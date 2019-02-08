Париж конфликтный. Зачем Франция решила испортить отношения с Германией?

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно решил отказаться от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель. Причиной стали разногласия по проекту «Северный поток-2», однако, среди официальных она не называлась. По мнению немецких СМИ, решение Парижа стало сигналом для правительства Ангелы Меркель. При этом во всем этом конфликте несложно заметить и «руку Вашингтона», который всеми путями пытается препятствовать строительству нового газопровода из России.

Сигнал для Германии

Эммануэль Макрон отказался от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель в Мюнхене. По информацииSuddeutsche Zeitung, президент Франции вообще не планирует почтить своим присутствием мюнхенскую конференцию по безопасности. При этом, как считает доверенное лицо Макрона Хенрих Эндерляйн, это решение французского главы является «символическим сигналом».

Собеседники издания отмечают, что на сегодняшний день во взаимоотношениях Парижа и Берлина налицо все признаки «затяжного отчуждения». В частности, стало известно о том, что Париж планирует выразить поддержку пересмотру европейской газовой директивы относительно «Северного потока-2». В этом случае речь идет о российском проекте, который Берлин уже долгое время пытается отстоять перед своими европейскими партнерами.

Что-то пошло не так

По информации издания, в ближайшие несколько часов должно пройти голосование, посвященное вопросам ужесточения норм Газовой директивы ЕС. Выступающие за такой подход, планируют выступить за распространение единых норм, связанных с трубопроводами, которые проходят через территории стран Евросоюза, а также на трубопроводы, которые проложены в нейтральных водах. К ним, в том числе, относятся и трубы «Северного потока-2» – проекта, который каждый год через Балтийское море будет поставлять из России в Германию по 55 млрд куб. м газа.

Как пишет ​Süddeutsche Zeitung, Берлин планировал заблокировать ужесточение Газовой директивы – и в этом ожидалась поддержка со стороны Франции, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Греции и Кипра. Но теперь, после того как Франция изменила свой подход, перебежав в «другой лагерь», над планом нависла угроза. Примечательно, что до этого Эммануэль Макрон всегда был солидарен с канцлером Германии Ангелой Меркель, а его вмешательство может в целом изменить ситуацию, отмечает издание.

Борьба за рынок

Комментируя планы Франции поддержать поправки к газовой директиве ЕС и таким образом выступить против проекта «Северный поток-2», замгенерального директора Института национальной энергетики Денис Кириллов в разговоре с ФБА «Экономика заявил, что это проявление борьбы «за стратегические направления поставок энергоресурсов, за рынки сбыта».

Эксперт отметил, что США всеми силами стремятся не допустить сближения России и Европы, и, в первую очередь, это касается Германии. При этом Кириллов напомнил, что аналогичная ситуация возникала и с первым «Северным потоком», где также была попытка создать массу препятствий для реализации проекта.

«Был принят очередной энергетический пакет, задачей которого было снизить эффективность «Северного потока». В итоге газопровод работал сначала в половину своей мощности, но через какое-то время Германия решила вопрос полного запуска «Северного потока», – резюмировал аналитик.

О том, что здесь в очередной раз «свой след» оставили США, которые все более жестко проявляют свою позицию по отношению к газовому проекту, говорит и следующий факт: на днях в Deutsche Welle была опубликована статья, авторами которой стали постпред США при ЕС Гордон Сондленд, послы в Дании Карла Сэндс и в Германии Ричард Гренелл. В публикации откровенно подчеркивается: реализация «Северного потока- 2» усилит восприимчивость Европы к «российским тактикам энергетического шантажа».