Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

В будущем Россия может задействовать искусственный интеллект (ИИ) для военных целей – с таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер. По факту американцам есть за что переживать: в то время как президент России уже утвердил национальную стратегию развития ИИ вплоть до 2030 года, и в этом направлении совершены большие подвижки, то Вашингтон только опубликовал краткое содержание своего документа.

О чем говорит Экспер

Как рассказал Эспер, Россия и Китай высокими темпами наращивают военный потенциал в том числе с помощью искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — подчеркнул министр обороны США.

Марк Экспер считает, что ведущие позиции в направлении искусственного интеллекта выведут Россию к доминирующим позициям на международной арене и эти позиции она будет занимать много лет. Министр обороны США он провел параллель между нынешней ситуацией и той, которая сложилась после того, как СССР первым в мире запустил искусственный спутник Земли в 1957 году. Именно по этой причине, считает министр, технологии ИИ нужно развивать и в США, поскольку благодаря этому у Вашингтона будет возможность препятствовать «авторитарным правительствам» в данном направлении.

Об угрозе искусственного интеллекта американцы говорили в минувшем октябре. Как заявляла экс-разработчик Google Лара Нолан, оружие со встроенным ИИ имеет возможность уничтожить любой город мира буквально за считаные секунды. В частности, под таким оружием понимается система, которая может принимать определенные решения без участия человека. Нолан убеждена, что если в одном месте расположится сразу много подобных систем, то, вероятно, может произойти «внезапная война», поскольку произойдет их мгновенная реакция друг на друга.

США спешат

Обеспокоенные стремительным развитием России в направлении искусственного интеллекта, Минобороны США обнародовало краткое содержание своей стратегии ИИ, которая направлена на противодействие в этой сфере, в том числе России и Китаю. Ее целью обозначены «безопасность и процветание США».

«Другие страны, в частности Китай и Россия, делают значительные инвестиции в искусственный интеллект в военных целях, в том числе в приложения, которые поднимают вопросы, касающиеся международных норм и права», - цитируют документ РИА Новости

Здесь же говорится о том, что инвестиции могут привести к подрыву технологических и операционных преимуществ США, а также дестабилизировать ситуацию на свободном и открытом международном порядке. Поэтому Вашингтон при поддержке союзников и партнеров должен взять на вооружение ИИ, чтобы поддерживать свое стратегическое положение и «завоевать превосходство на будущих полях сражений, и далее сохранить этот порядок».

Собственно стратегия рассматривает общие подходы, направленные на развитие ИИ на государственном ровне, к которому планируется привлекать частные компании, представителей науки, общественности, а также правительств союзных стран и компаний.

Стратегия России

Что касается России, то, как в октябре рассказывал «Капитал страны», российский лидер Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития ИИ вплоть до 2030 года. К делу подключился и Сбербанк, эксперты которого разработали так называемую дорожную карту «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ, который можно найти на официальном сайте Минкомсвязи РФ, сообщает, что российский рынок искусственного интеллекта и нейротехнологий к 2024 году может вырасти в 80 раз, рванув до отметки 160,1 млрд рублей и 8,2 млрд рублей.

Авторы дорожной карты заявляют: развитие всех этих технологий серьезно скажется на технологическом лидерстве, росте производительности в различных отраслях, а также найдет свое отражение в экономическом развитии и социальном прогрессе.

Об использовании ИИ в военных целях в российской стратегии ничего не говорится.