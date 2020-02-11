Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США 329 0 Экономика

Россия нарастила экспорт сырой нефти в США на 450%, воспользовавшись американскими санкциями против Венесуэлы и Ирана, пишет немецкая газета Die Welt. В результате по объемам отгруженной нефти был побит рекорд 8-летней давности. До этого об умелом использовании санкций писали российские СМИ.