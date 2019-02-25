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Пенсия «в столбик». Как Голикова помогала Путину к Федеральному собранию готовиться

25 Февраля 2019 608 0 Экономика
Пенсия «в столбик». Как Голикова помогала Путину к Федеральному собранию готовиться

В интервью телеканалу «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что накануне послания к Федеральному собранию она вместе с президентом Путиным рассчитывала пенсии «в столбик». Она рассказала, что в обсуждении, которое проходило в Кремле, участвовал также министр финансов Антон Силуанов. Она подчеркнула, что для главы государства важно было понять все тонкости и детали, особенно в этом направлении. Социальная сфера, по словам Голиковой, самая финансово чувствительная.

«По конкретным людям»

Перед тем как выступить с посланием Федеральному собранию, глава России Владимир Путин тщательно рассчитывал пенсии отдельных категорий населения, и делал это «в столбик». Об этом в ходе телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, социальная сфера является самой финансово чувствительной и «самой емкой», поэтому очень важно не ошибиться в процессе выбора решений и мер, необходимых для общества и граждан.

«Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали. Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю...» – подчеркнула Голикова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность вести конструктивный спор с Путиным по этим вопросам, вице-премьер заявила, что чиновники всегда могут конструктивно отстоять свою позицию. «Слово "спорить" не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», – пояснила Голикова.

По словам Голиковой, Путин решил проявить повышенное внимание к этой проблеме после жалоб от россиян, не дождавшихся повышения обещанных выплат. Если после надбавки к пенсии уровень прожиточного минимума был превышен, то она была либо урезана, либо убрана вовсе. Президенту России (а не премьеру или тем же вице-премьерам) пришлось вникнуть в суть нестыковок, после чего он (а не премьер или те же вице-премьеры) принял решение о том, что уровень прожиточного минимума впредь не должен мешать росту выплат. Вопрос ли это уровня президента – вот вопрос.

С Силуановым «на ковер»

Голикова также рассказала, что всегда возникают споры между теми, кто курирует те или иные вопросы внутренней политики России, с Минфином и его главой Антоном Силуановым. Вот и она, как чиновник, который представляет социальную сферу, не стала исключением. Правда, чиновница отдала дань уважения и премьер-министру Дмитрию Медведеву – он тоже «тщательным образом» отслеживает «споры». И лишь потом они доходят до президента. Видимо, мандат Медведева не позволяет решать сугубо бухгалтерские вопросы, а Силуанов не подчиняется ему в полной мере.

Приходится Путину «вызывать на ковер» Голикову с Силуановым, чтобы разрешить между ними противоречия. Таким образом, президент выполняет обязанности премьер-министра. «В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие», – отметила вице-премьер.

Голикова пояснила, что главные разногласия были в оценке объема расходов, необходимых для реализации социальных инициатив президента России. По подсчетам вице-премьера, необходимо 80 млрд руб. в 2019 году, а вот у Силуанова цифра вышла в полтора раза больше. Пришлось в столбик считать.

В сухом остатке

Напомним, что во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что индексация выплат для пенсионеров должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума. Кроме этого, необходимо будет сделать перерасчет социальных доплат за первые месяцы этого года.

Президент России напомнил, что в 2019 году выплаты, о которых идет речь, были проиндексированы в рамках пенсионной реформы, но в случае, если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то начислять соцдоплату в прежнем размере ему перестали. Путин отметил, что в конечном итоге по факту прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше ожидаемой. «Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить», – подчеркнул глава РФ.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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