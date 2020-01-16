Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?

Комплекс мер по повышению качества жизни в Крыму должны к концу февраля представить в Правительство РФ. Такое поручение дал Владимир Путин в Ялте на недавнем совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В Крыму уже реализованы мега-проекты, на которые потрачены сотни миллиардов рублей. Теперь, как считает глава государства, пришло время сконцентрироваться на повседневных нуждах крымчан. Сколько Россия уже вложила в Крым и сколько еще потребуется?

Проблемы Крыма

После воссоединения с Россией в Крыму помимо моста через Керченский пролив построили две электростанции, новый аэропорт, достраивают современную автомагистраль «Таврида».

Как отметил Владимир Путин, эти проекты дали серьезный импульс для деловой и социальной активности, повысили туристическую привлекательность региона, открыли дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций, сформировали базу для дальнейшего развития Крыма.

Но на повседневную жизнь крымчан эти глобальные инфраструктурные проекты влияют лишь опосредованно.

А проблемы экологии, водоснабжения и водоотведения, которыми, по мнению российского лидера, «здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», с каждым годом лишь обостряются.

К тому же состояние здравоохранения и образования в Крыму требует особого внимания как региональных, так и федеральных властей.

Как сообщил после совещания с Президентом России глава республики Крым Сергей Аксенов, до 1 марта будет сформирован перечень дополнительных объектов водоснабжения и водоотведения.

Также будет принято решение о строительстве семи объектов здравоохранения - больницы в Феодосии, трех поликлиник и одного перинатального центра в Симферополе, двух поликлиник в Керчи. Кроме того, готовится проектная документация по объектам, которые позволят к 2022 году ликвидировать очереди в детские сады, а в 2023-2025 годах – вторые смены в школах на всей территории Республики Крым.

Здания и оборудование крымских больниц и поликлиник изношены, специалистов не хватает и в целом, как отметили на совещании, ситуация здесь хуже, чем в целом по России.

Нужно как можно быстрее решить проблемы с лицензированием медицинской деятельности, из-за которых в Крыму платная медицина развивается в ущерб бесплатной.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уверен, что за три года власти смогут лицензировать первичную сеть здравоохранения, капитально отремонтировать более 120 административных зданий и оснастить их современной мебелью и оборудованием.

Кроме того, сегодня города Крыма, их жилой фонд, инженерные сети, набережные, парки и скверы, находятся в плачевном состоянии, особенно если сравнивать с городами-курортами соседнего Краснодарского края.

Но и планы тут амбициозные. Так, власти Севастополя планируют привести в надлежащий вид 69 имеющихся в городе парков и скверов, создать новые общественные пространства, привести в нормативное состояние уличное освещение.

В результате реализации программы благоустройства через три года индекс городской среды в Севастополе должен радикально измениться - из неблагоприятного на благоприятный.

Причем со значением 200 баллов по действующей сегодня методике министерства строительства и ЖКХ России, где максимальным считается индекс 360 баллов.

Федеральная поддержка

Намерения, безусловно, благие. Вопрос лишь в том, во сколько это благополучие обойдется Российской Федерации, в которой помимо Севастополя и Республики Крым имеется еще 83 региона, большинство из которых тоже нуждается в федеральной поддержке.

Но именно Крым и Севастополь сегодня можно назвать самыми дотационными из субъектов РФ.

В первый же год после того как Крым стал нашим, Россия направила сюда 105 млрд рублей.

А начиная с 2015 года, регионы Крымского федерального округа получают из федерального бюджета вдвое-втрое больше, чем собирают налогов и неналоговых доходов на своей территории.

Однако из года в год растут не только объемы федеральной помощи, но и собственные доходы региональных бюджетов.

По данным, которые приводит «Ъ», в Севастополе в 2014-м было 21,2 млрд. рублей доходов, 13 млрд из которых составляли безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2019-м общий объем доходов оценивается в 46 млрд рублей, а объем поступлений из федерального центра – в 31 млрд рублей.

Получается рост в два с половиной раза.

Доходы Республики Крым выросли с почти 90 млрд рублей в 2015 году до 193 млрд рублей в 2019-м. Объем безвозмездных поступлений за это же время вырос с 66 млрд. рублей до почти 150 млрд рублей.

