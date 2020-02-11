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Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

11 Февраля 2020 329 0 Экономика
Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

Россия нарастила экспорт сырой нефти в США на 450%, воспользовавшись американскими санкциями против Венесуэлы и Ирана, пишет немецкая газета Die Welt. В результате по объемам отгруженной нефти был побит рекорд 8-летней давности. До этого об умелом использовании санкций писали российские СМИ.

Рекорд побит

  • От санкций против собственной экономики Россия продолжает нести потери, но умело пользуется ограничительными мерами, которые США вводят против третьих стран. Например, против Венесуэлы и Ирана. Чем больше Вашингтон вводит санкций в отношении нефтедобывающих стран, тем больше объемы физического экспорта сырой нефти из России.
  • Согласно данным Агентства энергетической информации при Минэнерго США, за 11 месяцев 2019 года Россия отгрузила сырой нефти на 3,41 млрд долларов. В частности в октябре Россия вышла на второе место по объемам поставок, обогнав Мексику и уступив только Канаде. А в ноябре Россия установила исторический рекорд для себя, продав 19,2 млн баррелей в США.
  • Поставки нефти из России растут не только в США, но и в Европу – ключевой рынок для российского сырья. Согласно информации российской таможенной службы, экспорт нефти за первые одиннадцать месяцев прошлого года в Европу прибавил 3,8%.

Россия заменила Венесуэлу

  • По мнению аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, главным образом в пользу России сыграли американские санкции против Венесуэлы. США прекратили импорт нефти из этой страны летом 2019 года.
  • «Россия заменила по факту Венесуэлу на американском нефтяном рынке», – сказал Юшков в интервью для RT. По его словам, Венесуэла поставляла высоковязкую сернистую нефть. Именно на работу с такой нефтью настроены многие американские НПЗ.
  • Эксперт отметил, что российская марка нефти имеет схожие характеристики и именно по этой причине США решили переключиться на российские поставки.

Переориентации на российское сырье

  • О том, что Россия только выиграла от американских санкций, ранее писали и российские СМИ. Так, в январе РБК писал, что Министерство экономического развития проанализировало итоги внешней торговли России в 2019 году и пришло к тем же выводам: благодаря санкциям против Ирана и Венесуэлы Россия смогла нарастить физический экспорт нефти в 2019 году.
  • На рост российского экспорта сырой нефти также повлияли закупки со стороны Турции и самих США. Это произошло, как прокомментировали в Минэкономразвития, именно по причине ввода санкций против Ирана и Венесуэлы. Согласно информации министерства, объем экспорта нефти в Турцию за одиннадцать месяцев прошлого года увеличился в 4,5 раза к тому же периоду 2018 года «вследствие переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана».

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Редакция "Капитала Страны"

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