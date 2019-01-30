Пенсионная реформа по-итальянски. Почему пенсионеры в Италии помолодели на пять лет

В Европе, которую так часто приводили в пример в разговорах о необходимости повышения пенсионного возраста, начался обратный процесс. Власти Италии решили снизить пенсионный возраст своих граждан, который в свое время был увеличен до 67 лет из-за кризиса. Соответствующий «мегадекрет», в котором также идет речь о введении выплат по доходу от гражданства, подписал президент Италии.

Квота «100»

В минувший понедельник президент Италии Серджо Маттарелла поставил свою подпись под правительственным декретом, в котором речь идет о двух крупных экономических мерах, благодаря которым у пожилых итальянцев будет возможность выйти на пенсию пораньше, а малоимущие и безработные смогут получить базовый доход, размер которого составит 780 евро в месяц.

При этом итальянская пенсионная реформа предполагает еще одну возможность уйти на пенсию к уже имеющимся нескольким схемам. Как отмечает РИА Новости, изменения направлены на отмену порядков, введенных еще в 2011 году – тогда пенсионный возраст был повышен до 66-67 лет с минимальным стажем в 20 лет. Согласно старой системе, названной еще по фамилии министра труда Эльзы Форнеро, размер пенсии формировался из числа социальных взносов, которые сделал житель страны, а не по размеру средней заработной платы в предпенсионные годы.

Теперь, по новым правилам, итальянцы смогут отправиться на пенсию по квоте «100» – это цифра, которая складывается из возраста и стажа работника. При этом возраст не может быть ниже 62, а стаж меньше 38 лет. В итоге получается, что минимальный пенсионный возраст жителя Италии с 66-67 сокращается на пять лет. Плюс к этому для женщин предусматривается возможность выйти на заслуженный отдых в 58-59 лет, но при одном условии: если они имеют стаж в 35 лет.

Евроскептики

Реформа вызвала неоднозначную оценку. Так, по подсчетам экономистов, на реализацию новых мер потребуется 22 млрд евро из бюджета. Со своей стороны в правительстве уверяют, что эти средства будут найдены, однако аналитики считают, что выполнить это будет сложно, с учетом того, что в Италии, как стране-участнице ЕС, поставлено условие: не допускать увеличения дефицита бюджета и внешней задолженности.

Против обеих мер (снижение пенсионного возраста и выплата пособий) активно выступают оппозиционные блоки: левоцентристская Демократическая партия и правоцентристская «Вперед, Италия». Не понравился закон и профсоюзам, которые заявляют, что «новый пенсионный возраст» не учел мнения всех заинтересованных, и в итоге произошла дискриминация некоторых категорий.

Со скепсисом к нововведениям и заявлениям правительства Италии о том, что эти меры оживят экономику, отнеслись и в Брюсселе, где Рим с большим трудом провел свой проект бюджета.

Что говорят в России

Как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, итальянская пенсионная реформа – это наглядный пример того, как западные пенсионные системы «вынуждены» учитывать современные тенденции.

Как отметил эксперт в разговоре с «МК», на мировых рынках труда на сегодняшний день существуют две неблагоприятные тенденции: общее сокращение рабочих мест и повышение требований к компетенции работников. К слову говоря, именно эта тема была затронута во время экономического форума в Давосе. Сокращение рабочих мест, прежде всего, происходит в промышленности – сфере, где человека могут заменить роботы и автоматы. В итоге у тех, кто «освободился», есть только два варианта: уходить в гостиничное или торговое направление. В итоге, переходя из одного профиля в другой, люди теряют в заработной плате.

«Вот государство и стремится дать им возможность пораньше уйти на пенсию. Если же они хотят получать большой пассивный доход в старости, им придется продолжать работать, повышать квалификацию, осваивать новые знания. Однако совершенно очевидно, что человеческие возможности не безграничны и обучаемость пожилых людей не такая высокая, как у молодых. Так почему бы не дать им возможность пораньше уйти на пенсию, если они согласны на скромный социальный пакет», – резюмирует эксперт.