Все эти средства направляются, можно сказать, на «житейские нужды» Крыма, те самые, о которых говорили на совещании в Ялте.

При этом вклад полуострова в российскую казну, мягко говоря, невелик.

На Крым приходится 0,4%, на Севастополь 0,1% всех поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в налоговую систему России.

Цена возрождения

Помимо бюджетных дотаций и субсидий средства на возрождение полуострова направляются в рамках принятой в 2014 году федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

В 2017 году общая сумма финансирования этой ФЦП утверждена правительством России в размере 825,4 млрд рублей.

228 млрд рублей по госконтракту уже ушло на строительство Крымского моста.

Плюс этому – почти 17 млрд рублей – на строительство железной дороги к мосту со всей инфраструктурой.

Доступ в Крым по воздуху увеличили в результате реконструкции международного аэропорта Симферополь. А это 12,5 млрд рублей за счёт средств ФЦП. Построены вторая взлётно-посадочная полоса, перрон перед новым аэровокзальным комплексом, сеть рулёжных дорожек, новый командно-диспетчерский комплекс, очистные сооружения и инженерная инфраструктура.

Сегодня одновременно на шести участках ведется строительство и реконструкция автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, которое обойдется в 168 млрд рублей.

Полностью построить эту четырёхполосную трассу «Таврида» на территории Республики Крым должны в сентябре 2020-го и ввести в эксплуатацию до конца этого года.

В 71 млрд рублей обошлось строительство двух ТЭС под Симферополем и под Севастополем, которые обеспечили энергетическую независимость Крыма.

Но прежде чем это случилось, пришлось потратить более 30 млрд рублей на создание энергомоста Кубань — Крым. Ведь Балаклавская и Таврическая ТЭС были введены в эксплуатацию на пятую годовщину присоединения Крыма. А Украина сразу же отказалась снабжать полуостров электроэнергией.

Пришлось срочно перебрасывать российскую энергию с территории Краснодарского края. Первые нитки энергомоста Кубань-Крым заработали в декабре 2015-го.

Всего в рамках реализации этого проекта построили две новые подстанции и реконструировали пять действующих, возвели более 800 км линий электропередач, по дну Керченского пролива проложили четыре цепи из кабельных линий общей протяженностью 230 км.

Голубые потоки

А для того, чтобы обеспечить газом новые теплоэлектростанции и других потребителей, Крым еще в декабре 2016-го присоединили к газотранспортной системе России.

Газопровод протяженностью почти 400 километров начинается в Тамани. По дну Керченского пролива проложены основная и резервная ветки по 16 километров каждая, а из Керчи газопровод идет Симферополь и дальше до Севастополя.

Магистраль была построена за счет инвесторов, так что вложенные в этот проект около 20 млрд рублей не считаются государственными инвестициями.

По мнению экспертов газопровод через Керченский пролив пропускной способностью более 2 млрд кубометров закроет потребности полуострова на ближайшие десятилетие.

Сегодня региональные власти реализуют государственную программу газификации населенных пунктов Республики Крым, согласно которой уровень газификации должен быть доведен до 77,4% к 2022 году.

Кроме того вместе с федеральным центром решают проблему водоснабжения Восточного Крыма, которая приобрела особую остроту после того как Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

Проект обеспечения водой восточной части Крыма включает в себя строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов - артезианских скважин глубиной от 110 до 180 м и магистральных водоводов с каскадом насосных станций.

На водозаборы потребовалось чуть более миллиарда рублей. А вот 64-километровый тракт водоподачи от водозаборов в Северо-Крымский канал, по оценкам специалистов обойдется в 4,5 млрд рублей, 159-километрового тракта в Феодосию и Керчь - 19,6 млрд рублей.

Строительство Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского подземных водозаборов, заказчиком которого стало министерство экологии и природных ресурсов Крыма завершили в сентябре 2016 года, обеспечив возможность подавать в Восточный Крым 195 тыс кубометров воды в сутки.

И сразу же началось строительство водоводов в Восточный Крым.

Разработанный специалистами Госкомводхоза режим эксплуатации объектов Северо-Крымского канала позволяют обеспечивать переброску не только подземных вод Нежинского и Просторненского водозаборов, но порядка 40 миллионов кубометров воды Белогорского и Тайганского водохранилищ в Феодосийское, Станционное, Ленинское, Зеленоярское водохранилища.

