами не помешала Грудинину участвовать в выборах Президента РФ и собрать 9 миллионов голосов избирателей. Лидер КПРФ призывает распустить ЦИК и вынести этот вопрос на рассмотрение Госдумы. Судя по тому, что Верховный суд РФ вернул иск КПРФ без рассмотрения, выступление Зюганова никаких последствий иметь не будет.

В конце этого года истекает срок действия договора между РФ и Украиной о поставках газа в эту страну и транзита голубого топлива через ее территорию, напоминает «ТАСС». "Нафтогаз Украины" утверждает, что сохранение транзита российского газа является для страны не критичным.  Украинские власти возлагают надежды на строительство газовых хранилищ, не объясняя откуда там возьмется газ, а также на поставки СПГ. Но СПГ дороже трубопроводного российского газа, а население Украины уже страдает от высоких цен на газ. Очевидно, что окончательное решение примет новый Президент Украины, имя которого будет известно после второго тура. Пока на выборах уверенно лидирует Владимир Зеленский.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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