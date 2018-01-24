Перспективы рейтингового движения в России и за рубежом: авторитетные российские эксперты о проблемах рейтингования 692 0 Исследования

Реализуемый проект по созданию уникальной базы видео-интервью ведущих специалистов России о проблемах рейтингования позволил обобщить мнение экспертного сообщества о развернувшимся как в России, так и за рубежом масштабном рейтинговом движении, оценить его перспективы и существующие подводные камни. Подбор опрашиваемых позволил охватить основных участников процесса составления и использования академических рейтингов, среди которых присутствуют представители академического, университетского и издательского сообщества, студенчества, отечественного бизнеса и специалисты, непосредственно связанные с разработкой рейтингов.

В 2016-2017 гг. в России при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-02-12015) был осуществлен проект по созданию Интернет-портала информационно-аналитической базы данных рейтингов различных явлений в сфере экономики с формированием технического сервиса, позволяющего проводить верификацию предлагаемых рейтингов. Результатом его реализации является создание на базе авторского аналитического Интернет-журнала «Неэргодическая экономика», посвященного изучению широкого спектра проблем экономики, специального раздела «Рейтинги», направленного на создание открытого архива рейтинговых продуктов различных явлений на разных уровнях (локальный, региональный, национальный, глобальный и др.).

В рамках реализации проекта проведена значительная работа по консолидации научного сообщества на единой информационной площадке, позволяющей собирать, накапливать и обрабатывать экспертные оценки. В частности, в рамках реализации проекта на созданном Интернет-портале была сформирована база видео-интервью авторитетных российских экспертов, представляющая собой некий дайджест по проблемам составления и использования рейтингов.

Подбор опрашиваемых позволил охватить основных участников процесса составления и использования академических рейтингов. Так, дали свои комментарии академики Российской академии наук (РАН) Виктор Полтерович (заведующий лабораторией математической экономики Центрального экономико-математического института РАН, заместитель директора Московской школы экономики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова) и Наталья Иванова (первый заместитель Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН). Мнение академического сообщества дополнили интервью д.э.н. Елены Ленчук (директор Института экономики РАН) и д.филос.н., профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Александра Рубинштейна (главный редактор «Журнала Новой экономической ассоциации», руководитель научного направления «Теоретическая экономика» Института экономики РАН). Университетское сообщество представили к.полит.н, доцент Иван Бронников (заместитель декана по учебной работе факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова), д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, действительный государственный советник второго класса Сергей Сильвестров (директор Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации), д.э.н., профессор Сергей Толкачёв (первый заместитель директора Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации); представителем от частных вузов выступил д.физ.-мат.н. Алексей Савватеев (Ректор Университета Дмитрия Пожарского). От студентов свое мнение высказала Александра Гаганова (журфак МГУ им. М.В.Ломоносова). От лица представителей издательского сообщества выступила к.филол.н. Ольга Третьякова (заведующая отделом редакционной-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения Вологодского научного центра РАН, заместитель главного редактора журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»). Весь этот спектр мнений был дополнен представителем разработчиков рейтингов – к.э.н. Даниэлом Петросянцем (эксперт исследовательской группы «Национальный рейтинг университетов» Информационной группы «Интерфакс»). Не был проигнорирован и отечественный бизнес, от лица которого выступил Евгений Гаганов (директор по развитию бизнеса АО «Италион»).

Уникальность реализованного проекта состоит в том, что каждый из опрошенных специалистов отметил такую сторону процесса рейтингования, которая далеко не очевидна обычному человеку. В частности, были затронуты такие вопросы, как нужны ли в современном мире рейтинги, что они показывают и насколько адекватны, как следует относиться к современным рейтингам и каким из них можно доверять, а каким – нет, какие подводные камни таят в себе университетские рейтинги и насколько они помогают российскому бизнесу при приеме на работу сотрудников. Кроме того, были подняты вопросы о том, как используются академические рейтинги в странах Запада, об их разумной альтернативе, а также о профессионализме и компетентности экспертного сообщества, занятого в процессе разработки и составления рейтинговых продуктов.

