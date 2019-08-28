Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

У россиян будет возможность оформлять пенсию онлайн – специально для этого скоро запустят суперсервис на сайте госуслуг. На ресурсе уже появился прототип этого сервиса, а также еще четырех услуг - «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы» и «Утрата близкого человека». Жителям России предлагают оценить комфортность их использования и предложить свои варианты улучшения их работы.

Пенсия онлайн

Как пишет «Российская газета», суперсервисы – это новый формат госуслуг в электронном формате. Получение этих услуг должно стать максимально простым и комфортным для всех жителей России – с минимальным использованием бумажных документов и без личного посещения офисов государственных органов.

Основан сервис на анализе жизненной ситуации человека, проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также на оказании помощи при оформлении положенных гражданину льгот и выплат. Слоган сервиса: быстро и буквально «в один клик».

Комментируя нововведения, вице-премьер Максим Акимов отметил, что за новыми сервисами «стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики «движения» бумаг», и главной целью здесь является предоставить удобства для россиян.

Например, суперсервис «Пенсия онлайн» поможет удаленно корректировать трудовой стаж и поможет в контроле пенсионных накоплений. Так, пользователям старше 45 лет каждый год будут приходить оповещения о сумме пенсионных накоплений, где автоматически будет показываться размер будущей пенсии. Россияне смогут проверять свой трудовой стаж, и, если будет необходимо, корректировать его. Например, добавляя неучтенные места работы. Чтобы это сделать, нужно будет только подать электронное заявление. В дальнейшем суперсервис станет еще более удобным: с его помощью можно будет быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

Другие сервисы

Что касается остальных сервисов, то «Подача заявлений в правоохранительные органы» и «Обжалование штрафов онлайн» делают более простым порядок подачи документов, а «Правосудие онлайн» дает возможность дистанционно подавать иск, после чего принимать участие в судебных заседаниях и следить за процессом до того, как будет вынесено окончательное решение. Благодаря сервису «Утрата близкого человека» можно будет оформлять документы, а также получать пособия и наследство.

Как напоминает ТАСС, запуск в России суперсервисов происходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Рассказывая об этих сервисах, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин отметил, что подобный формат работы вполне себя оправдал. Об этом свидетельствуют опросы, которые россияне активно проходят: граждане охотно отвечают и дают развернутые ответы о том, что чиновники не замечали при разработке прототипов и что нужно откорректировать.