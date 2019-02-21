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«Пенсия по наследству». Кто от этого выиграет?

21 Февраля 2019 415 0 Экономика
«Пенсия по наследству». Кто от этого выиграет?

Госдумы планирует рассмотреть изменение закона о страховых пенсиях, которое позволит наследовать пенсионные выплаты. В пояснительной записке к законопроекту говорится – тот, кто в течение всей жизни платил взносы, должен иметь гарантированную возможность по их возврату ему самому либо его наследникам. Как отмечается, соответствующая инициатива готова к рассмотрению в первом чтении.

Пенсионная формула

Сегодня депутаты будут обсуждать внесение изменений в закон о страховых пенсиях. Речь будет идти в том числе и о создании механизма для наследования таких выплат. Смысл в том, что россиянин, который всю жизнь платил страховые взносы, должен получить гарантии по их возврату. И сделать это можно в двух форматах: в виде страховой пенсии или в виде выплат наследникам.

Поэтому парламентарии и предлагают внести в пенсионный закон норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. С этой целью, как пишет «РГ», предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». То есть, речь идет о ежегодно утверждаемом правительстве возрасте, «до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии».

Как поясняют авторы инициативы, у гарантированного периода получения страховой пенсии по старости есть даже своя формула. Выглядит она следующим образом: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Кому выгодно

Тем не менее, как считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, предложение о пенсионном наследовании можно назвать интересным. Хоть и труднореализуемым. Однако это – мировая практика.

«В принципе наследование пенсионных накоплений широко распространено по всему миру. Однако у нас в стране действует распределительная солидарная пенсионная система, при которой все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая по факту не работает», – поясняет Зубец.

Следовательно, механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, поскольку придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам.

Сенаторы против

В Совете Федерации, судя по всему, эту инициативу не очень и поддерживают. По словам председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, закон о наследственной передаче пенсий нарушает ключевой принцип пенсионной системы, и по этой причине депутаты Госдумы его не примут.

«Этот закон… подрывает основной принцип страховой пенсии», – настаивает сенатор, поясняя, что инициатива по своей сути нецелесообразна, так как «идет вразрез» с условиями, которые должны соблюдаться при получении пенсионных выплат. Рязанский напомнил, что гражданам России при наработанном стаже необходимо выплачивать страховые взносы, иначе ни о какой пенсии речи быть не может.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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