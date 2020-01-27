Падение и спад экономики. Чем угрожает миру вирус из Китая? 90 0 События и факты

Более 2,7 тыс. человек по всему миру заразились пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. На 27 января от болезни погибло 80 человек. В Китае, откуда началось распространение вируса, закрыты десятки городов. Эпидемия начинает негативно сказываться на глобальной экономике – прекращается транспортное сообщение с Китаем, сокращаются туристические потоки и падают цены на нефть.