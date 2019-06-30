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Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?

30 Июня 2019 251 0 Общество
Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?

Опубликован рейтинг самых популярных регионов у иностранцев, желающих провести свой отпуск в России. Ранее стало известно, что 80% россиян этим летом либо путешествуют по родной стране, либо едут отдыхать в Турцию. В обоих рейтингах лидирующие позиции занял Краснодарский край, а Крым пока не смог оспорить это лидерство, хотя и набирает обороты в привлечении турпотока. Чем обусловлены такие предпочтения туристов?

Они к нам

Аналитики картографического сервиса Maps.me составили рейтинг, проанализировав данные об иностранных пользователях, загружавших на ресурсе карты российских регионов с 1 марта по 31 мая.

По данным исследования, о котором сообщает РИА Новости, первые пять позиций рейтинга предпочтений иностранных туристов заняли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область. На шестом и седьмом месте - Свердловская область и Татарстан. Смоленская область переместилась с девятого на восьмое место, Воронежская область и Республика Башкирия заняли последние два места в «горячей десятке», а Челябинская область из нее «выпала».

Иностранные туристы по-прежнему активно едут в столичные регионы, на Юг России, в  Поволжье и на Урал. А вот поездки Сибирь стали  выбирать реже. В рейтинг этого года не вошли Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.  Но в целом география путешествий  иностранных туристов по России расширилась. В рейтинге появились «новички» - Ставропольский край, Тульская, Псковская, Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области.

Из-за  антироссийских  санкций лишь немногие иностранцы решаются посетить  Крым. А для  россиян этим летом  полуостров стал практически самым доступным местом отдыха.

По данным Ростуризма, минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включая перелет и проживание, в июне-июле начинается от 30 тысяч рублей.В федеральном ведомстве  отмечают, что средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде территорий - 80%, крупные российские туроператоры отмечают пятипроцентный рост продаж по отношению к ранним бронированиям, а гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение. В Сочи и Анапе минимальная цена отдыха сегодня 38-39 тыс рублей.

Мы  к ним

По прогнозам экспертов, этим летом курорты Турции планируют посетить 4,5 миллиона российских туристов при том что средняя стоимость путевкив Турцию составляет 110 тысяч рублей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция и Россия стали у российских туристов самыми популярными для отдыха странами летом 2019 года - на них приходится около 80 процентов всех продаж в турагентствах. Турция сохраняет лидерство с прошлого года и спрос вырос с 45 процентов в 2018 году до 50 процентов в 2019-м.

На третьем месте в рейтинге - Тунис, на четвертом — Греция, на пятом — Кипр.

Что касается  российских  курортов, то количество бронирований пляжных отпусков выросло от пяти процентов в прошлом году до 20 процентов в этом. Этот рост эксперты связывают с тем, что в прошлом году многим россиянам из  числа  тех, кто не является футбольнеыми фанатам, пришлось  отложить путешествия и отдых в родной стране из-за проведения ЧМ-2018 по футболу.

Сегодня более 85 процентов туристов, прибегающих к услугам туроператоров, выбирают пляжный отдых и 60 процентов из них едут на курорты Краснодарского края.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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