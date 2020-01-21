Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно? 228 0 Экономика

В 2020 году на пенсию не выйдут 800 тыс. человек. Причина – повышение пенсионного возраста в 2018 году. По итогам прошлого года государство назначило порядка 1 млн новых пенсий, но 355 тыс. человек не смогли выйти на пенсию. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.