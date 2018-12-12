Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды

58,5 млрд долларов составил чистый отток капитала из России в январе – ноябре этого года. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По прогнозу ЦБ, по итогам года отток капитала из страны составит 66 млрд долларов, передает «Интерфакс».

До 2021 года продлится заморозка накопительной части пенсии. Соответствующий закон подписал вчера Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Действие закона касается лиц, родившихся после 1967 года и подавших в пенсионный фонд заявление о формировании накопительной пенсии. По сведениям министерства труда и соцзащиты, заморозка накопительной части пенсии уже принесла в бюджет около 2 трлн руб. Соответственно, столько же она отняла у граждан.

Резолюция о противодействии «Северному потоку – 2» была единогласно принята палатой представителей Конгресса США. В документе говорится о целесообразности введения санкций за реализацию этого проекта. Против строительства этого газопровода выступают Украина, Польша, Латвия и Литва. Позиция США связана с планами продвижения в Европу собственного сжиженного газа, который оказывается дороже российского.

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев этого года увеличился на 27,8% и достиг 97,23 млрд долларов. Китайский экспорт за одиннадцать месяцев этого года составил 43,5 млрд долларов, увеличившись на 12%. Российский экспорт вырос на 44,3% и составил 53,7 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли вчера в открытый космос для установления причин появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09». Связанная с этим частичная разгерметизация космической станции МКС была обнаружена 30 августа этого года. Эта авария не затронула спускаемый аппарат, поэтому он сможет вернуться на Землю. Сейчас отверстие полностью загерметизировано, утечка воздуха отсутствует. Все материалы, собранные космонавтами, будут доставлены на Землю 20 декабря, передает «Интерфакс».