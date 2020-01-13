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Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года

13 Января 2020 238 0 Политика
Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года

В 2020 году россияне ожидают отставок министров, коррупционных скандалов и массовых протестов, показал опрос Левада-центра. При этом уровень оптимизма в обществе оказался на порядок выше, чем в предыдущие годы. Опрошенные социологами люди считают, что новый год станет удачным лично для них.

Отставки и скандалы

  • Коррупционных скандалов и отставок в правительстве ожидают 66% опрошенных (максимальный уровень с 2013 года), массовых протестов – 45% (показатель вырос на 1% с прошлого года и на 10% за два года).
  • Экономического кризиса ожидают 49% россиян (рост на 8% с прошлого года), вооруженных конфликтов с соседними государствами 23% (рост на 11% за год) и войны с США или НАТО 14% (рост на 5% за год).
  • 55% россиян считают, что 2020 год станет напряженным в плане политики. 57% думают о трудностях экономического характера (показатель снизился с 65%).

 

Оптимизма стало больше

  • 63% опрошенных (на 5% больше, чем в 2019 году) убеждены, что этот год станет лучше, чем прошлый.
  • 65% россиян (максимум с 2013 года) уверены, что новый год для них и их родных окажется спокойным и удачным.

Откуда столько оптимизма?

По словам руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексея Левинсона, столь оптимистичные ожидания можно объяснить двумя факторами:

  • Часть россиян, кто ориентирован прежде всего на материальные условия, успели адаптироваться к трудностям и считают, что у них дела идут лучше.
  • «Второй фактор касается тех, кто следит за моральным климатом в стране, их оценки не столь оптимистичны, это касается справедливости в распределении доходов и свободы слова», – отмечает эксперт.

В прошлом году одним из главных событий стало повышение пенсионного возраста, от которого до сих пор сохраняется эмоциональный эффект. По словам эксперта, респонденты отметили, что экономического удара они пока не чувствуют. В этом плане происходит рутинизация протестов, и по этой причине растет народное волнение.

Левинсон поясняет, что коррупционные скандалы также превратились в рутину, и поэтому, как показал опрос, россияне считают, что они будут продолжаться. «За этим стоит убеждение, что высшее руководство страны – исключая президента и пару министров – насквозь коррумпировано и думает только о своем кармане», – поясняет эксперт.

Уровень тревожности россиян могут поднять последние международные события. Параллельно с этим сегодня в обществе существует следующее мнение: «мы сильнее и нам ничего сделать не могут». Этот факт прибавляет некоторую долю спокойствия.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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