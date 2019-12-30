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Пенсионная реформа, наводнения и ядерная угроза. Какими были главные события 2019 года

30 Декабря 2019 69 0 События и факты
Пенсионная реформа, наводнения и ядерная угроза. Какими были главные события 2019 года

Уходящий год запомнится россиянам многими событиями. Запуск пенсионной реформы, наводнение в Иркутской области, пожары в Сибири, окончание строительства моста через Керченский пролив – потрясений и достижений было достаточно.

Повышение пенсионного возраста

  • Власти России последовали рекомендациям МВФ и объявили о повышении пенсионного возраста. Реформа пенсионной системы официально началась 1 января 2019 года и должна закончиться в 2028 году. По ее итогам возраст выхода на пенсию для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, а для мужчин – с 60 до 65 лет.
  • Столкнувшись с широким неодобрением реформы, власти смягчили ее первоначальный вариант и предоставили льготы широкому кругу работников (врачи, педагоги, артисты) и отдельных групп населения (жители Крайнего Севера, женщины с тремя детьми).
  • Также предусмотрены компенсации, которыми граждане могут воспользоваться по достижении прежнего возраста выхода на пенсию – с 55 и 60 лет соответственно. В частности, речь идет об освобождении от налогов на недвижимость и землю.
  • Кроме этого властям пришлось повышенными темпами индексировать страховые пенсии (на 7,05% при инфляции меньше 4%) и поднять размер выплат на 1 тыс. руб. Таким образом, финансовый эффект от пенсионной реформы оказался нулевым, а недовольство граждан так и не удалось снизить.
  • Рейтинг одобрения президента Владимира Путина, который за свою политическую карьеру успел побыть категорическим противником повышения пенсионного возраста и его главным сторонником во власти, весь год снижался.

Окончание строительства Крымского моста

  • Мост через Керченский пролив, который связал полуостров Крым и Краснодарским краем построили в 2018 году, но только автодорожную часть. Под конец 2019 года достроили железнодорожный мост для гражданских перевозок.
  • 23 декабря президент Владимир Путин лично запустил железнодорожное сообщение из Санкт-Петербурга и Москвы. Глава государства проехал на поезде, причем половину пути – в кабине машиниста.
  • Билеты на первые поезда были раскуплены моментально. Люди приезжали из многих регионов, «чтобы стать первыми». Москва и Санкт-Петербург – первые города, с которыми налажено постоянное ЖД-сообщение, но к весне и лету планируется подключить еще несколько регионов.
  • Большие надежды возлагаются на грузовое движение, которому планируется дать старт 1 июня 2020 года. В частности, таким образом планируется исключить риски относительно нестабильности функционирования паромной переправы, что отразиться на фиксированной стоимости товаров и ожидаемого снижения цен.

Многострадальная Иркутская область

  • Иркутской области в уходящем году изрядно досталось: в июле – августе на западе области бушевали дожди, на севере – пожары, причем, при полном отсутствии осадков.
  • В летнюю пору на область обрушилась волна паводков, в результате проливных дождей из берегов вышли пять крупных рек. Наводнение стало крупнейшим за 180 лет. Погибли 26 человек, 38 тыс. пострадали. Общий ущерб – 30 млрд руб.
  • Местные жители оставались в своих домах и не верили, что паводок станет причиной катастрофы. В итоге люди оказались заложниками ситуации, и спасателям пришлось их буквально доставать из затопленных домов. Наводнение фактически уничтожило несколько населенных пунктов и разрушило инфраструктуры.
  • Губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко ушел в отставку 12 декабря после нескольких месяцев критики со стороны Кремля. Владимир Путин критиковал его за плохое информирование граждан, проблемы с получением гуманитарной помощи и компенсаций, а также за неудовлетворительное восстановление инфраструктуры. После ухода оппозиционного главы региона Кремль назначил на его место своего ставленника.

Остались без Олимпиады

  • Россия как государство получила запрет на участие в олимпиадах и крупных спортивных мероприятиях – турнирах и чемпионатах мира сроком на 4 года. Единогласное решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря.
  • Решение принято в связи с действиями РУСАДА, в частности попытками изменить базу данных Московской антидопинговой лаборатории и фальсифицировать пробы. Однако у России есть время для обжалования этого решения.
  • Согласно запрету российские спортсмены не могут участвовать в спортивных мероприятиях под флагом России и исполнять гимн страны. Также всем официальным лицам запрещено посещать спортивные мероприятия, а все крупные спортивные мероприятия должны быть перенесены из России в другие страны.
  • Вероятно, большинство российских спортсменов пропустят олимпийские игры в Токио 2020 года и в Пекине 2022 года. Чистые от допинга спортсмены из России смогут выступить на этих соревнованиях под нейтральным флагом.

Выход из договора о ядерном сдерживании США

  • В начале августа США объявили о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон объяснил свое решение нарушениями со стороны России. В частности, речь шла о крылатой ракете 9М729, которую американцы настоятельно требовали уничтожить. Москова со своей стороны категорически отвергала все претензии.
  • Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что подоплекой выхода США из договоров является «стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству». Однако, по мнению Горбачева, в современном мире «гегемония одной державы невозможна». Действия Вашингтона в итоге нанесут «ущерб безопасности всех стран, включая США».
  • Россия тем временем начала работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования. По словам президента Владимира Путина, ранее  ДРСМД ограничивал использование подобной ракеты. «Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», – отметил Путин.

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Редакция "Капитала Страны"

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