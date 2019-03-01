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«Перекружить Су». Американские F-16 смогли подбить лишь старый МиГ в бою Пакистана и Индии

1 Марта 2019 627 0 События и факты
«Перекружить Су». Американские F-16 смогли подбить лишь старый МиГ в бою Пакистана и Индии

27 февраля военно-воздушные силы Индии и Пакистана сошлись в воздушном бою. Со стороны Индии в бою участвовали восемь истребителей, а со стороны Пакистана – 24 самолета. Пакистанские ВВС были представлены американскими, французскими и китайско-пакистанскими самолетами. Со стороны ВВС Индии – российские Су, французские самолеты, а также советские «МиГи», один из которых в ходе боя был сбит. Эксперты называют этот бой крупнейшим за последние несколько лет. Напомним, что кризис в отношениях Индии и Пакистана продолжается давно на почве политических и исторических разногласий, где «отдельным пунктом» стоит тема статуса Кашмира.

Война на границе

Обострение отношений между сторонами произошло в середине февраля, когда около колонны военизированной полиции Индии произошел теракт. В результате теракта погибло 45 человек. Через некоторое время ответственность за произошедшее взяли на себя члены исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Ситуация обострилась еще больше в ночь на 26 февраля, когда самолеты индийских военно-воздушных сил нанесли удар по базе террористической организации в пакистанской части Кашмира. Тогда поступала информация о том, что из-за авианалета было ликвидировано примерно 300 боевиков. Также был уничтожен транспорт, оружие и боеприпасы.

Со своей стороны Исламабад опроверг заявления Нью-Дели о том, что целью удара был лагерь террористов. По сообщениям СМИ, пакистанские истребители сбросили несколько бомб с лазерным наведением, что едва не привело к разрушению ряда военных целей, расположенных вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

Сбитый летчик

В последовавшем за обострением воздушном бою сошлись самолеты разных производителей. В отряде ВВС Пакистана – восемь американских многоцелевых истребителей F-16, четыре французских Mirage-3 и еще четыре китайско-пакистанских самолета JF-17 Thunder. Было еще несколько самолетов сопровождения, но их виды не называются. Со стороны ВВС Индии –четыре российских Су-30МКИ, два французских Mirage 2000 и два советских МиГ-21.

В задачи индийских самолетов входила защита от точечных ударов пакистанской авиации наземных целей, которые расположены на территории спорного Кашмира, контролируемого Индией.

О подробностях воздушного боя стало известно перед возвращением командира авиационного звена ВВС Индии Абхинандана Вартхамана – он преследовал пакистанский F-16, сбил его ракетой «воздух-воздух», но при этом сам попал «в зону удара». В итоге летчик был вынужден в срочном порядке катапультироваться из подбитого самолета, а приземлился он уже на территории Пакистана.

«Мирный жест»

У Пакистана была немного другая версия. Сначала было заявлено о двух сбитых индийских самолетах и двух арестованных пилотах. Но в Нью-Дели потом уточнили, что военные Индии потеряли только один самолет – МиГ-21, однако при этом смогли сбить пакистанский истребитель. Также власти обратились с призывом к Исламабаду освободить оказавшегося в плену пилота.

Через сутки премьер-министр Пакистана Имран Хан дал обещание: 1 марта один из пилотов будет освобожден и передан индийской стороне в качестве «мирного жеста». Со своей стороны вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришана Капур поприветствовал решение пакистанской стороны, отметив при этом, что Нью-Дели рассматривает его «только в русле соблюдения Исламабадом Венской конвенции».

Утром в четверг СМИ Индии, ссылаясь на военных, сообщили, что военные Пакистана обстреляли населенные пункты, расположенные в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Военные Индии ответили на обстрел, а огонь прекратился примерно через час.

«Время ушло»

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, подобных масштабных воздушных боев не происходило уже давно. В беседе с ФАН он также удивился тому, что во время боя был сбит только МиГ-21 ВВС Индии. Эксперт отметил, что этот самолет является старой советской машиной. Да, он надежный, но тем не менее, по своим пилотажным качествам уже значительно уступает другим самолетам.

«Он не может выполнять те фигуры пилотажа, на которые способны более современные Су-30. Я представляю, что такое воздушный бой, но в данном случае количество участвующих самолетов не определяет количество сбитых воздушных судов. Уничтожение же МиГ-21 говорит о том, что он просто был самым малозащищенным», – заключил эксперт.

Как отметил Красноперов, в современных боях очень большое значение имеет качество самолета, а также его функционал и возможности. «Конечно МиГ-21 – хороший, но его время ушло. Пришло время четвертых и пятых поколений, вроде Су-30. Не зря они могут выполнять короткие виражи, развороты всевозможные, поэтому и сбить их гораздо сложнее – что этот бой и показал. Пакистанские F-16 смогли сбить только старенький МиГ и все. Это говорит о том, что они просто не сумели на американских самолетах перекружить Су», – подвел итог аналитик.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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