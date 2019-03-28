Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 МАР, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

28 МАР, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

Падение продаж, завышенные цены и тысячи уволенных. Ford уходит из России налегке

28 Марта 2019 98 0 Экономика
Падение продаж, завышенные цены и тысячи уволенных. Ford уходит из России налегке

27 марта представители американской компании Ford официально подтвердили, что уходят с российского рынка легковых автомобилей. К этому лету концерн закроет два автозавода Ford Sollers и завод двигателей. Также в рамках реорганизации бизнеса контрольный пакет акций компании перейдет к Sollers. На российском рынке останется только одна модель концерна: фургон Ford Transit, который пользуется большим спросом.

Реструктуризация

Ford останавливает выпуск легковых автомобилей в России и делает акцент на рынок легкого коммерческого транспорта. Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в СП Ford Sollers. В сообщении также говорится о том, что в рамках реструктуризации уже к этому июлю закроются два завода в Набережных Челнах и Всеволожске и еще один завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге.

В компании отмечают, что подобные меры приведут к сокращению сотрудников, «которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций».

В свою очередь ранее акционерами был подписан договор о планах провести реструктуризацию совместного предприятия. «Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга», – говорится в сообщении.

Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company отметил важность такого шага для повышения эффективности бизнеса: «Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

Расклад сил

Таким образом, в компании планируют «вернуться к прибыльности» и повысить «эффективность инвестиций». В российском СП Ford контроль будет передан партнеру: «В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале».

Напомним, что сегодня СП Ford Sollers является владельцем трех производственных площадок в России: Всеволожск (Ford Focus и Mondeo), Набережные Челны (Ford Fiesta и EcoSport) и Елабуга. В общей сложность ежегодная мощность площадок составляет примерно 350 тыс. машин. Тем не менее продажи на российском рынке упали на 45%.

Комментируя ситуацию, президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов заявил: «Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке».

«Знали давно»

В беседе с RT один из экс-менеджеров Ford Sollers, попросив не называть своего имени, рассказал, что о серьезных переменах в компании работник уже знали: «Внутри компании довольно давно это обсуждали, все понимали, что ничего хорошего нас не ждет. Машины Ford хорошие, но цена на них завышена и на фоне конкурентов не очень конкурентоспособна. Поэтому многие сотрудники, как и я, уже давно озаботились своим будущим и подыскали другое место работы».

Мужчина сообщил, что всего будет сокращено несколько тысяч человек, однако официальной информации об этом пока еще не оглашалось. При этом, как сообщается, сотрудников, которые будут сокращены, может взять на работу Ростех.

Вместе с этим, в Межрегиональном профсоюзе работников автопрома, который защищает интересы рабочих автозавода во Всеволожске, проинформировали о старте кампании по защите интересов работников предприятия:

«Сегодня мы обратились к правительству Ленинградской области и администрации Всеволожского района с предложениями об участии в переговорах по сохранению тысячи рабочих мест на территории Всеволожского района».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Узнай, страна

В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов

В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

Новости дня

11:00 В правительстве Хабаровского края проходят обыски В правительстве Хабаровского края проходят обыски
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:12 Трамп выразил надежду на восстановление отношений с Россией Трамп выразил надежду на восстановление отношений с Россией
09:36 Владимир Путин прилетел в Бишкек Владимир Путин прилетел в Бишкек
09:00 Мэй уйдет в отставку после Brexit Мэй уйдет в отставку после Brexit
08:27 В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы» В России ответили на требование Трампа «убраться из Венесуэлы»
07:44 Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:15 Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей Запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей

Узнай, страна!

08:54 В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 18:35 В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей" В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"
27 МАР, 18:18 В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel
27 МАР, 15:08 В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»
27 МАР, 07:38 Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter