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ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости

3 Июля 2019 469 0 События и факты
ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости

Россия подписала первую за два года Хартию ОПЕК наряду со всеми 24 участниками. Страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств договорились «способствовать диалогу с целью укрепления стабильности нефтяного рынка», сообщает «Интерфакс». По данным BP Statistical Review, подписавшие документ страны добывают свыше 60% нефти в мире. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что принятие хартии о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ не было ответом на наращивание нефтедобычи со стороны США.Ранее была  заключена так называемая «сделка ОПЕК+», участники которой согласились зафиксировать добычу сырья на уровне 43,9 млн барр. в сутки до апреля 2020 года.

ПАСЕ попросила Россию заплатить еще 55 миллионов евро. Сразу  после того как права российской делегации в Парламентской ассамблее были полностью восстановлены, Россия заплатила в бюджет Совета Европы взнос за 2019 год в размере около 33 миллионов евро. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Теперь в ПАСЕ хотят, чтобы  наша страна «вернула долг» за 2017 и 2018 годы – то есть за тот период, в  который Россия не принимала участия в ассамблее из-за ограничения ее прав. С тех пор ПАСЕ испытывала финансовые трудности - пришлось заморозить бюджет на девять процентов, его дефицит составил полтора миллиона евро. И весной этого года, закрыв глаза на то что Крым по-прежнему наш, позвала Россию обратно как полноправного участника.

Правительство России продлило срок действия нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на официальном сайте. В пресс-службе кабмина отметили, что принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса. Впервые нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу была установлена в 2016 году и действовала до 1 июля 2018 года. Затем срок ее действия был продлен до 1 июля 2019 года.

ФАС проверит российский рынок мяса, чтобы выяснить, имеются ли объективные причины для  роста  цен на мясную продукцию. сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Ранее  в СМИ появилась информация Национальной кормовой ассоциации о том, что в  стране возможен как минимум 10-процентный рост цен на мясо  из-за роста  цен на корма для сельхозживотных, доля которых в конечной стоимости продукта составляет не менее 60%.В этой организации считают, что  цены на корма вырастут, если Минфин доначислит импортерам в общей сложности 4–7 млрд руб. НДС за три предыдущих года.

По новому законодательству  начали выходить на пенсию россияне с 1 июля. Женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения смогут оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.  Изменение пенсионной системы в России с 2019 года предполагает получение ряда льгот. Одна  из них - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. С этого понедельника льготой могут пользоваться женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года.

Кадровые перестановки не скажутся на сроках разработки новых самолетов ИЛ, заявили в авиастроительной компании «ПАО Ильюшин». Как, сообщает «ТАСС», после смены руководства этой компании из нее разом уволилось 80 сотрудников и топ – менеджеров. ПАО "Ильющин" производит новейшие транспортники Ил-76МД-90А, разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий транспортник Ил-112В, средний Ил-276 и сверхтяжелый Ил-106, а также модернизирует строевые Ил-76. Кроме того, планируется возобновить производства широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М в новом облике.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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