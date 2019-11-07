Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489

07 НОЯ, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489
﻿

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

7 Ноября 2019 56 0 Политика
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

В будущем Россия может задействовать искусственный интеллект (ИИ) для военных целей – с таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер. По факту американцам есть за что переживать: в то время как президент России уже утвердил национальную стратегию развития ИИ вплоть до 2030 года, и в этом направлении совершены большие подвижки, то Вашингтон только опубликовал краткое содержание своего документа.

О чем говорит Экспер

Как рассказал Эспер, Россия и Китай высокими темпами наращивают военный потенциал в том числе с  помощью искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — подчеркнул министр обороны США.

Марк Экспер считает, что ведущие позиции в направлении искусственного интеллекта выведут Россию к доминирующим позициям на международной арене и эти позиции она будет занимать много лет. Министр обороны США  он провел параллель между нынешней ситуацией и той, которая сложилась после того, как СССР первым в мире запустил искусственный спутник Земли в 1957 году. Именно по этой причине, считает министр, технологии ИИ нужно развивать и в США, поскольку благодаря этому у Вашингтона будет возможность препятствовать «авторитарным правительствам» в данном направлении.

Об угрозе искусственного интеллекта американцы говорили в минувшем октябре. Как заявляла экс-разработчик Google Лара Нолан, оружие со встроенным ИИ имеет возможность уничтожить любой город мира буквально за считаные секунды. В частности, под таким оружием понимается система, которая может принимать определенные решения без участия человека. Нолан убеждена, что если в одном месте расположится сразу много подобных систем, то, вероятно, может произойти «внезапная война», поскольку произойдет их мгновенная реакция друг на друга.

США спешат

Обеспокоенные стремительным развитием России в направлении искусственного интеллекта, Минобороны США обнародовало краткое содержание своей стратегии ИИ, которая направлена на противодействие в этой сфере, в том числе России и Китаю. Ее целью обозначены «безопасность и процветание США».

«Другие страны, в частности Китай и Россия, делают значительные инвестиции в искусственный интеллект в военных целях, в том числе в приложения, которые поднимают вопросы, касающиеся международных норм и права», - цитируют документ РИА Новости

Здесь же говорится о том, что инвестиции могут привести к подрыву технологических и операционных преимуществ США, а также дестабилизировать ситуацию на свободном и открытом международном порядке. Поэтому Вашингтон при поддержке союзников и партнеров должен взять на вооружение ИИ, чтобы поддерживать свое стратегическое положение и «завоевать превосходство на будущих полях сражений, и далее сохранить этот порядок».

Собственно стратегия рассматривает общие подходы, направленные на развитие ИИ на государственном ровне, к которому планируется привлекать частные компании, представителей науки, общественности, а также правительств союзных стран и компаний.

Стратегия России

Что касается России, то, как в октябре рассказывал «Капитал страны», российский лидер Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития ИИ вплоть до 2030 года. К делу подключился и Сбербанк, эксперты которого разработали так называемую дорожную карту «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ, который можно найти на официальном сайте Минкомсвязи РФ, сообщает, что российский рынок искусственного интеллекта и нейротехнологий к 2024 году может вырасти в 80 раз, рванув до отметки 160,1 млрд рублей и 8,2 млрд рублей.

Авторы дорожной карты заявляют: развитие всех этих технологий серьезно скажется на технологическом лидерстве, росте производительности в различных отраслях, а также найдет свое отражение в экономическом развитии и социальном прогрессе.

Об использовании ИИ в военных целях в российской стратегии  ничего не говорится.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары
Экономика

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?
Интервью и комментарии

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Экономика

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?
Общество

Узнай, страна

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

В Пермском крае проект по выпуску химпродукции стоимостью 10 млрд руб. получил статус приоритетного

В Пермском крае проект по выпуску химпродукции стоимостью 10 млрд руб. получил статус приоритетного

Новости дня

14:15 Гидрометцентр предупредил россиян о резком понижении температуры Гидрометцентр предупредил россиян о резком понижении температуры
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
13:35 Донецк передали ОБСЕ уведомление о готовности республики начать разведение войск в Петровском Донецк передали ОБСЕ уведомление о готовности республики начать разведение войск в Петровском
12:54 Украина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом Украина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом
11:59 В России знают, как одним ударом уничтожить все американские авианосцы В России знают, как одним ударом уничтожить все американские авианосцы
10:41 Счетная палата предупреждает о сокращении населения России Счетная палата предупреждает о сокращении населения России
09:32 В России могут ввести программу ремонта ветхого жилья за счет граждан В России могут ввести программу ремонта ветхого жилья за счет граждан
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
08:33 Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

Узнай, страна!

13:43 В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
11:40 Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции
05 НОЯ, 13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter