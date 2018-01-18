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ИЗМИР

Ответные санкции за Олимпиаду. Совет Федерации готовит черный список чиновников WADA

18 Января 2018 90 0 Тренды События и факты
Ответные санкции за Олимпиаду. Совет Федерации готовит черный список чиновников WADA

Последние несколько дней СМИ обсуждали новость о том, что в Совете Федерации готовят некий черный список чиновников WADA, которые имеют отношение к отстранению российских спортсменов от Олимпиады. Однако эти сообщения уже опроверг первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич. Откуда пошла эта новость, и есть ли в ней доля правды?

Вывести на свет божий

О том, что в Совфеде была подготовлена предварительная версия санкционного списка, в котором фигурируют лица, причастные к отстранению россиян от Олимпиады-2018, сообщали «Известия». Издание ссылалось на свои источники в аппарате верхней палаты парламента. Так, например, в перечне были указаны глава WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Крейг Риди и специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Также компанию им составили ​глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на сочинской Олимпиаде Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей. В общей сложности, по словам собеседников, в первоначальной версии черного списка планировалось внести порядка 10 человек.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», – заявил изданию председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Тогда сообщалось, что персональные санкции к зарубежным функционерам могут применить после того, как в Южной Корее завершатся зимние Олимпийские игры. Предложение, как пишет издание, может поступить от временной комиссии Совфеда. Кроме этого, как заявил один из собеседников, предполагалось, что после того как список будет окончательно утвержден, Совфед будет просить МВД ограничить въезд на территорию Россию фигурантов списка. Еще один источник не исключил введения более расширенных санкций против чиновников, в зависимости от степени их причастности к отстранению российских спортсменов.

Списка пока нет

Комментируя эти сообщения, первый заместитель главы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с Интерфаксом отметил, что верхняя палата пока не готовит никакого санкционного списка чиновников ВАДА. «Я за жесткий подход. Спускать на тормозах и ничего прощать нельзя. Я за такой список и готов подключиться, если кто-то этим профессионально займется», – заявил он вместе с этим. Подчеркнув, что пока не знает ничего о том, что в Совфеде планируют внести подобный черный список на уровне законопроекта: «К сожалению, пока это недостоверное сообщение».

В разговоре с РБК глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что разработкой так называемого черного списка сенаторы не занимаются. К сфере деятельности комиссии, вероятно, имеют отношение люди, «стоящие за работой WADA». Сенатор пояснил: «Многие международные спортивные чиновники находятся под сильным давлением — психологическим, информационным, материальным, правовым в некоторых случаях. Это давление осуществляют известные нам лица и организации, они имеют отношение к спецслужбам и другим организациям, которые занимаются антироссийской деятельностью».

Что это было?

Как пишут СМИ, WADA стало главным игроком в развитии скандала, который в конечном итоге привел к приостановке членства ОКР (Олимпийский комитет России) в МОК и последующему пересмотру итогов сочинской Олимпиады. В результате чего, напомним, у нашей сборной отобрали 13 медалей Игр, и как следствие – потеря первого места в неофициальном медальном зачете.

К расследованию WADA о так называемой допинговой поддержке в России на государственном уровне причисляют двух главных фигурантов: президента WADA британца Крейга Риди и канадского юриста Ричарда Макларене, который стал главой комиссии, занимающейся расследованием причастности чиновников России в допинговых махинациях.

Как напоминает РБК, главой WADA Крейг Риди стал в 2014 году. И уже в декабре был выпущен первый документальный фильм о «русском допинге». В следующем, 2015 году, после того как было приостановлено членство РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) в WADA, при непосредственном участии Риди появилась так называемая «дорожная карта» по восстановлению прав РУСАДА.

В сентябре 2017 года Риди категорично ответил на заявление, которое подписали главы некоторых национальных антидопинговых агентств (в них требовали отстранить РФ от ОИ в Пхёнчхане). Он заявлял, что «эти призывы полностью перечеркивают всю работу, проделанную для восстановления антидопинговой системы в России». И уже после того, как в МОК было принято решение, связанное с приостановкой членства ОКР и о допуске на Олимпиаду «чистых» спортсменов из Российской Федерации, Риди решил вдруг признать данное решение «взвешенным», заявив, что олимпийцы не могут стать жертвами принципа коллективной ответственности.

WADA не комментирует

Что касается реакции самого WADA, то представители антидопингового агентства комментировать ситуацию о возможных санкция против своих функционеров отказались. «Мы не комментируем эту историю. Наша позиция не изменилась относительно решения Международного олимпийского комитета [МОК] временно отстранить Российский олимпийский комитет [ОКР]», – заявила в разговоре с РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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