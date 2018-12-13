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«Палки в лыжи». Российским биатлонистам грозят уголовным делом перед вторым этапом Кубка мира

13 Декабря 2018 200 0 События и факты
«Палки в лыжи». Российским биатлонистам грозят уголовным делом перед вторым этапом Кубка мира

Против российских биатлонистов в Австрии началось следствие. Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что это произошло перед самым стартом второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. В четверг в спринтерской гонке стартуют женщины, на следующий день пройдет мужской спринт, в субботу запланированы гонки преследования у мужчин и женщин, а в воскресенье состоятся эстафеты. Традиционно команда сборной России в этом виде спорта считается одним из фаворитов.

Следствие

О том, что против российских спортсменов начались следственные действия в Австрии, в разговоре с РИА Новости подтвердил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Ранее, как сообщалось, в расположение сборной России пришли сотрудники австрийской полиции в рамках некоего расследования.

Однако, как отмечается, ни официальными лицами СБР, ни представителями Международного союза биатлонистов (IBU) либо самой австрийской полицией в официальной форме предмет расследования оглашен не был. Как и сам факт обвинений.

Все это произошло накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.

«Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует (на этапе Кубка мира). Посольство РФ проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», – рассказал Драчев по телефону.

Дела двулетней давности

Перед началом второго этапа Кубка Александр Логинов опубликовал в Инстаграме результаты своих допинг-тестов: за 2017 год и в начале 2018-го. В комментарии к публикации он пояснил, что полиция Австрии, сотрудники которой явились в сборную России, выдвинули ему обвинения в махинациях с переливанием крови, которые он якобы провернул еще во время чемпионата мира 2017 года.

«Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют, неправда, и хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!» — возмутился биатлонист (орфография автора).

По итогам первого этапа Кубка мира текущего сезона (закончился на прошлой неделе в словенской Поклюке), Александр Логинов стал обладателем двух медалей. К финишу он пришел третьим в спринте и гонке преследования. На данный момент в общем зачете биатлонист имеет 108 очков, и находится на четвертой позиции.

Почему именно сейчас?

Свое возмущение происходящим выразил и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. В социальной сети он опубликовал список российской сборной (тренеры, врачи, массажисты и спортсмены), которую обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Как говорится в сообщении, в Австрии это нарушение считается уголовным преступлением. В списке в числе остальных членов команды имена именитых спортсменов: Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.

«Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», – возмутился Губерниев.

«Будем разбираться»

Как стало известно из Фейсбука посольства, посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что он сделал запрос на получение информацию о расследовании, которое ведется в отношении российских биатлонистов у правоохранительных органов Австрии.

«Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов. Болеем за наших ребят», – заявил посол.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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