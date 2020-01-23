Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит 56 0 Экономика

Бывший министр труда и соцзащиты не вошел в новое правительство, но без работы не остался – он возглавил Пенсионный фонд. Решение премьера Михаила Мишустина вызвало удивление: Топилин в свое время не смог предложить Минфину и Администрации президента варианты смягчения негатива от проведения пенсионный реформы. У нового главы Фонда нет стратегического видения и необходимых финансовых знаний. Впрочем, глава правительства не ждет от него прорывов – он должен обеспечить скоординированность работы Фонда с соцслужбами для налаживания адресной помощи.