«Пародия на автокефалию». Что нас ждет после появления «Православной церкви Украины»

В субботу в Киеве состоялся объединительный собор церквей под эгидой Константинопольского патриархата. Участие в мероприятии приняли и представители украинских властей, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. Что касается Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, то ее представители отвергли приглашение Константинополя принять участие в соборе, заявив, что это собрание нелегитимно.

Собрание раскольников

Объединительный собор проходил в киевском соборе Святой Софии при участии главы страны Петра Порошенко. И это несмотря на то, что на Украине церковь по закону отделена от государства. Президент лично участвовал в собрании раскольников и объявил, что с этого момента создана новая церковная структура: автокефальная поместная православная церковь, которая в уставных документах обозначена как «Православная церковь Украины». Главой новой организации стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ранее он служил епископом неканонического Киевского патриархата.

На следующий день в своем выступлении Порошенко заявил, что Украина является независимой страной, которая должна иметь свою независимую церковь. А благодаря новой церковной структуре, которая была создана на объединительном соборе, страна освободится от влияния России. В этом плане, как подчеркивает Порошенко, автокефалия – это вопрос национальной безопасности и построения государства.

Кроме этого, президент страны пообещал встать на защиту прихожан и священников Украинской православной церкви, решивших в добровольном порядке перейти в новую церковную структуру. «Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», – заявил Порошенко.

«В диптихе больше не значатся»

Если говорить о том, как в этой ситуации себя повели представители Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, то, как отмечает ТАСС, они категорически отвергли предложение Константинополя стать участниками собора, и заявили, что не только само собрание, но и новая церковная структура являются нелегитимными.

В итоге собор собрал только представителей раскольнических организаций – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви, которые не были признаны православными поместными церквями. Исключениям стали только два епископа УПЦ. Позднее, комментируя ситуацию, глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент пояснит: так как эти два иерарха «перешли в раскол», то поместные церкви будут уведомлены, что «в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся».

Пародия на автокефалию

То, что произошло на Украине, является «пародией на автокефалию» и несчастьем для верующего народа. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл. «Это пародия на автокефалию, я ее категорически осуждаю, и у меня не может быть другого мнения, отличного от мнения РПЦ. Я думаю, что это несчастье для верующего народа Украины», – сказал он.

Вместе с этим епископ выразил надежду, что такое больше не повторится, и не будет затрагивать другие народы и церкви, поскольку то, что сегодня происходит – это «издевательство над православной традицией».

«Этот раскол, который уже показывает печальные последствия, вовлек в свои сети значимые фигуры как в церкви, я имею в виду патриарха Варфоломея, так и политические фигуры, имею в виду президента Украины Петра Порошенко. Покуда будет вмешиваться политика в дела церкви, до тех (пор) не будет мира и спокойствия в душе верующего человека», – заключил епископ Маркелл.

Раскол среди верующих

Комментируя события на Украине, в Болгарской православной церкви заявили, что состоявшийся собор является неканоничным. «Какой может быть результат от собора, который созван в противоречии с каноническим порядком и в котором участвуют лица, находящиеся вне Церкви?» – задался вопросом архиерей Видинский Даниил, который входит в состав Священного синода.

Он также отметил, что собор только еще больше будет разделять верующих украинцев. Однако, как считает митрополит, при всей этой «прискорбной ситуации» есть одно утешение: готовность православного народа на Украине хранить единство святой Православной церкви, что «находит отклик и поддержку во всем православном мире».