В 2020 году завершится строительство водозаборного сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища и реконструкция насосной станции №16 Феодосийского водохранилища, а в 2021 году - реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища.

Власти Крыма рассчитывают, что в 2023-2024 годах будет введен в эксплуатацию водовод от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

И таким образом население Феодосии, Судака, Керчи и сел Ленинского района будет гарантированно обеспечено качественной питьевой водой.

Удочки и рыба

Как отмечают социологи, задача «обустраивать Крым» в российском обществе вызывает гораздо более позитивный отклик, чем необходимость «кормить Кавказ».

И дело тут не в «чистом патриотизме", а в том, что многие россияне уже пользуются или планируют воспользоваться туристической инфраструктурой Крыма.

Так что расходы федерального центра на эту самую инфраструктуру представляются вполне обоснованными жителям других регионов.

И все же многие эксперты и граждане считают, что Крым уже получил достаточно «удочек» для того, чтобы самому «ловить рыбу» - то есть увеличивать собственные доходы бюджета.

А потом направлять их на строительство школ и детсадов, модернизацию больниц, благоустройство населенных пунктов. Так, как это делают другие регионы России.

Судя по данным, озвученным на ялтинском совещании, налогооблагаемую базу в Крыму создают вполне успешно.

Турпоток достиг рекордных показателей.

Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Республики Крым выросли почти в два раза.

В 2019 году Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов и свыше половины из них (57 процентов) прибыли по Крымскому мосту.

Промышленное производство в республике выросло почти вдвое, а в Севастополе – в 2,5 раза, оборот розничной торговли – соответственно на 12 и на 29 процентов.

При этом уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2 процента в 2015 году до 5,5 процента к концу 2019-го, в Севастополе – с 8,3 до 4,1 процента. Во многом это результаты возобновления работы некоторых предприятий и их загрузки заказами федеральных министерств и ведомств.

И все же этот процесс пока слабо отражается на наполнении регионального бюджета. В структуре налоговых поступлений в Крыму и Севастополе самую большую долю занимает налог на доходы физлиц, хотя в среднем по регионам России он находится на третьем месте после НДПИ и налога на прибыль.

И если полезными ископаемыми в Крыму объективно не разживешься, то такой индикатор как налог на прибыль, говорит, что с экономикой здесь далеко не все благополучно.

Об этом же свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс»: в 2013 году в Крыму и Севастополе было зарегистрировано 51 тыс. компаний и 129 тыс. индивидуальных предпринимателей, а в начале 2019 года – лишь 44 тыс. компаний и 85,6 тыс. ИП. Такое резкое снижение, а также тот факт, что сравнялось количество зарегистрированных и ликвидированных компаний, говорит о том, что в регионе сложилась крайне непростая ситуация в предпринимательской сфере.

Региональные власти, несмотря на санкции, стараются привлечь частные инвестиции.

Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, разработанному Агентством стратегических инициатив РФ, Крым вошел в первую десятку регионов по динамике роста показателей улучшения инвестиционного климата.

В настоящий момент на крымской территории реализуется 181 инвестиционное соглашение с заявленным объемом инвестиций 148,78 млрд рублей, в рамках реализации которых планируется создание 13,1 тыс. рабочих мест.

Наиболее привлекательными для инвесторов в Крыму являются сельское хозяйство, строительство и промышленность.

В 2020 году планируется привлечь 137,27 млрд рублей инвестиций.

С первого июля, когда, по словам Президента РФ, начнутся грузовые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту, появятся дополнительные возможности для инвесторов по созданию новых предприятий, развитию производства и сбыта произведенной на полуострове продукции.

А это означает и новые возможности для двух субъектов Крымского федерального округа преодолеть зависимость своих бюджетов от безвозмездных поступлений из федерального центра, которые сегодня достигают двух третей доходной части.

Эксперты считают, что крымским властям пора перестать обращаться в федеральный центр и к Президенту России с просьбами о помощи в строительстве социальных объектов.

Крым уже получил от Российской Федерации беспрецедентную помощь.

И вечно так продолжаться не может. Приложив определенные усилия, можно заработать самим на садики, школы и больницы, на набережные и парки, на локальные газо- и водопроводы. Проще говоря, на нормальную жизнь.

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