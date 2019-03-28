Падение продаж, завышенные цены и тысячи уволенных. Ford уходит из России налегке

27 марта представители американской компании Ford официально подтвердили, что уходят с российского рынка легковых автомобилей. К этому лету концерн закроет два автозавода Ford Sollers и завод двигателей. Также в рамках реорганизации бизнеса контрольный пакет акций компании перейдет к Sollers. На российском рынке останется только одна модель концерна: фургон Ford Transit, который пользуется большим спросом.

Реструктуризация

Ford останавливает выпуск легковых автомобилей в России и делает акцент на рынок легкого коммерческого транспорта. Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в СП Ford Sollers. В сообщении также говорится о том, что в рамках реструктуризации уже к этому июлю закроются два завода в Набережных Челнах и Всеволожске и еще один завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге.

В компании отмечают, что подобные меры приведут к сокращению сотрудников, «которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций».

В свою очередь ранее акционерами был подписан договор о планах провести реструктуризацию совместного предприятия. «Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга», – говорится в сообщении.

Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company отметил важность такого шага для повышения эффективности бизнеса: «Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

Расклад сил

Таким образом, в компании планируют «вернуться к прибыльности» и повысить «эффективность инвестиций». В российском СП Ford контроль будет передан партнеру: «В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале».

Напомним, что сегодня СП Ford Sollers является владельцем трех производственных площадок в России: Всеволожск (Ford Focus и Mondeo), Набережные Челны (Ford Fiesta и EcoSport) и Елабуга. В общей сложность ежегодная мощность площадок составляет примерно 350 тыс. машин. Тем не менее продажи на российском рынке упали на 45%.

Комментируя ситуацию, президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов заявил: «Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке».

«Знали давно»

В беседе с RT один из экс-менеджеров Ford Sollers, попросив не называть своего имени, рассказал, что о серьезных переменах в компании работник уже знали: «Внутри компании довольно давно это обсуждали, все понимали, что ничего хорошего нас не ждет. Машины Ford хорошие, но цена на них завышена и на фоне конкурентов не очень конкурентоспособна. Поэтому многие сотрудники, как и я, уже давно озаботились своим будущим и подыскали другое место работы».

Мужчина сообщил, что всего будет сокращено несколько тысяч человек, однако официальной информации об этом пока еще не оглашалось. При этом, как сообщается, сотрудников, которые будут сокращены, может взять на работу Ростех.

Вместе с этим, в Межрегиональном профсоюзе работников автопрома, который защищает интересы рабочих автозавода во Всеволожске, проинформировали о старте кампании по защите интересов работников предприятия:

«Сегодня мы обратились к правительству Ленинградской области и администрации Всеволожского района с предложениями об участии в переговорах по сохранению тысячи рабочих мест на территории Всеволожского района».