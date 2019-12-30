Пенсионная реформа, наводнения и ядерная угроза. Какими были главные события 2019 года 69 0 События и факты

Уходящий год запомнится россиянам многими событиями. Запуск пенсионной реформы, наводнение в Иркутской области, пожары в Сибири, окончание строительства моста через Керченский пролив – потрясений и достижений было достаточно.