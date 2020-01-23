Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

23 ЯНВ, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856
﻿

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

23 Января 2020 56 0 Экономика
Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

Бывший министр труда и соцзащиты не вошел в новое правительство, но без работы не остался – он возглавил Пенсионный фонд. Решение премьера Михаила Мишустина вызвало удивление: Топилин в свое время не смог предложить Минфину и Администрации президента варианты смягчения негатива от проведения пенсионный реформы. У нового главы Фонда нет стратегического видения и необходимых финансовых знаний. Впрочем, глава правительства не ждет от него прорывов – он должен обеспечить скоординированность работы Фонда с соцслужбами для налаживания адресной помощи.

Перестановка в правительстве

  • Максим Топилин потерял должность министра труда и социальной защиты ввиду неудовлетворенности президента Владимира Путина – последнее время он часто критиковал снижение доходов россиян, но Министерство труда ничего не могло предложить для изменения ситуации. Кроме этого Топилин был ответственен за принятие и проведение пенсионной реформы – и то, и другое было сделано, с точки зрения Кремля, неудовлетворительно.
  • В свою очередь, предыдущий глава ПФР Антон Дроздов, переведенный на должность заместителя министра финансов, недостаточно эффективно управлял расходами на работу аппарата Фонда и не проработал анализ последствий пенсионной реформы. Президент Путин также имел личные претензии к Дроздову. Последней каплей стало его высказывание о том, что Пенсионный фонд сэкономит в 2020 году на 800 тыс. человек, выход на пенсию которых откладывается.
  • Топилин руководил Минтруда с 2012 года, а до этого с 2008 года работал заместителем Татьяны Голивокой. Дроздов возглавлял ПФР с 2008 года.

Все логично

  • Бюджет Пенсионного фонда составляет 8 трлн руб. – почти половину федерального бюджета страны. По словам председателя социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, доверить управление Фондом могли только «профессионалу, который будет продолжать работу по сохранности всего того, что было наработано в системе пенсионного законодательства».
  • В частности, в рамках реформы пенсионное законодательство было изменено таким образом, что возраст выхода на пенсию для женщин увеличится с 55 до 60 лет, а для мужчин – с 60 до 65-ти. По словам нового премьера Михаила Мишустина, правительство не будет отказываться от пенсионной реформы 2019 года.
  • В связи с этим представитель Совфеда Рязанский прав – назначение Топилина в ПФР можно назвать «логичным». Бывшего министра труда он назвал человеком с «высокой государственной репутацией».
  • Со своей стороны в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ждут, что новый глава Пенсионного фонда Максим Топилин возобновит индексацию пенсий работающих пенсионеров. О своих ожиданиях в разговоре с ТАСС сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.
  • По его словам, Топилин неплохо знает вопросы пенсионного обеспечения. «Самое главное, чтобы не было никаких предложений, ухудшающих положение пенсионеров. Я бы ему рекомендовал, и, что запомнится на этом посту, – вернуть индексацию работающим пенсионерам», – заявил Шмаков.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
Экономика

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 6

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
Политика 1

Узнай, страна

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

Новости дня

13:37 В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:06 ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
12:12 ФСБ обнаружили сервис, с помощью которого рассылались сообщения о минировании ФСБ обнаружили сервис, с помощью которого рассылались сообщения о минировании
11:09 Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ
10:06 Меджлис собрался маршем на Крым Меджлис собрался маршем на Крым
08:48 Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 570 человек Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 570 человек
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07:30 Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин

Узнай, страна!

12:03 В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter