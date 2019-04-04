«Пенсионеры в законе». Провалилась попытка депутатов оспорить в суде повышение пенсионного возраста

Группа политиков, в которую вошли коммунисты, справороссы и либерал-демократы, попытались в судебном порядке оспорить принятые в прошлом году законы о повышении пенсионного возраста. Однако эта попытка оказалась неудачной. Конституционный суд заявил, что Конституция РФ не исключает возможности изменения пенсионного возраста и предоставляет эту прерогативу законодателю.

Суть претензий

Все началось с инициативы группы депутатов, в которую вошли представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Парламентарии направили в Конституционный суд заявление, в котором попытались обжаловать положения ст. 4 и 7 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий». Главная претензия состояла в том, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста. И это «ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости». Кроме этого, существует противоречие, которое идет вразрез статьи 55 Конституции РФ, поскольку «умаляет и ухудшает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости».

В своем запросе депутаты отметили, что финансовую устойчивость пенсионного страхования необходимо обеспечивать не повышением пенсионного возраста, а другими мерами. Например, введением прогрессивной шкалы подоходного налога и частичным сокращением доходов наиболее обеспеченных слоев населения.

«В интересах россиян»

В судебном определении говорится о том, что решения, связанные с пенсионным возрастом, принимались после большой подготовительной работы. «Принятие решения о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке данного вопроса; мнения же о целесообразности и последствиях такого решения, действительно, были и остаются различными», — цитирует РБК документ.

В постановлении Конституционного суда также отмечается, что власти, проводя социально-экономическую политику, должны учитывать «материальные ресурсы, необходимые также для выполнения иных конституционно значимых задач и защиты других конституционных ценностей в условиях актуальных и потенциальных рисков и вызовов».

То есть, в суде убеждены, что подобный подход в принципе невозможно рассматривать как ставящий под сомнение принцип народовластия. По одной простой причине: законы принимаются в интересах граждан России. Даже если «правотворческие намерения не получают поддержки значительной части граждан».

"Что касается вопроса о том, в какой степени учтены предпочтения и пожелания граждан в ходе работы над законопроектом, то само по себе это не может выступать критерием оценки конституционности принятого законодателем решения", - говорится в определении Конституционного суда.

Вместе с этим, как отметили в суде, парламентское большинство может остаться без народной поддержки и доверия, и именно из-за возможных негативных последствий после пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.

«Тяжелое решение»

Напомним, закон о повышении пенсионного возраста был принят в Госдуме России парламентским большинством, которое составляют депутаты фракции «Единая Россия». Депутаты остальных трех фракций проголосовали «против» но изменить ничего не смогли.

В октябре 2018 года глава России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о пенсионной реформе, которая предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста россиян: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Комментируя это решение глава кабмина Дмитрий Медведев отмечал, что пенсионная реформа стала самым тяжелым и выстраданное решением за последние несколько лет, и власти понимали, что это не прибавит им «популярности». Но это решение было необходимо, отмечал российский премьер. «Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — утверждал Медведев.

А вот первый вице-премьер Антон Силуанов выразил большое удивление, узнав о реакции граждан России на пенсионную реформу. «Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», - завил он. Добавив, что «это все равно нужно было делать».

Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста, необходимое по экономическим причинам, впервые начало обсуждаться правительством еще в конце 2000-х, но с тех пор непрерывно откладывалось из-за политической конъюнктуры.