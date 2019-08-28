Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 АВГ, 00:00 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

29 АВГ, 00:00 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583
﻿

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

28 Августа 2019 637 0 События и факты
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

У россиян будет возможность оформлять пенсию онлайн – специально для этого скоро запустят суперсервис на сайте госуслуг. На ресурсе уже появился прототип этого сервиса, а также еще четырех услуг - «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы» и «Утрата близкого человека». Жителям России предлагают оценить комфортность их использования и предложить свои варианты улучшения их работы.

Пенсия онлайн

Как пишет «Российская газета», суперсервисы – это новый формат госуслуг в электронном формате. Получение этих услуг должно стать максимально простым и комфортным для всех жителей России – с  минимальным использованием бумажных документов и без личного посещения офисов государственных органов.

Основан сервис на анализе жизненной ситуации человека, проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также  на оказании помощи при оформлении положенных гражданину льгот и выплат. Слоган сервиса: быстро и буквально «в один клик».

Комментируя нововведения, вице-премьер Максим Акимов отметил, что за новыми сервисами «стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики «движения» бумаг», и главной целью здесь является предоставить удобства для россиян.

Например, суперсервис «Пенсия онлайн» поможет удаленно корректировать трудовой стаж и поможет в контроле пенсионных накоплений. Так, пользователям старше 45 лет каждый год будут приходить оповещения о сумме пенсионных накоплений, где автоматически будет показываться размер будущей пенсии. Россияне смогут проверять свой трудовой стаж, и, если будет необходимо, корректировать его. Например, добавляя неучтенные места работы. Чтобы это сделать, нужно будет только подать электронное заявление. В дальнейшем суперсервис станет еще более удобным: с его помощью можно будет быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

Другие сервисы

Что касается остальных сервисов, то «Подача заявлений в правоохранительные органы» и «Обжалование штрафов онлайн» делают более простым порядок подачи документов, а «Правосудие онлайн» дает возможность дистанционно подавать иск, после чего принимать участие в судебных заседаниях и следить за процессом до того, как будет вынесено окончательное решение. Благодаря сервису «Утрата близкого человека» можно будет оформлять документы, а также получать пособия и наследство.

Как напоминает ТАСС, запуск в России суперсервисов происходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Рассказывая об этих сервисах, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин отметил, что подобный формат работы вполне себя оправдал. Об этом свидетельствуют опросы, которые россияне активно проходят: граждане охотно отвечают и дают развернутые ответы о том, что чиновники не замечали при разработке прототипов и что нужно откорректировать.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?
Экономика

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике
Экономика

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости
События и факты

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?
Исследования

Узнай, страна

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

Новости дня

28 АВГ, 23:58 Собянин открыл 16-й детский технопарк в МИРЭА
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
28 АВГ, 23:49 Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Видео
28 АВГ, 22:40 Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года
28 АВГ, 22:14 Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
28 АВГ, 22:00 На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
28 АВГ, 21:34 Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
28 АВГ, 20:54 Названы цены на аэротакси в Москве Названы цены на аэротакси в Москве

Узнай, страна!

28 АВГ, 15:35 В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
28 АВГ, 12:17 Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты
27 АВГ, 08:07 Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года» Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»
23 АВГ, 13:03 В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев
22 АВГ, 14:14 Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter