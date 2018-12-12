Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ДЕК, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    66,4225
EUR (ЦБ)    75,6197

12 ДЕК, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    66,4225
EUR (ЦБ)    75,6197

Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды

12 Декабря 2018 211 0 Тренды События и факты
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды

58,5 млрд долларов составил чистый отток капитала из России в январе – ноябре этого года. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По прогнозу ЦБ, по итогам года отток капитала из страны составит 66 млрд долларов, передает «Интерфакс».

До 2021 года продлится заморозка накопительной части пенсии. Соответствующий закон подписал вчера Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Действие закона касается лиц, родившихся после 1967 года и подавших в пенсионный фонд заявление о формировании накопительной пенсии. По сведениям министерства труда и соцзащиты, заморозка накопительной части пенсии уже принесла в бюджет около 2 трлн руб. Соответственно, столько же она отняла у граждан.

Резолюция о противодействии «Северному потоку – 2» была единогласно принята палатой представителей Конгресса США. В документе говорится о целесообразности введения санкций за реализацию этого проекта. Против строительства этого газопровода выступают Украина, Польша, Латвия и Литва. Позиция США связана с планами продвижения в Европу собственного сжиженного газа, который оказывается дороже российского.

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев этого года увеличился на 27,8% и достиг 97,23 млрд долларов. Китайский экспорт за одиннадцать месяцев этого года составил 43,5 млрд долларов, увеличившись на 12%. Российский экспорт вырос на 44,3% и составил 53,7 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли вчера в открытый космос для установления причин появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09». Связанная с этим частичная разгерметизация космической станции МКС была обнаружена 30 августа этого года. Эта авария не затронула спускаемый аппарат, поэтому он сможет вернуться на Землю. Сейчас отверстие полностью загерметизировано, утечка воздуха отсутствует. Все материалы, собранные космонавтами, будут доставлены на Землю 20 декабря, передает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала

Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала

Новые гастрономические праздники пройдут в Тамбовской области в 2019 году

Новые гастрономические праздники пройдут в Тамбовской области в 2019 году

Тамбовщина подтвердила звание экологического лидера

Тамбовщина подтвердила звание экологического лидера

Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft

Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft

Новости СМИ

Новости дня

12:22 Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
11:58 Оператор «Жемчужная река» продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы Оператор «Жемчужная река» продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы
11:32 Трамп считает, что американцы восстанут, ели ему будет объявлен импичмент Трамп считает, что американцы восстанут, ели ему будет объявлен импичмент
11:11 В Калифорнии пришлось эвакуировать здание Facebook из-за угрозы взрыва В Калифорнии пришлось эвакуировать здание Facebook из-за угрозы взрыва
10:29 Глава МВД Франции прокомментировал ситуацию с жертвами стрельбы в Страсбурге Глава МВД Франции прокомментировал ситуацию с жертвами стрельбы в Страсбурге
10:00 Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе – это война
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
09:30 Российские космонавты вскрыли обшивку корабля «Союз МС-09» Российские космонавты вскрыли обшивку корабля «Союз МС-09»

Узнай, страна!

12:24 Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
10:06 Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
11 ДЕК, 19:50 В Томске провели презентацию проекта «Цифровой госпиталь» В Томске провели презентацию проекта «Цифровой госпиталь»
11 ДЕК, 16:37 В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения
11 ДЕК, 15:07 В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter