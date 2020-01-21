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Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?

21 Января 2020 228 0 Экономика
Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?

В 2020 году на пенсию не выйдут 800 тыс. человек. Причина – повышение пенсионного возраста в 2018 году. По итогам прошлого года государство назначило порядка 1 млн новых пенсий, но 355 тыс. человек не смогли выйти на пенсию. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Увеличение «досрочников»

  • В 2019 году Пенсионный фонд сэкономил на 355 тыс. человек, которым отложили выход на пенсию в соответствии с пенсионной реформой. В этом году экономия бюджета будет еще больше – пенсию по старому законодательству не смогут получить 800 тыс. человек.
  • Повышение возраста выхода на пенсию будет продолжаться до 2028 года, когда по закону женщины для получения пенсии по старости должны будут достичь 60 лет, а мужчины – 65-ти.
  • Однако четверть россиян, по расчетам ПФР, будет выходить на пенсию досрочно. По словам главы Фонда Антона Дроздова, 14,6% от общего числа пенсионеров трудятся на вредных и опасных производствах, 5% работают на Севере, 2,5% относятся к категории медиков и педагогов.
  • В ПФР ожидают увеличения числа «досрочников» за счет многодетных матерей. С 2021 года пенсию по достижению 56 лет будут выплачивать матерям, родившим четырех и более детей. С 2023 года в 57 лет пенсия будет полагаться матерям троих детей.

Средний размер пенсии

  • К 2022 году планируется увеличить средний размер пенсий до 18,2 тыс. руб., что на 18,26% больше в сравнении с прошлым годом. С 2020 по 2022-ой выплаты будут расти на 3, 2 и 1,3% соответственно.
  • Граждане, достигшие 80 лет, получат пенсию, автоматически увеличенную на размер фиксированной выплаты (5,6 тыс. руб. в 2020 году).
  • С 1 января 2020 года пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Страховые выплаты по старости должны увеличиться минимум на 1 тыс. руб., а средний размер достигнуть 16,5 тыс. руб. Индексация коснется 30 млн человек.

Экономят на людях

  • Пенсионный фонд сэкономит на людях, которым отложили выход на заслуженный отдых, считает зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. «Естественно, деньги экономятся. Ведь ПФР делает выплаты согласно страховым взносам. Только недостаток выплачивает бюджет», – отметила она в разговоре с «URA.RU».
  • Пискунова также отметила, что сокращение численности пенсионеров может стать причиной увеличения выплат. Так, например, индексация превышает уровень инфляции на 3,8%.
  • Властям стоит подумать о том, чтобы для жителей определенных регионов страны можно было бы снизить возраст выхода на пенсию, считает Пискунова «Надо думать о том, как на северах снизить возраст. Дальний Восток выделить. Мы надеемся, что наше правительство что-то будет думать», – отметила она.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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