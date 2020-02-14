Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?

Внутренний покой многие века является мечтой человечества. На этой мечте выстроены целые религии. А в современном обществе очень популярны восточные и эзотерические практики. Но почему же достижение равновесия, ощущения безопасности дается столько сложно?

Создавая реальность

Прежде всего, надо разобраться, как работает наш мозг.

Для него безопасное – это известное.

То, о чем мы обладаем достаточными сведениями, не может нас напугать: мы не ожидаем ничего непредвиденного, запасы сил и ресурсов соответствуют предстоящим событиям.

И наоборот, все, что неизвестно – непредсказуемо и потому несет в себе опасность.

Наш мозг усиленно исследует пространство и события, самостоятельно достраивая и объясняя то, чего не может увидеть или понять. Одним словом - создает собственную известную реальность, чтобы дать нам чувство безопасности и покоя.

Ловушка в том, что выстроенная нашим разумом реальность в подавляющем большинстве случаев не имеет ничего общего с реальностью объективной.

Не замечать это даже в мелочах – невозможно. И вот мы постоянно фиксируем процесс несовпадения реальности с нашими знаниями, и это очень похоже на то, как если бы мы, засовывая ноги в теплые уютные тапочки, постоянно напарывались на кнопки или обнаруживали в них кусок льда.

Из-за несовпадения реальности и нашего представления о ней возникает и постоянно нарастает чувство тревоги. Мир разваливается на куски!

Но наш мозг все еще работает на то, чтобы обеспечить нам безопасность – и он снова достраивает представления о реальности, используя уже имеющиеся сведения, но без адекватного анализа.

Мир в ощущениях

Так возникает картина мира, построенная в основном не на точном знании, а на наших эмоциональных реакциях. Затем мы вновь сталкиваемся с объективными обстоятельствами, и так по кругу.

Неважно, на чем в конечном итоге основано наше представление о том, как все должно быть. Важно, что оно мешает нам увидеть реальность, а взамен дает ощущение, что все идёт не так, непонимание, как с этим вообще можно жить.

С годами несовпадение наших ожиданий с реальностью накапливаются.

Тревожность все выше. Покоя все меньше. Откуда ему взяться, если мы любыми силами стараемся удержать иллюзию «правильного мира», чтобы почва не ушла у нас из-под ног? При этом мы понимаем, что уйти она может в любой момент.

Это ощущение пропасти всегда здесь, рядом с нами, и мы судорожно сжимаем руки, пытаясь удержать то, что якобы является нашей опорой.

Именно так мы застреваем в отношениях, которые себя исчерпали, или не можем их закончить после разрыва. Не можем отпустить в самостоятельную жизнь выросших детей. Не можем принять возрастные изменения. И чем дольше и крепче мы держим, тем быстрее истончается наша реальность, протекая сквозь пальцы, и тем сильнее тревога.

Управлять жизнью

Так каким же образом мы можем управлять нашей жизнью и достичь состояния внутреннего покоя, когда, по сути, наш мозг сопротивляется этому?

Ответ заключается в двух словах: отпустить и принять.

Первое означает, что необходимо наконец ослабить хватку, чтобы то, что должно уйти – могло уйти. Поверьте: это один из самых счастливых моментов в жизни, когда вы осознаете, что ничего не можете изменить в прошлом, перестаете думать, как все должно быть, и позволяете реальности стать такой, какая она есть.

Отпустите. Пусть то, что изжило себя, уйдет или изменится – это уже вне вашего контроля.

Помните, что отпустить – не значит перестать испытывать какие-то чувства к людям и событиям. Это значит осознать, над чем у вас есть власть, а над чем нет.

Второй шаг вытекает из первого: осознав границы своего контроля, осознав реальный мир и себя в нем – примите все это. И научитесь адекватно оценивать как свои внутренние ресурсы, так и способность получать и привлекать ресурсы извне. Это очень сложно.

Способность принимать с благодарностью то, что нам готов дать окружающий мир - весьма редкая.

Ведь для того, чтобы это делать спокойно и уверенно, нужно опираться на ощущение собственной ценности для этого мира. Нужно ощущение, что мы находимся в этом мире по праву, и это право нам дает просто факт нашего существования, а не шкала «полезности» сейчас или в будущем.

К сожалению, это чувство не приобретается за один день.

Попробуйте сказать: «Я ценен сам по себе». Причем сказать с уверенностью.

Большинство начнет усиленно искать доказательства этого в том, что приносит некую пользу и нужен каким-то людям. Так уж мы воспитаны. Тем не менее, мир создал вас со всем набором способностей, носителями которых вы являетесь, не для чьей-то пользы.

Ваша ценность в том, чтобы быть частью этого мира, раскрывать свои таланты и жить, принимая многовариантность событий, которые могут случиться с вами.

Как только вы это поймете и перестанете создавать свои псевдореальности, ваши отношения с миром изменятся радикально.

Вы сможете опираться на себя, ресурсы свои собственные и окружающего мира, и обретете наконец то самое внутреннее равновесие и спокойствие.

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