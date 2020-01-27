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Падение и спад экономики. Чем угрожает миру вирус из Китая?

27 Января 2020 90 0 События и факты
Падение и спад экономики. Чем угрожает миру вирус из Китая?

Более 2,7 тыс. человек по всему миру заразились пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. На 27 января от болезни погибло 80 человек. В Китае, откуда началось распространение вируса, закрыты десятки городов. Эпидемия начинает негативно сказываться на глобальной экономике – прекращается транспортное сообщение с Китаем, сокращаются туристические потоки и падают цены на нефть.

Дикие животные и вирус

  • Коронавирус 2019-nCoV впервые появился на рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань. Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая установили, что возникновение и распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными.
  • Новый тип коронавируса вызывает пневмонию. Болезнь проходит под видом легочной чумы: повышается температура, появляется кашель, одышка и лихорадка. Вирус передается от человека к человеку. Заразиться им можно в инкубационный период, который длится до 14 дней.
  • Власти Китая закрыли десять городов на карантин и сообщили, что эпидемия находится в «сравнительно серьезной и сложной стадии». Отголоски этой эпидемии уже зафиксированы в Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Австралии и других странах. О случаях заболевания в России ничего не сообщается. Установить инфицированность коронавируса можно только в лабораторных условиях.

Экономика и вирус

  • На распространение эпидемии уже отреагировали цены на нефть – стоимость барреля марки Brent упала ниже 60 долларов, до 59,32 долларов. Это показатель ноября 2019 года. В начале января нефть поднималась в цене до 70 долларов за баррель. Аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что из-за коронавируса нефть может подешеветь на 2,9 доллара. Они сравнили разворачивающиеся сегодня события со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году. При этом спрос на нефть в реальном выражении может упасть на 260 тыс. баррелей в сутки. Все из-за сокращения числа туристов в Азии.
  • Также вспышка вируса повредит индустрии развлечений и общепиту. Люди будут избегать общественных мест: транспорта, мест питания, развлечений и туристических услуг. Не исключены и перебои с поставками продуктов и услуг, что повлияет на обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Эксперты допускают падение производственной активности в Китае, и даже временные сбои в отдельных секторах производства.
  • Все это приведет к сокращению инвестиций. Длительный спад потребления, объясняются эксперты, повлияет на капиталовложения, который сильно зависят от спроса.

Мир и вирус

  • Распространение вируса по миру уже привело к падению фондовых индексов в Японии. Ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, сократился на 455,12 пункта, до уровня 23372,06. Индекс Topix, который фиксирует котировки ценных бумаг всех компаний, упал на 26,48 пункта (или 1,53% – до отметки 1703,96).
  • Падение задело и авиакомпании, а также компании, которые зависят от туристической индустрии. Зафиксировано сокращение количества приезжих в новогодние праздники. Например, акции токийского «Диснейленда» упали на 8,1%.
  • Ощутил на себе влияние вируса и туристический сектор Таиланда. Согласно предварительной информации, он не досчитается более 50 млрд батов (1,63 млрд долларов) доходов.

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Редакция "Капитала Страны"

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