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Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

4 Июля 2019 221 0 Политика
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Российская Арктика становится эпицентром экономических и геополитических интересов крупнейших стран мира. Причем интересы эти весьма противоречивы. Практически одновременно появилась информация о том, что американцы планируют построить военный порт в Арктике, Арктический экономический совет, в который входит также и США, разрабатывает систему «Арктическая инвестиционная матрица», а Россия и Китай готовятся отправить в Арктику большую исследовательскую экспедицию.

Инвестиции в Арктику

О том, что планируется создать фонд для поддержки бизнеса в Арктике,  сообщил вице-председатель Арктического экономического  совет Теро Ваурасте в ходе II Дальневосточного медиафорума в Якутске. Речь идет о международной инвестиционной системе "Арктическая инвестиционная матрица" которая призвана расширить возможности для развития сотрудничества между работающими  в Арктике компаниями разных стран.

"Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов, возможно, итогом будет создание международного фонда. Он будет призван помогать сотрудничеству между большими корпорациями и маленькими компаниями", - сообщил ТАСС Ваурасте.

Он подчеркнул, что уже подписан меморандум о работе в этом направлении с Арктическим советом и проект, скорее всего  будет запущен уже следующей осенью. Теро Ваурасте пригласил предпринимателей участвовать в создании системы.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Он призван содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.Эта площадка объединяет представителей власти и бизнес-сообщества таких стран как Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, США, Канада. Сейчас в Совете председательствует Исландия, а в 2021 году  эти полномочия получит Россия.

Столкновение интересов

Укрепление влияния Москвы в Арктике  вызывает серьезное недовольство Вашингтона. Американские власти планируют построить военный порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в этом регионе. Сенат США добавил средства на строительство стратегического порта к уже согласованному бюджету Пентагона  объемом $750 млрд.

Как отмечает издание Heise, стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают регион привлекательным для многих стран, но именно у России самое протяжённое в мире арктическое побережье длина 11 тыс. километров. Аналитики считают, что в будущем , борьба за Арктику может перерасти в один из опаснейших международных конфликтов.

Ранее News.ru писал о том, что военные США предупредили о возможности односторонней установки границ с Россией в Арктике. Американцы недовольны активизацией перевозок по Северному морскому пути, по которому сегодня увеличиваются поставки газа с Ямал СПГ в Европу  и Азиатско-Тихоокеанский регион. И речь идет не только о конкуренции двух стран на мировом рынке СПГ. Американские военные выражают опасения, что Россия может использовать Арктический регион как плацдарм для нападения на США, или, как минимум, ограничат возможности Пентагона в перемещении военных сил и повлияют на стратегические задачи США. Отмечается, что у Вашингтон сегодня только один функционирующий ледокол, а у России десятки таких судов, причем активно строятся ледовые танкеры и другие суда нового  поколения.

Лед российско-китайской  дружбы

В 2020 году российско-китайская научная экспедиция отправится в Арктику - 80 ученых двух стран будут проводить исследования в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на программу, предоставленную Институтом океанологии Российской академии наук (ИО РАН).  В ходе этой экспедиции планируется наблюдать за жизнью морских животных, изучить механизм связи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата и дать рекомендации по оптимизации движения по Северному морскому пути.

Организаторами выступают  Китайско-российский арктический научно-исследовательский центр, созданный в апреле ИО РАН и китайская Национальная лаборатория по морской науке и технике в Циндао. По предварительным данным, экспедиция стартует в Калининграде и через Баренцево, Карское и море Лаптевых проследует в Восточно-Сибирское море. Она будет продолжаться около двух месяцев - ученые проведут работы в 50-60 специально выбранных точках.

Исследовательским судном будет управлять российский экипаж, но Россия и Китай будут раздельно оплачивать расходы на оборудование и снаряжение и подготовку своих научных сотрудников. Бюджет российской части экспедиции составит примерно  80 млн рублей

О реализации совместных проектов по созданию Северного морского пути, по которому в КНР доставляются углеводороды,  Россия и Китай договорились в июле 2017 года. Осенью 2018 состоялась вторая совместная экспедиция в Арктику. Ученые считают, что результаты этой и новой экспедиций позволят ускорить создание Полярного Шелкового пути -  альтернативы Суэцкому каналу.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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