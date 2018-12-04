«Парижский майдан» победил? Власти Франции не будут повышать цены на бензин

В первый день парижских протестов, 17 ноября, на улицы вышло порядка 282 тыс. человек. С самого начала митингующие заявляли о своем протесте против повышения цен на топливо. Но, спустя неделю, характер «Парижского майдана», как его окрестили в СМИ, приобрел и другой оттенок: протестанты заявили о своих претензиях к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его правительству. В итоге, власти, судя по всему, решили прислушаться к народу, в ближайшее время премьер Франции Эдуард Филипп может объявить о том, что повышение налогов на топливо будет приостановлено.

С чего все началось

Волна протестов во Франции собрала порядка 300 тыс. человек, протестующих против повышения цен на бензин. Участники митингов перекрыли дороги и попытались взять штурмом президентский дворец, а также главное здание МВД. В первые дни массового митинга опросы показали, что действия митингующих подержали порядка 70% жителей Франции.

Сегодня один литр топлива во Франции, если переводить на российскую валюту, стоит примерно 120 руб. за литр. После того как власти объявили о том, что из-за экологического сбора стоимость бензина вырастет на 3 евроцента, а дизель – на 6,5, по стране прокатились массовые беспорядки, символом которых стали «желтые жилеты» (обязательные для водителей светоотражающие жилеты).

Участники движения «Желтые жилеты», которое зародилось во французской глубинке, и у которого нет конкретного лидера, договаривались о массовых акциях через социальные сети. Буквально в течение нескольких часов они перекрыли крупнейшие трассы, заблокировали заправки. А в столице Франции прошел марш по Елисейским полям. Не обошлось и без революционной «Марсельезы», которую протестанты в едином порыве спели перед президентским дворцом.

Бессмысленный и беспощадный?

К местам митинга стали подтягиваться дополнительные силы полиции. В процессе беспорядков возникали ситуации, когда полицейским пришлось применять слезоточивый газ. Согласно предварительной информации, всего было задержано порядка 300 протестантов. В числе пострадавших – более 400 человек, 14 из которых находятся в тяжелом состоянии. Сообщается даже о погибших, в числе которых оказалась 60-летняя женщина, которая погибла под колесами автомобиля.

Оценку причиненного ущерба, в том числе и национальным ценностям, еще предстоит провести. Во время беспорядков митингующие громили все, что попадалось на их пути: супермаркеты, люксовые магазины, и даже знаменитую Триумфальную арку. К слову говоря, ее реконструкция обойдется в сумму более миллиона евро.

В итоге, как писали многие СМИ, протесты против властей, по сути, обернулись против обычных жителей Франции, многие из которых так и не смогли добраться на вокзалы, в аэропорты, в больницы и так далее. Ситуация достигла полного апогея и абсурда, многие престали верить в то, что власти из-за протестов откажутся от своих планов увеличить сборы в казну, а некоторые и вовсе сочли протесты бессмысленными.

Услышали?

Тем не менее, власти, похоже, услышали протестантов. В ближайшие часы ожидается выступление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который, вероятно, объявит о введении моратория на повышение налогов на бензин. Как сообщает агентство France-Press со ссылкой на свой неназваный источник, Филипп объявит о решениях исполнительных властей Франции депутатам партии «Вперед, Республика» в первой половине дня во вторник.

Как уточняет СМИ, мораторий будет действовать в течение нескольких месяцев и «должен будет сопровождаться другими мерами примирения». Вместе с этим, как утверждают СМИ, представители движения «Желтые жилеты» отказались встречаться с Филиппом, чтобы обсудить дальнейшие пути решения проблемы.

В ходе митингов к недовольству ценами на бензин прибавилось и недовольство действующим президентом Франции. Протестанты стали требовать его отставки и смены политического режима. Настроение митингующих отчасти можно понять, особенно после категоричного заявления Макрона о том, что он не собирается пересматривать программу реформ, с которой он избирался в 2017 году.