Обобщая выводы экспертов, можно выделить несколько аспектов. Во-первых, большинство из них сходятся во мнении, что не стоит преувеличивать значение рейтингов. Их следует использовать в качестве вспомогательной информации, доверяя при этом больше конкретным людям, а не результатам того или иного рейтингового продукта. В качестве примера приводятся ведущие западные университеты мирового класса, где при приеме на работу ориентируются не столько на формальные цифры, сколько на конкретные результаты претендента на ту или иную должность. Тем не менее не следует и приуменьшать значение рейтинговых продуктов, поскольку их использование позволяет различным участникам рынка сориентироваться в нарастающем информационном потоке в той или иной предметной сфере. Например, издатели журналов видят в рейтингах не только свое место на информационном рынке, но и подсказки в отношении того, как им следует корректировать свою стратегию развития.

Во-вторых, по мнению авторитетного экспертного сообщества, ни в коем случае нельзя использовать рейтинги для построения систем финансового стимулирования, поскольку любое рейтингование во многом связано с такими проблемами как манипулирование, когда согласно закону Гудхарта показатель, становясь основой проведения какой-либо политики, перестает правильно отражать реальность, и субъективность, когда в расчетные алгоритмы рейтингов изначально закладываются сильные стороны деятельности разработчика рейтинга в ущерб другим участникам рынка.

В-третьих, все чаще появляется мнение, что сегодня рейтинговать надо не столько лучших, сколько худших участников рынка. Ярким примером такой позиции является рынок экономических журналов, на котором в настоящее время насчитывается более тысячи участников. Их рейтингование, как правило, ориентировано на отбор нескольких десятков лучших журналов, оставляя при этом без внимания сотни журналов, в том числе включенных в перечень ВАК. Это позволяет журналам, оставшимся за рамками рейтингования, формировать некий бизнес-проект, когда речь идет не столько о качестве публикуемых статей, сколько об их стоимости. Результатом подобных действий является резкое снижение качественной составляющей научной деятельности в России, а также искажение реальных оценок самих исследователей, публикующихся в «мусорных» журналах. В связи с этим ведущие эксперты высказывают мнение, что необходимо наряду с лучшими рейтинговать и худшие научные журналы.

В-четвертых, проведенное интервьюирование показало, что в настоящее время в российском научном сообществе не сформировалось единое мнение относительно того, какие рейтинги лучше – основанные на количественных индикаторах или на экспертных оценках. Недоверие к количественным показателям во многом связано с тем, что далеко не все показатели качества можно формализовать и количественно оценить. Кроме того, многие показатели можно «накачивать» искусственным способом, формируя при этом искаженную информацию о результатах деятельности. Примером подобных искажений может служить индекс Хирша, значение которого после «очистки» от самоцитирований может изменяться в разы. Кроме того, значения данного показателя могут существенно меняться при учете всех публикаций, размещенных в научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU, и при его расчете с учетом только статей в журналах, размещенных в РИНЦ. Как правило, еще больше значение данного показателя уменьшается при его расчете по ядру журналов РИНЦ. Все это может приводить к тому, что научная значимость результатов автора, совокупный индекс Хирша которого будет достаточно низким по сравнению с другими, однако его индекс Хирша по ядру РИНЦ будет значительно превышать аналогичные показатели сравниваемых авторов, может оказаться более весомой, но менее оцененной в рейтингах, построенных по формальным показателям. В свою очередь экспертное сообщество также вызывает определенные недоверие и сомнения в силу низкой квалификации достаточно большого числа экспертов и отсутствия у них необходимых профессиональных компетенций.

В-пятых, практически все эксперты поддержали идею создания единого рейтингового портала и высказались за его дальнейшее поддержание и развитие.

Таким образом, разработанный информационный портал интересен не только тем, что способствует развитию рынка рейтинговых услуг, позволяет сконцентрировать рассредоточенную в Интернет-пространстве информацию о различных рейтингах, консолидирует экспертное сообщество на единой информационной площадке, но и открывает новые возможности для проведения наукометрических исследований, повышая тем самым продуктивность использования информации в научной работе.

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Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №16-02-12015).