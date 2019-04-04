Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 АПР, 17:13 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

04 АПР, 17:13 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

«Пенсионеры в законе». Провалилась попытка депутатов оспорить в суде повышение пенсионного возраста

4 Апреля 2019 267 0 Общество
«Пенсионеры в законе». Провалилась попытка депутатов оспорить в суде повышение пенсионного возраста

Группа политиков, в которую вошли коммунисты, справороссы и либерал-демократы, попытались в судебном порядке оспорить принятые в прошлом году законы о повышении пенсионного возраста. Однако эта попытка оказалась неудачной. Конституционный суд заявил, что Конституция РФ не исключает возможности изменения пенсионного возраста и предоставляет эту прерогативу законодателю.

Суть претензий

Все началось с инициативы группы депутатов, в которую вошли представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Парламентарии направили в Конституционный суд заявление, в котором попытались обжаловать положения ст. 4 и 7 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий». Главная претензия состояла в том, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста. И это «ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости». Кроме этого, существует противоречие, которое идет вразрез статьи 55 Конституции РФ, поскольку «умаляет и ухудшает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости».
В своем запросе депутаты отметили, что финансовую устойчивость пенсионного страхования необходимо обеспечивать не повышением пенсионного возраста, а другими мерами. Например, введением прогрессивной шкалы подоходного налога и частичным сокращением доходов наиболее обеспеченных слоев населения.
«В интересах россиян»

В судебном определении говорится о том, что решения, связанные с пенсионным возрастом, принимались после большой подготовительной работы. «Принятие решения о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке данного вопроса; мнения же о целесообразности и последствиях такого решения, действительно, были и остаются различными», — цитирует РБК документ.
В постановлении Конституционного суда  также отмечается, что власти, проводя социально-экономическую политику, должны учитывать «материальные ресурсы, необходимые также для выполнения иных конституционно значимых задач и защиты других конституционных ценностей в условиях актуальных и потенциальных рисков и вызовов».

То есть, в суде убеждены, что подобный подход в принципе невозможно рассматривать как ставящий под сомнение принцип народовластия. По одной простой причине: законы принимаются в интересах граждан России. Даже если «правотворческие намерения не получают поддержки значительной части граждан».

"Что касается вопроса о том, в какой степени учтены предпочтения и пожелания граждан в ходе работы над законопроектом, то само по себе это не может выступать критерием оценки конституционности принятого законодателем решения", - говорится в определении Конституционного  суда.
Вместе с этим, как отметили в суде, парламентское большинство может остаться без народной поддержки и доверия, и именно из-за возможных негативных последствий после пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.

 «Тяжелое решение»

Напомним, закон  о повышении пенсионного возраста  был принят в Госдуме России парламентским большинством, которое  составляют депутаты фракции «Единая Россия». Депутаты остальных трех фракций  проголосовали  «против» но изменить ничего не смогли.

В октябре 2018 года глава России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о пенсионной реформе, которая предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста россиян: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Комментируя это решение глава кабмина Дмитрий Медведев отмечал, что пенсионная реформа стала самым тяжелым и выстраданное решением за последние несколько лет, и власти понимали, что это не прибавит им «популярности».  Но это решение было необходимо, отмечал российский премьер. «Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — утверждал Медведев.
А вот первый вице-премьер Антон Силуанов выразил большое удивление, узнав о реакции граждан России на пенсионную реформу. «Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», - завил он. Добавив, что «это все равно нужно было делать».

Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста, необходимое по экономическим причинам, впервые начало обсуждаться правительством еще в конце 2000-х, но с тех пор непрерывно откладывалось из-за политической конъюнктуры. 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

Узнай, страна

В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

Новости дня

16:53 Мгновенные переводы денег за границу теперь доступны в Сбербанке Мгновенные переводы денег за границу теперь доступны в Сбербанке
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:32 Ушел из жизни Георгий Данелия Ушел из жизни Георгий Данелия
15:51 Маткапитал будут выдавать за рождение первенца Маткапитал будут выдавать за рождение первенца
15:39 Елена Малышева отказалась извиняться перед врачами-остеопатами Елена Малышева отказалась извиняться перед врачами-остеопатами
15:24 Утверждены поправки к Газовой директиве ЕС Утверждены поправки к Газовой директиве ЕС
14:21 Два экс-губернатора Красноярского края отправились в глубину сибирских руд Два экс-губернатора Красноярского края отправились в глубину сибирских руд
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:08 Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

Узнай, страна!

17:07 В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:27 В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов
03 АПР, 15:49 ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru
03 АПР, 11:15 Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter