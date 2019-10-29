Отворот-водород. Как Украина будет заполнять свою ГТС в случае прекращения транзита российского газа?

На очередном раунде трехсторонних консультаций Еврокомиссия, России и Украина так и не смогли определить будущее нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Но во время и после этих переговоров прозвучал целый ряд интересных заявлений.

Год или десять?

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. И Россия может выбрать для своего газа другой путь в Европу - в ближайшее время планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Так что сегодня у Москвы есть возможность поторговаться.

И ранее в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года Россия предлагала Украине отказаться от взаимных претензий в Европейских судах. В сообщении на сайте государственной компании "Нафтогаз Украины" говорится, что на очередной трехсторонней встрече в Брюсселе возник вопрос об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража, но никаких «официальных бумаг по урегулированию открытых вопросов российская сторона якобы не передавала. И поэтому «Нафтогаз Украины» не готов говорить о "пакетных решениях всех проблем по газу ", включая вариант погашения долга "Газпрома" по решению европейского суда.

Водород вместо метана?

Но при этом исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко вчера в интервью украинскому телеканалу "Новости 24» заявил, что в случае прекращения Россией транзита природного газа Украина может использовать свою газотранспортную систему (ГТС) для хранения водорода для развивающих альтернативную энергетику европейских стран. В качестве второй альтернативы для украинской ГТС в случае прекращения российского транзита Витренко видит транспортировку обычной смеси природных газов из Румынии в Словакию и Польшу.

Руководитель "Нафтогаза" признал, что ни один из этих вариантов не принесет Киеву доходов, даже близко сравнимых с поступлениями от транспортировки российского газа в ЕС. Украина столкнется с большими сложностями – ее газотранспортная система станет убыточной и «пользователям на внутреннем рынке сложно будет ожидать покрытия полных затрат».

Витренко заявил, что остро станет вопрос использования новейших технологий, которые, позволят уменьшить расходы и, возможно, получать дополнительный доход от хранения и транспортировк водорода. Ведь только в таком случае, инвесторы смогут проявить интерес к украинской ГТС.

Ранее эксперты отмечали, что отказ «Газпрома» от прокачки газа для Евросоюза через Украину будет стоить Киеву $3 млрд ежегодно.

Условия России

При этом российские власти неоднократно заявляли, что готовы заключить транзитный договор с Украиной на один год. Но официальный Киев и Еврокомиссия стоят на одной позиции - новый контракт с "Газпромом" должен быть объемным, долгосрочным и заключать его следует с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 будет выведен из группы "Нафтогаз Украины". А поскольку отношения между «газовыми партнерами» должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, то на переговорах в Брюсселе "Нафтогаз Украины" пригласил представителей "Газпрома" принять участие в обсуждении новой основанной на европейских правилах методики тарифообразования.

Но условия продолжения транзита пока не согласованы. Российский лидер заявил, что новый газовый контракт с Украиной может быть подписан только в рамках европейского законодательства в том случае, если Киев успеет до конца года его «имплементировать – то есть перейдет к европейскому праву.