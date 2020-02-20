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Первая критика. За что Мишустин раскритиковал новое правительство
20 Февраля 2020 2404 0 Экономика
Счетная палата Алексея Кудрина обрушилась с критикой старого правительства, которое не израсходовало более 1,1 трлн руб. из бюджета в 2019 году. Из-за этого должным образом не были реализованы национальные проекты президента Владимира Путина. Новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым подобный объем неизрасходованных средств. Однако финансовый блок правительства не претерпел существенных изменений и результат тот же: На конец февраля власти потратили только 10% бюджета и 12,2% запланированных на нацпроекты средств. Мишустин признал, что с такой тенденцией реализовать идеи Путина будет невозможно.
Навести порядок
- При назначении бывшего главы налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства многие эксперты говорили о том, что его главная задача – тратить деньги, которые правительство научилось собирать с граждан. Прошлое правительство, согласно оценкам Счетной палаты, справлялось с этим плохо – 1,1 трлн руб. в 2019 году остались лежать мертвым грузом на счетах казначейства.
- Мишустин, который должен слегка улучшить социально-экономическую ситуацию для осуществления поправок в Конституцию и продления власти Владимира Путина за пределы 2024 года, недоволен текущими расходами и требует от правительства потратить все 4,6 трлн руб., которые в этом году заложены в бюджете.
- По мнению Мишустина, у неиспользования бюджетных средств может быть две причины: «Либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается». Как отмечал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, обе причины были в старом кабинете министров. Но в новом составе правительстве финансово-экономический блок не изменился.
- Новый премьер считает, что надо облегчить проведение закупок по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- По словам Мишустина, закон сложный и громоздкий, система путанная. Не правильно, говорит он, когда соблюдение процедуры закупки важнее фактического результата. Однако здесь Мишустин не упомянул о деятельности правоохранительных органов, в результате которой процедура становится важнее результата.
- Тем не менее министр финансов Антон Силуанов должен подготовить поправки к закону о закупках и другим нормативным актам. Работу надо организовать «четче и быстрее», но без ущерба для «прозрачности и эффективности».
Будет непросто
- По словам Мишустина, с 2019 года переходящий остаток по национальным проектам составил 149 млрд руб. и еще 362 млрд руб. перешли по государственным контрактам по другим направлениям. При этом на сегодняшний день одной из главных задач правительства остаются своевременное обеспечение выполнения поручений президента по итогам послания и реализация нацпроектов.
- Ранее о неиспользованных средствах говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он представил доклад, согласно которому сумма неисполненных расходов достигла рекордных 1,122 триллиона руб. Данный показатель стал самым низким уровнем исполнения расходов за одиннадцать лет.
- Как оказалось, больше всего неисполненных средств оказалось в разделе «Национальная экономика»: 253,8 млрд руб. По словам Кудрина, в этом случае речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы и инвестировании в разные направления.
- Второе место – у раздела «Национальная оборона»: 236 млрд руб., третье – у «Общегосударственных расходов» (232,8 млрд руб.).
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