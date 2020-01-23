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Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит
23 Января 2020 56 0 Экономика
Бывший министр труда и соцзащиты не вошел в новое правительство, но без работы не остался – он возглавил Пенсионный фонд. Решение премьера Михаила Мишустина вызвало удивление: Топилин в свое время не смог предложить Минфину и Администрации президента варианты смягчения негатива от проведения пенсионный реформы. У нового главы Фонда нет стратегического видения и необходимых финансовых знаний. Впрочем, глава правительства не ждет от него прорывов – он должен обеспечить скоординированность работы Фонда с соцслужбами для налаживания адресной помощи.
Перестановка в правительстве
- Максим Топилин потерял должность министра труда и социальной защиты ввиду неудовлетворенности президента Владимира Путина – последнее время он часто критиковал снижение доходов россиян, но Министерство труда ничего не могло предложить для изменения ситуации. Кроме этого Топилин был ответственен за принятие и проведение пенсионной реформы – и то, и другое было сделано, с точки зрения Кремля, неудовлетворительно.
- В свою очередь, предыдущий глава ПФР Антон Дроздов, переведенный на должность заместителя министра финансов, недостаточно эффективно управлял расходами на работу аппарата Фонда и не проработал анализ последствий пенсионной реформы. Президент Путин также имел личные претензии к Дроздову. Последней каплей стало его высказывание о том, что Пенсионный фонд сэкономит в 2020 году на 800 тыс. человек, выход на пенсию которых откладывается.
- Топилин руководил Минтруда с 2012 года, а до этого с 2008 года работал заместителем Татьяны Голивокой. Дроздов возглавлял ПФР с 2008 года.
Все логично
- Бюджет Пенсионного фонда составляет 8 трлн руб. – почти половину федерального бюджета страны. По словам председателя социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, доверить управление Фондом могли только «профессионалу, который будет продолжать работу по сохранности всего того, что было наработано в системе пенсионного законодательства».
- В частности, в рамках реформы пенсионное законодательство было изменено таким образом, что возраст выхода на пенсию для женщин увеличится с 55 до 60 лет, а для мужчин – с 60 до 65-ти. По словам нового премьера Михаила Мишустина, правительство не будет отказываться от пенсионной реформы 2019 года.
- В связи с этим представитель Совфеда Рязанский прав – назначение Топилина в ПФР можно назвать «логичным». Бывшего министра труда он назвал человеком с «высокой государственной репутацией».
- Со своей стороны в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ждут, что новый глава Пенсионного фонда Максим Топилин возобновит индексацию пенсий работающих пенсионеров. О своих ожиданиях в разговоре с ТАСС сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.
- По его словам, Топилин неплохо знает вопросы пенсионного обеспечения. «Самое главное, чтобы не было никаких предложений, ухудшающих положение пенсионеров. Я бы ему рекомендовал, и, что запомнится на этом посту, – вернуть индексацию работающим пенсионерам», – заявил Шмаков.
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