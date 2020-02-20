Первая критика. За что Мишустин раскритиковал новое правительство 2404 0 Экономика

Счетная палата Алексея Кудрина обрушилась с критикой старого правительства, которое не израсходовало более 1,1 трлн руб. из бюджета в 2019 году. Из-за этого должным образом не были реализованы национальные проекты президента Владимира Путина. Новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым подобный объем неизрасходованных средств. Однако финансовый блок правительства не претерпел существенных изменений и результат тот же: На конец февраля власти потратили только 10% бюджета и 12,2% запланированных на нацпроекты средств. Мишустин признал, что с такой тенденцией реализовать идеи Путина будет невозможно.